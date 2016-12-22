В центре Москвы появится сквер Ислама Каримова

31.10.2016 12:43:01

Сквер в центре Москвы назовут именем первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что речь идет о зеленой территории рядом с консульским отделом и гостевым домом республики в районе Якиманка.

Сквер находится между домом 39, строением 1 на Большой Полянке и домом 13 по 1-му Казачьему переулку.

По данным M24, с просьбой дать имя скверу в честь Ислама Каримова обратились деятели науки, политики и искусства России и Узбекистана.

Проект постановления о присвоении имени рассмотрят 1 ноября.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября. 3 сентября в Самарканде прошли его похороны.

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