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Детали
Белоруссия: русский язык вновь станет гонимым?
|27.10.2016 16:30:45
Александр Штефанович
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В ноябре текущего года исполняется 20 лет как по итогам конституционного общенародного голосования 1996 года русскому языку наравне с белорусским был предоставлен статус государственного. В результате майского 1995 года и ноябрьского 1996 года референдумов культурно-языковой вопрос в Республике Беларусь был разрешен самым демократическим образом. А ведь ко времени избрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии эта проблема приобрела чрезвычайно острый характер и республика неукоснительно сползала в пропасть украинского варианта развития событий.
После того, как в конституцию РБ были внесен -- государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки[1] -- казалось, что языковой вопрос окончательно потерял свою актуальность. Языковое принуждение осталось в прошлом и родители получили право свободно выбирать язык воспитания и образования для своих детей. Далее государственное двуязычие должно было охватить все стороны государственной жизни, включая названия населенных пунктов, указатели на дорогах, вокзалах и в целом транспортную систему.
Кроме того, двуязычие должно было придти и в область культуры. В последнем случае поначалу вроде бы так и было. Русский язык стал использоваться в белорусских концертных программах, песни на русском языке стали появляться в репертуаре белорусских певцов и музыкальных коллективов. Однако дальше этого дело не продвинулось. Активное противодействие использованию русского языка в культурной сфере стало оказывать министерство культуры РБ, которое совместно с русофобски настроенными литераторами и историками-фальсификаторами стремиться утвердить в сознании белорусских граждан лживый посыл о чужеродности русского языка для белорусов и привнесении его в Белоруссию извне[2].
При этом совершенно бесполезно взывать к научной порядочности и гражданской ответственности всей этой публики. Она прекрасно осведомлена, что западнорусский первопечатник Ф.Скорина издавал свои книги на русском языке и что русский язык (в его западнорусском варианте) имел государственный/официальный статус в Великом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском до его запрета в конце XVII века сеймом Речи Посполитой. Наконец, им должны быть известны слова классика белорусской литературы поэта Максима Богдановича о том, что белорусы -- народ русского корня. Более того, белорусские чиновники от культуры, образования и идеологии всячески пытаются скрыть от сограждан исторические свидетельства культурно-цивилизационного единства белорусов с русским народом.
Особенно неприязненно эти господа относятся к белорусским гражданам, творящим на ниве русской культуры. В первую очередь, это касается писателей и поэтов, которые как раз и являются подлинными продолжателями традиций Кирилла Туровского, Франциска (Георгия) Скорины, Симеона Полоцкого и других светочей не только западнорусской/белорусской, но и общерусской культуры. Пишущие на русском языке белорусские литераторы не пользуются (в отличие от белорусскомовных) какой-либо поддержкой со стороны государственных гуманитарных ведомств (хотя, как и большинство граждан являются исправными налогоплательщиками). Такое несправедливое отношение к белорусским русским (т.е. западнорусским) писателям однозначно мотивируется все той же пресловутой лжеидеей о якобы чуждости русской культуры для Белоруссии.
Все время после введения в Республике Беларусь государственного двуязычия, те представители антирусских кругов, которые выразили лояльность Лукашенко и сохранили свои позиции в гуманитарных ведомствах, проводили линию ползучей дерусификации. Теперь же когда официальный Минск под видом нормализации отношений с Западом начал вести, по сути, антироссийскую игру русофобские силы стремятся максимально сузить область применения русского языка с последующей отменой его государственного статуса.
Об этом открыто заявлял в ходе предвыборной кампании, получивший пост главы парламентской комиссии по образованию, культуре и науке могилевский историк Игорь Марзалюк[3]. И это не только слова. Не успел новый состав депутатского корпуса вступить в свои права как со стороны как со стороны центральной русофобской организации в области культуры и образования «Таварыства беларуская мовы iмя Ф.Скарыны» («Товарищества белорусского языка имени Ф.Скорины») на имя председателя нижней палаты парламента В.П.Андрейченко поступило предложение исключить русский язык из работы Палаты представителей Национального собрания РБ[4].
При этом расчет делается на местечковый кругозор и невежество белорусских сановных лиц. Так, во время в недавнем интервью польской газете «Речьпосполита» (9 октября 2016 г.) министр иностранных дел РБ В.В.Макей всерьез распространялся о том, что русский язык для Белоруссии является советским наследием и заверил, что белорусские власти намерены отказываться от него ползучими методами[5].
Как бы там ни было, но, похоже, дело идет к тому, что русский язык в Белоруссии, как и в эпоху польского владычества и в недоброй памяти времена развала СССР вновь окажется гонимым со стороны власть имущих.
[1] http://kodeksy-by.com/konstitutsiya_rb.htm
[2] http://bditelnost.info/2016/04/19/borba-za-yazyik-v-belorussii-rodnoy-russkiy-i-chuzhaya-mova/
[3] http://news.tut.by/politics/509856.html
[4] http://nn.by/?c=ar&i=179230&lang=ru
[5] http://mfa.gov.by/press/smi/b0e4aa770383c1d1.html
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