В Ливане избран новый президент христианин, генерал Мишель Аун

02.11.2016 14:10:57

31 октября 2016 года в Республике Ливан был избран новый президент страны генерал, 81-летний христианин - Мишель Аун. За нового лидера проголосовало большинство парламентариев.

Напомним, что Ливан оставался без президента с мая 2014 г., когда полномочия предыдущего главы государства Мишеля Сулеймана истекли.

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