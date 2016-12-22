Тарифный пробел Украины заполнится тарифными бунтами?

02.11.2016 14:16:26

Приближается усиление холодов. Эта зима для Украины может стать особенной. По мере того, как градус Цельсия постепенно опускается вниз, тарифы на газ для населения резко поползли вверх. Параллельно с ценой на газ, в таком же темпе растет и недовольство рядовых граждан проводимой в стране внутренней политикой. Власти Украины пытаются сдерживать рост недовольства, предлагая жителям страны различные способы оплаты коммунальных тарифов.

Например, как сообщают РИА Новости Украина, Кабинет министров 19 октября утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии. Потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона. Однако такой способ не является действенным и выгодным для самих граждан. Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко пояснил, что при сопоставлении роста доходов населения и роста стоимости коммунальных услуг становится очевидно, что оплатить их даже в течение нескольких месяцев является невозможным. А эксперт по энергетике Валентин Землянский пояснил, что у правительства нет четкой стратегии, поэтому газ перед новым отопительным сезоном не был закуплен вовремя по более низкой цене.

В этом отношении стоит обратить внимание еще и на политические рейтинги. В одном из своих последних исследований КМИС задавал вопрос относительно электоральных настроений населения по возможным сентябрьским выборам в Верховную Раду.Ответы респондентов показали, что по популярности партия «Батькивщина» с ее лидером Юлией Тимошенко сейчас занимает первое место. То есть очевидно, что проводимая политика Петра Порошенко и Владимира Гройсмана вызывает недоверие граждан. Поэтому, на сегодняшний день совокупность политических и экономических пробелов с добавлением катализатора в виде высоких цен на услуги ЖКХ может послужить толчком для народных выступлений.

Мониторинг Украина обратился к экспертам с вопросом о том, можно ли в ближайшее время в связи с обострившейся социально-экономической ситуацией ожидать на Украине гражданских выступлений? Есть ли вероятность того, что эти выступления приобретут более ожесточенный характер?

Богдан Безпалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова: Вероятность такая есть. В принципе там постоянно идут какие-то выступления, митинги и пикеты. Но то, что эти выступления могут перерасти в Майдан 3.0, пока что я лично не вижу. В данной ситуации Майдан — это все-таки технология, которая предусматривает интенсивную поддержку со стороны внешних игроков: идейную, финансовую, военную, дипломатическую и т.д. Пока я не вижу того, чтобы нынешняя власть перестала устраивать внешних игроков. Соответственно они не будут поддерживать Майдан 3.0 для того, чтобы сместить Порошенко или каких-либо других персонажей власти. Гораздо проще это сделать другими инструментами. Конечно будут нарастать социальные противоречия, будут происходить какие-то выступления, но насколько мы можем видеть, например, по опыту Грузии, даже жестокое подавление подобных выступлений не привело к отставке Саакашвили. Он был отстранен от власти лишь только потому что проиграл следующие выборы.

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня»: Нет, каких-то выдающихся выступлений ожидать не стоит. Можно ожидать только какого-нибудь государственного переворота - быстрого, медленного, ползучего, тихого, громкого, но переворота. Петр Порошенко - это последний президент Украины, которого удалось легитимировать хотя бы за счет внешнего признания: не из-за того, что его избрание соответствовало Конституции Украины, а за счет того, что его признал внешний мир. Вот следующего уже не признают. Поэтому если произойдет переворот, то он формализует ликвидацию украинской государственности как таковой, не зависимо от того будет Украина считать себя государством, не будет и т.д. Власти Украины уже и сейчас полноценно не выполняют государственные функции. А так это будет формализовано и станет для всех очевидно.

Константин Долгов, журналист ДНР: Нет, их не будет. Протестные выступления были активны весной 2014 года после того, как в Харькове развернулись массовые репрессии. Тогда на митинги выходило по сто тысяч человек. Вот это колоссальное количество. И сотни людей оказались за решетками в СИЗО, а также в самом управление СБУ, где организована секретная тюрьма по примеру гуантаномовской. Ситуация в Одессе показала, что протестные акции не будут развиваться в геометрической прогрессии. После того, как в результате государственного переворота на Украине основательно укрепились нынешние власти, они продолжили получать поддержку в том числе финансовую от западных институтов. Это позволяет им усиливать карательные структуры СБУ, МВД, полиции, что дает возможность подавлять инакомыслие на самом начальном этапе. Я внимательно слежу за публикациями в украинской прессе, социальных сетях, и могу сделать вывод, что никаких акций протеста на Украине не будет. Потому что невооруженные люди ничего не смогут сделать против вооруженных. Так что таких прямых активных протестных выступлений не предвидеться. Бежать на автоматы и подвергать себя опасности - бессмысленно. Все чего мы можем ожидать – это рост ненависти к власти, и стремление рейтинга Порошенко к рейтингу Яценюка, а это ноль.

Олег Неменский, ведущий научный сотрудник РИСИ: Гражданские протесты вполне возможны, но скорее всего они не будут как-либо скоординированы друг с другом и потому не дадут кумулятивного эффекта. Кроме того, они будут очень разными по причинам протеста, составу, территориям, требованиям и т.д. От бабушек по пенсионным вопросам до АТОшников, делящих территории рэкета и потому имеющих претензии к местным властям. Скорее можно говорить об общем нарастании протестных настроений и социальной напряжённости, что будет находить многочисленные выходы, в целом однако не обрушающие всей политической системы и даже ей особо не угрожающие. Пока в обществе не возникнет более-менее ясного ответа на вопрос, что же именно надо менять, пока не появится новая мечта о светлом будущем, «майданы» происходить не будут. Однако на более отдалённое время такая перспектива вполне вероятна.

Руслан Мармазов, глава Донбасского центра православных экспертов имени Схиархимандрита Зосимы (Сокура): В перспективе выступления неизбежны. Второй вопрос, насколько хватит карательного аппарата киевского режима и подачек международных финансовых организаций, чтобы сдерживать народный гнев. Пока люди ропщут, но тихо и разрозненно, потому что, запуганы. Нельзя исключать вариант дворцового переворота и прихода к власти еще более радикальных националистических элементов в обозримом будущем. Разумеется, возможны вариации в дальнейшем развитии ситуации, но в любом случае, мои прогнозы сплошь негативны.

Иванова Ольга

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