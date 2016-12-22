Киев начал войну с Россией в воздухе

28.10.2016 13:10:32

Госавиаслужба Украины выписала штрафы российским авиакомпаниям за полеты в Крым на общую сумму более 721, 2 миллиона гривен (более 28 миллионов долларов). Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на ведомство, наши авиапредприятия наказаны за полеты над зоной Крыма без разрешения украинской стороны.

Нынешняя власть в Киеве упорно продолжает называть Крым «оккупированной территорией». Примечательно, что на сегодняшний день Госавиаслужба Украины отштамповала уже более 5 тысяч всевозможных постановлений по отношению к российским авиаперевозчикам.

Так, только против одного «Аэрофлота, который анонсировал запуск в будущем новый воздушный маршрут «Сочи — Симферополь», было подано свыше тысячи судебных исков.

— Пока они ничего не уплатили, ни копейки, — с горечью посетовали в Госавиаслужбе Украины, передает УНИАН.

Напомним, вскоре, после того, как Крым воссоединился с Россией, Киев только и делал, что всячески препятствовал воздушному, железнодорожному и автобусному сообщению с полуостровом.

В предыстории этих штрафов отправной точкой явилось решение за подписью уже бывшего премьера Арсения Яценюка, принятое в сентябре прошлого года, что российским авиакомпаниям, попавшим под санкции, будет запрещено летать на Украину с 25 октября 2015 года. Меры распространились сразу на 25 наших авиационных перевозчиков. Угодили в запретный список такие известные компании, как «Аэрофлот», со всеми дочерними предприятиями, проходившая тогда санацию «Трансаэро» и «Сибирь».

Реакции на это России Киеву долго ждать не пришлось, — Минтранс РФ распорядился закрыть с 25 октября 2015 года воздушное пространство России для украинских авиакомпаний.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин так прокомментировал РИА «Новости» занятую украинской стороной позицию по фактическому отгораживанию своего неба от соседней страны:

— В определенной степени это — истерика. Причем без просчета последствий этого шага для самой Украины. А последствия могут быть достаточно серьезными и для украинских авиакомпаний. Мы ведь можем и запретить летать из Европы к нам через Украину (по соображениям, скажем, безопасности полетов). Тогда Украина потеряет огромные деньги, которые получает за пролет через свою территорию европейских самолетов. И не только в Россию. Через Украину и Россию летают и на Дальний Восток.

— Штрафы в 28 миллионов долларов — это, в принципе, ожидаемое от украинских властей решение, — говорит кандидат юридических наук, правовой эксперт Общественной палаты РФ, директор Агентства правовой информации «Человек и Закон» Борис Пантелеев, — Еще с той поры, когда почти год назад Киев переименовал аэропорт Симферополя, присвоив ему имя Ахмеда Султан Гирея, крымско-татарского героя. Сделано это было более чем демонстративно.

Бесперебойность авиационных полетов в Крым осложняется сегодня тем, что есть организации, которые наделены полномочиями правового обеспечения функционирования международных транспортных коммуникаций, — в том числе и разбора возникающих конфликтных ситуаций. К таким структурам, например, относится ИКАО (Международная организация гражданской авиации — авт.). Так вот, по их стандартам и по их картам небесных коридоров, Крым является территорией Украины.

То есть с точки зрения воздушной безопасности, согласования пролета здесь действительно существует проблема. Но она не такая уж острая, каковой ее рисуют представители украинской госкомпании. Они совершенно не учли, что существуют процедуры согласования и разбора подобного рода ситуаций. И они тоже связаны с обращениями в суды.

— Насколько можно судить, речь идет не о Житомирском облсуде и не о суде станицы Шепетовка, а о международных судебных инстанциях.

— Безусловно. Данный конфликт должны разрешать международные суды, а также суды третейские и специализированные. И в любом случае, одна сторона (в данном случае — Украина) не может накладывать санкции в виде штрафов и определять их размер без учета мнения этих международных организаций.

В подобного рода разбирательствах свое слово должна говорить высшая судебная инстанция, которая может высказать свое суждение объективно, — не как обиженная сторона, а как уполномоченный орган, наделенный доверием всех спорящих сторон. И это — общее правило.

Повторяется, по формальным признакам, ситуация с переименованием аэропорта, которая, кстати, перестала акцентироваться украинской стороной. Почему? А потому что она всячески сторонится обращений в такой суд — по той причине, что для отстаивания собственных позиций потребуются веские аргументы, и ему сопутствует определенная процедура, которая должна быть соблюдена. В частности, элемент признания обеими сторонами этого судебного органа, иногда — внесение определенных денежных сумм, в которые входит оплата работы экспертов. А Украина, в чем мы сейчас убеждаемся, решила всего этого не делать, а воспользоваться вот таким упрощенным путем, — примерно в том русле, как сторонники нынешней власти в Киеве занимались самозахватами государственных и административных зданий до и во время т.н. Майдана. Теперь они таким же наскоком пытаются подвергнуть наши авиакомпании штрафам. Вообще, наказание в виде штрафа в таком бытовом смысле виде неприемлемо. Так как выше любых штрафов — вопрос безопасности полетов.

В чем, видимо, проблема, — так это в том, как мне представляется, что ИКАО во имя «общей безопасности» (так, как они это понимают) и в стремлении не допустить разбалансировки гигантской европейкой карты, которая согласовывается довольно сложно, когда на один день планируется множество рейсов, — решила придерживаться чисто формальной линии. Но никто из серьезных международных организаций не допустит, чтобы вот таким образом «повесить» штрафы на наши авиакомпании.

В данном случае предусмотрена долгая, кропотливая процедура. А Киев решил её не проходить. В результате поставил в смешное положение сам себя. Тем более, никто такие штрафы, как это вынужденно констатируется самой украинской стороной, — платить не собирается; это совершенно очевидно. Был бы просто дурацкий прецедент, если бы это случилось.

— Прибалтика, как известно, тоже десятилетиями не признавалась на Западе частью Советского Союза. Но не возникало никаких проблем, чтобы кто-то требовал штрафов или компенсаций за пролет над «оккупированными территориями».

— Был в практике холодной войны, насколько я знаю, случай, когда в Гамбурге на железнодорожном вокзале висел указатель, гласящий, что поезда до Кенигсберга временно отложены. И советовалось пассажирам следить за объявлениями. То есть не признавалось советское название «Калининград». Но это всё-таки больше из разряда полных курьезов.

— Поскольку международного признания Крыма как части российской территории нет, то и происходит подобный казус, — оценивает обстановку генеральный директор консалтинговой компании Infomost Communications Борис Рыбак, — В международных аэронавигационных справочниках воздушное пространство над Крымом по-прежнему записано над Украиной. И это создает ситуацию, которая даёт некую юридическую основу для подачи подобного рода исков — по штрафам или иным каким-либо выплатам. Пока это неразрешимая с юридической точки ситуация.

— С точки зрения именно безопасности полетов, имеются ли основания для беспокойства — от действий украинской стороны?

— К производству воздушных перевозок все эти трения отношения не имеют. Это и закономерно, потому что все подобные вещи должны рассматриваться исключительно в судебном порядке.

— В мировой практике — по вашим данным, насколько сталкивались интересы и амбиции разных стран, когда они не поделили территорию, и из-за этого запрещали друг другу летать над спорными территориями?

— Один из «долгоиграющих» таких примеров — конфликт турецкой и кипрской сторон из-за непризнания границ обеими сторонами на острове. Особенно нервничают турки, когда кто-нибудь выполняет рейсы через их воздушное пространство. Но всё это ничем больше как словесной интервенцией не заканчивается. Хотя нервы друг другу они треплют изрядно.

Алексей Голяков

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