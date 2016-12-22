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Детали
Украина призовет Евросоюз отказаться от российского газа
|31.10.2016 12:19:14
На Украине на следующей неделе собираются принять резолюцию с призывом к Евросоюзу отказаться от половины импортируемого российского газа, а также от «Северного потока-2». Несмотря на то что в ЕС давно пытаются представить экономическое сотрудничество с Москвой как угрозу безопасности объединения, возможностей в кратчайшие сроки реализовать идеи Киева там попросту нет.
По информации «Известий», Верховная рада Украины на следующей неделе собирается принять резолюцию, в которой призовет страны ЕС вдвое сократить поставки российского газа и нефти, а также приостановить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2». Инициатором документа выступает председатель комитета украинского парламента по иностранным делам Анна Гопко. Обоснованием к принятию документа, по мнению автора, является «российская агрессия на востоке Украины и в Алеппо, которая должна быть остановлена».
Вынужденное сокращение поставок газа и приостановка реализации инфраструктурного проекта «Северный поток-2», по мнению украинских парламентариев, станут для России сдерживающим фактором. Примечательно, что ряд европейских политиков также рассматривает приостановку проекта «Северный поток-2» в качестве одной из мер в случае введения очередного пакета антироссийских санкций.
Однако подобные инициативы вряд ли будут поддержаны в Брюсселе на высшем уровне. Такое мнение высказал старший исследователь отдела всемирной безопасности в Центре исследований в области безопасности (CSS) Швейцарской высшей технической школы Цюриха доктор Северин Фишер.
— Некоторые члены Евросоюза уже продолжительное время пытаются приостановить реализацию «Северного потока-2». Но этот вопрос находится в ведении Еврокомиссии, только она может оценивать проект с точки зрения выполнения европейского законодательства. При этом я не думаю, что в настоящее время газовый сектор может быть целью санкционной политики против России, — сказал Фишер.
Кроме того, по его словам, проект стал символом диверсификации газовой политики ЕС. Многие суждения, высказываемые его противниками, неприменимы в условиях либерализованного рынка Европы.
Известно, что Европарламент на этой неделе утвердил доклад «Стратегия ЕС в отношении сжиженного газа (СПГ) и газохранилищ». В нем говорится о необходимости расширения использования СПГ и снижения зависимости ЕС от газа в долгосрочной перспективе. Также отмечается, что проект «Северный поток-2» противоречит интересам ЕС и не должен получать финансовой поддержки Евросоюза или послаблений европейского законодательства. Брюссель также выражает обеспокоенность тем, что импорт газа из России в 2015 году вырос на 7% и что суммарно 41% импорта ЕС приходится на Россию. Именно в СПГ они видят альтернативу природному российскому газу. Так, в документе подчеркивается, что сжиженному газу должен отдаваться приоритет.
— Идеи «горячих голов» о включении «Северного потока-2» в санкционный список звучали не раз, вообще сопротивление на политическом уровне достаточно сильное, но это касается всех совместных инфраструктурных проектов России и Европы за последние 50 лет. Но я оцениваю эту вероятность как минимальную, поскольку проект направлен на улучшение газоснабжения Европы и развитие его внутреннего рынка по укреплению энергобезопасности, — сказал замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Не вижу ничего плохого в том, чтобы сжиженный газ стал альтернативой российскому. Если хочешь поощрять конкуренцию, ты должен использовать все доступные возможности. Но если хочешь заниматься политическими ограничениями, то это уже другой подход к организации рынка, не имеющий ничего общего с либерализацией и созданием равных конкурентных условий.
Что касается украинской инициативы, то она, по его словам, имеет мало общего с реальностью, поскольку Евросоюзу просто нечем заменить российский газ. Такая задача выполнима лишь в долгосрочной перспективе и может быть реализована только через 10–15 лет.
Между тем 27 октября в Германию были доставлены первые стальные трубы для газопровода «Северный поток-2». В соответствии с графиком строительства до начала их укладки в 2018 году половина труб должна быть обетонирована и находиться на складских терминалах, расположенных вдоль маршрута газопровода.
Проект «Северный поток-2» реализуется на основе уже существующего «Северного потока» и предусматривает строительство двух дополнительных ниток к существующей газотранспортной системе, чтобы увеличить ее пропускную способность. Протяженностью около 1200 км, он пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Сейчас 100% Nord Stream-2 принадлежит голландской «дочке» «Газпрома» Gazprom Gerosgaz HoldingsBV. Проект также поддерживают немецкие Uniper и BASF/Wintershall, англо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV и французская Engie, которые впоследствии собираются стать акционерами этой проектной компании.
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