Константин Затулин: «Дела и дни в Государственной Думе России»

02.11.2016 17:24:22

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Депутат Государственной Думы от Сочинского округа Константин Затулин вернулся в Москву для участия в заседании Государственной Думы после региональной недели, в ходе которой в Сочи он провел прием избирателей в своей временной приемной и участвовал в очередном заседании Международного клуба «Валдай». Сегодня, 2 ноября, он впервые после избрания выступил на пленарном заседании в зале Нижней палаты парламента, выражая от имени фракции «Единая Россия» поддержку ратификации «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазией об объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Абхазии» от 21 ноября 2015 года.

Приводим текст выступления первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийский интеграции и связям с соотечественниками К.Ф. Затулина 2 ноября в Государственной Думе:

«Уважаемые коллеги! Президент Российской Федерации внёс документ об объединенной группе войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Абхазия. Этот документ на самом деле развивает положения Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, который был подписан 24 ноября 2014 года и ратифицирован в Государственной Думе предыдущего созыва.

Я хочу обратить ваше внимание, что по существу принимаемого нами сегодня решения, – а я уверен, что оно будет принято, – мы подтверждаем свою принципиальную линию на защиту территориальной целостности и, самое главное, – обеспечение безопасности и свободной жизни на территории Абхазии людям, которые прошли через горнило грузино-абхазского конфликта и сегодня являются гражданами Республики Абхазия. При этом, хочу заметить, граждане Республики Абхазия в абсолютном большинстве являются и гражданами Российской Федерации.

Речь идет о том, что мы берем их под защиту, мы развиваем военное и всякое иное сотрудничество с Республикой Абхазия. Хочу напомнить вам, что еще до того, как мы продемонстрировали здесь единство в вопросе о возвращении Крыма и Севастополя, – что было названо в 2014 году общенациональным крымским консенсусом, – мы продемонстрировали такое же единство в 2008 году, когда здесь, в этом зале, признали Республику Абхазия и Республику Южная Осети. Государства, возникшие в результате конфликтов с Грузией и прошедшие через очень тяжелые испытания, в том числе и вот эту неспровоцированную агрессию 2008 года.

Фракция «Единая Россия», безусловно, поддержит этот законопроект. Я уверен, что это благоприятно скажется на развитии наших отношений с Республикой Абхазия.

Кстати, хочу заметить, что речь идёт не только об охране мира в этом регионе, но и об охране того курортного сезона, который только что завершился на юге. Подавляющее число отдохнувших – это наши граждане, которые побывали на курортах Абхазии и вынесли оттуда хорошие впечатления.

Я думаю, что безопасность в этом регионе – это то, что необходимо не только Абхазии, но и Российской Федерации, её южным границам, её южным регионам. Мы полностью поддерживаем этот документ. Спасибо».

В тот же день Константин Затулин в установленном порядке внёс на имя Председателя Государственной Думы РФ законопроект о продлении срока действия упрощенного порядка получения российского гражданства тем нашим людям, которые, въехав на территорию России до ноября 2002 года, не смогли его оформить или чьи общегражданские паспорта РФ были аннулированы из-за недостатков их учета в 90-е годы (глава VIII.1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»).

К настоящему времени нормами главы VIII.1 Закона о гражданстве воспользовались 45 тысяч человек (по данным Главного управлении МВД России по вопросам миграции), однако еще несколько тысяч наших соотечественников, подпадающих под нормы данной главы, остаются с неурегулированным статусом.

Федеральным законом от 12 ноября 2012 г. №182-ФЗ срок действия норм главы VIII.1 ограничен и заканчивается 1 января 2017 года, а те, кто не воспользовался данными нормами закона, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения действия данной статьи (сейчас это - до 31 марта 2017 года) выехать из Российской Федерации, иначе - они будут депортированы (это условие содержится в части второй статьи 2 обсуждаемого закона).

Законодательное требование о депортации бывших граждан СССР, по каким-либо причинам не оформивших гражданство или вид на жительство до 1 января 2017 года, дискредитирует Российскую Федерацию и во многих случаях - невыполнимо. В какую страну будут депортированы граждане, прибывшие в Россию и проживающие здесь более 14 лет? Уже имеется немало громких и позорных примеров депортации русских людей из России, не сумевших оформить гражданство РФ, часто - по вине или небрежению наших государственных органов. Следует также учесть, что на последний год действия поправок пришлось радикальное реформирование органов миграции, что внесло свои трудности для тех, кто хотел бы легализоваться в России.

Кроме того, бремя депортации ложится на государство, которое должно будет решать эти проблемы и организационно, и финансово.

Предлагаемая поправка в часть 2 статьи 3 Федерального закона от 12 ноября 2012 г. №182-ФЗ продлевает срок действия норм главы VIII.1 до 1 января 2020 года, что позволит воспользоваться данными нормами еще тысячам соотечественников, не успевающих сделать это до 1 января 2017 года, а также избежать масштабной административной работы и финансовых затрат по выявлению и депортации лиц, не определивших свой правовой статус на территории РФ в соответствии с законодательством.

Пресс-служба депутата Константина Затулина и Института стран СНГ





Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.