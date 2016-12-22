Лукашенко призвал провести ревизию положений Договора о ЕврАзЭС

28.10.2016 12:46:15

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями правительственных делегаций СНГ призвал провести ревизию положений Договора о ЕврАзЭС.

«Начата работа по совершенствованию Договора о ЕАЭС, самое важное – подойти к ней не формально, а использовать эту возможность для решения самых сложных вопросов интеграции. Несогласованность действий уже привела к разбалансировке внутренних интеграционных процессов», – передает ТАСС мнение Лукашенко.

«Если кто-то готов к этому, готов перейти от экономического союза (ЕврАзЭС) к экономическому, военно-политическому союзу, тесному союзу, в рамках Союза Белоруссии и России – тоже договор открыт»

По его словам, страны выстрадали «этот союз». При этом он призвал актуализировать этот договор, внеся необходимые изменения: «Время подталкивает, надо усовершенствовать, провести ревизию по всем направлениям, отбросить ненужное», – сказал Лукашенко.

По его словам, необходимо урегулировать вопросы функционирования ЕврАзЭС в условиях применения одним из государств односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. «Нам нужен четкий механизм взаимодействия в таких ситуациях, в первую очередь для того, чтобы на ровном месте не возникали трения между участниками союза», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Белоруссия регулярно ставит вопрос о проведении согласованной промышленной политики. «Единственный путь для превращения ЕАЭС в центр экономической силы – это развитие мощной и современной производственной базы на основе кооперации», – сказал белорусский лидер. Кроме того, по его словам, Белоруссию «не устраивают отдаленные сроки создания общих рынков энергоносителей, а также либерализации выполнения перевозчиками одного государства перевозок между пунктами, расположенными на территории другого государства».

При этом Лукашенко указал на то, что, даже если условно определены сроки создания единых рынков, «не следует ждать до последнего с их запуском». По его словам, «ситуация в мире подталкивает к более быстрым темпам реализации договоренностей». «Если намечен 2019 или 2025 год, то это не значит, что мы должны ждать этой даты», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что необходимо «подумать и над продолжением тех долгоиграющих проблем, по которым достичь результата не удалось». «Только преемственность, последовательность и системность в работе могут создать необходимые предпосылки для ускоренного продвижения к тем целям, которые мы ставили перед Союзом», – сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко призвал государства СНГ к более глубокой интеграции, в частности, к присоединению к ЕврАзЭС. «Более глубокая интеграция, экономическая интеграция, в рамках Евразийского экономического союза. Кто готов в СНГ? Договор (о ЕврАзЭС) же открыт, мы же пригласили всех, кто к этому готов. Никого не заставляем, но если готов – пожалуйста», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с руководителями правительственных делегаций СНГ и ЕврАзЭС в Минске.

Он добавил, что еще более глубокая интеграция – это Союзного государство Белоруссии и России. «Он (союз Белоруссии и России) является примером и образцом», – подчеркнул белорусский лидер. Он напомнил, что во время создания будущего ЕврАзЭС этот интеграционный проект стал примером, «как интегрироваться, каким путем идти».

«Не надо было многое выдумывать: уже тогда с россиянами мы многое изобрели, и создавая ЕврАзЭС, мы опирались на многие договоренности России и Белоруссии… Если кто-то готов к этому, готов перейти от экономического союза (ЕврАзЭС) к экономическому, военно-политическому союзу, тесному союзу, в рамках Союза Белоруссии и России – тоже договор открыт», – пояснил президент Белоруссии.

Он констатировал, что на постсоветском пространстве «выстроена и выстрадана вертикальная интеграция».

ЕврАзЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Содружество независимых государств (СНГ) – межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями России, Белоруссии и Украины, подписавшими соглашение о его создании. Сейчас в состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

Напомним, в конце сентября Лукашенко назвал распад СССР катастрофой.

Можно отметить, что позиция Лукашенко крайне двойственна. Исправлять то, что он назвал катастрофой – то есть распад исторической России, он не намерен и неоднократно и жестко высказывался о неприятии идеи более плотной интеграции Белоруссии с современной Россией. Лукашенко заявлял, что готов до конца бороться за политическую независимость своей страны.

Также в сентябре Лукашенко заявлял, что в союзном строительстве России и Белоруссии наметилось «слишком много проблем».

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