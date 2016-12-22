Денис Денисов: У Шифрина есть значительное влияние на экономику Украины

03.11.2016 11:30:18

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

У компании бизнесмена Эдуарда Шифрина, который получил российское гражданство, есть значительное влияние на экономику Украины, заявил украинский политолог Денис Денисов.

— Безусловно, достаточно известная фигура в бизнес-кругах Украины, серьёзный бизнесмен, который за последние 20 лет создал эффективную национальную компанию со своими коллегами, и следует отметить, что целый ряд предприятий металлургической области на территории Украины под контролем этой группы, его влияние на экономические процессы в ряде регионов Украины достаточно ощутимо, достаточно серьёзно, — отметил Денисов.

Он также не исключил, что у Шифрина могли быть конфликты с киевским руководством.

— Этот шаг мог стать следствием недоговорённости или конфликтов с представителями власти. Они достаточно активно отжимают у целого ряда бизнесменов на Украине их бизнес, их компании, — пояснил политолог.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России 56-летнего украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина и его 16-летней дочери Софии Розы. Эдуард Шифрин ежегодно входил в рейтинги самых богатых людей Украины, а в 2010 году попал в мировой рейтинг Forbes с состоянием в 1,3 миллиарда долларов.

Вместе с канадским бизнесменом Алексом Шнайдером в 1994 году он создал корпорацию Midland Group — группу предприятий, занимающихся сельским хозяйством, сталелитейной промышленностью, а также работающих в сферах энергетики и недвижимости, в том числе и на территории России.

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