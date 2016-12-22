Глухие задворки ЕС: Украине предсказали судьбу Прибалтики

28.10.2016 11:31:30

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Украину ждет судьба республик Прибалтики. Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой пожаловался на барьеры, с помощью которых Евросоюз препятствует проникновению украинской продукции на европейские рынки.

Как объяснил Жарихин, из индустриальных прибалтийские республики превратились в страны, существующие за счет экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС. Однако это не позволяет им жить за счет самообеспечения, вынуждая постоянно привлекать все новые кредиты.

«Деиндустриализация не только подсаживает постсоветские республики на кредиты, но и коренным образом меняет социальный состав населения. Города в этом случае постепенно обезлюдевают — их жители не находят в них работу», — отметил эксперт в интервью «Свободной прессе».

По мнению Владимира Жарихина, Украина опустеет за 15-20 лет.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.