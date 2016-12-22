Статус мусульманки в поликонфессиональном обществе обсудили в Уфе

26.10.2016 17:13:06

18-19 октября в Уфе прошла Международная научно-практическая конференция «Статус женщины-мусульманки в поликонфессиональном обществе: история и современность», в работе которой принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, выступив с докладом «Позитивная роль Тасаввуфа в противодействии псевдорелигиозному экстремизму среди мусульманок».





Мероприятие было организовано Башкирской академией государственной службы и управления (БАГСУ) при Главе Республики Башкортостан и Филиалом Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации.

На нем собрались эксперты из России, СНГ и государств Дальнего Зарубежья.

С вступительным словом к его участникам обратились и.о. ректора БАГСУ, доктор политических наук, профессор, кандидат юридических наук, доцент Гузель Колобова, и.о. проректора по научной работе БАГСУ, доктор философских наук, профессор Ирина Фролова, директор Института глобализации и социальных движений, кандидат политических наук Борис Кагарлицкий и советник Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Руслан Карамышев.

Конференция прошла в рамках работы четырех круглых столов.





В ходе первого, посвященного теоретическим и историческим аспектам эволюции социально-правового статуса женщины в исламском обществе прозвучали доклады Ирины Фроловой («Особенности понимания «равенства полов» в западном и исламском обществе: гендерный анализ»), Бориса Кагарлицкого («Модернизационные реформы XX века и проблема эмансипации женщин Востока»), заведующей кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета, кандидата философских наук Анны Очкиной («Модернизация и традиции в гендерных отношениях: причины конфликтов и возможности согласования»), публициста-блоггера, члена редколлегии журнала «Мусульманка», главного редактора проекта «Михвар. Ось Сопротивления» Фатимы (Анастасии) Ежовой («Исламский брак в разных мазхабах: теория и реалии»), ведущего научного сотрудника отдела истории узбекистана второй половины XIX – начала XX веков (до 1917 года) Института Истории АН Республики Узбекистан, доктора исторических наук Санобар Шадмановой («Процесс развода: правовой статус женцины-мусульманки Туркестана (конец XIX – начало XX вв.») и доцента кафедры зарубежной истории исторического факультета Башкирского государственного университета (БГУ), кандидата исторических наук Фидаиля Шаяхметова («Женщина-мусульманка в Оренбургской губернии России: между практиками традиции и ислама»).





Второй круглый стол «Интеграция женщин-мусульманок в современное поликонфессиональное общество» объединил в дискуссии ассоциированного профессора, заведующую кафедрой регионоведения и международных отношений университета «Туран», кандидата философских наук Сайяру Калпетходжаеву (г. Алматы, Казахстан) с докладом «Проблемы восприятия женщины в хиджабе в современном казахстанском обществе»; научного сотрудника отдела религиоведения Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, кандидата исторических наук Зилю Хабибуллину с докладом, посвященным женскому хаджу; ответственного секретаря журнала «Ирано-Славика» Аиду Соболеву с докладом «К вопросу об образе женщины-мусульманки в российском информационном пространстве»; эксперта из Дубая (ОАЭ), Марию МакКенну (Камар) с докладом «Система ценностей ислама глазами современной западной женщины: опыт неофита».





На третьем столе под названием «Образование, карьера и политическое участие женщин-мусульманок в управлении», модератором которого была главный научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, доктор исторических наук, профессор Айслу Юнусова, прозвучали доклады директора Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстано-немецкого университета, доктора исторических наук, профессора Булата Султанова («Гендерная политика Республики Казахстан: реалии и проблемы»), врио директора Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, доктора политических наук Регины Мухаметзяновой-Дуггал («Положение женщин-мусульманок в современном индийском обществе»), профессора кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ, кандидата исторических наук Сергея Лаврентьева («Гендерные и религиозные факторы развития демократии в транзитарных обществах»), профессора кафедры философии и политологии БГУ, доктора философских наук Рушана Лукманова («Женщина-мусульманка: возможность политической карьеры»), заведующей научно-редакционным отделом Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Лилии Давлетшиной («Образование как основной фактор включения женщины в общественную жизнь (опыт женщины-татарки начала XX в.»), студентки исторического факультета чеченского государственного университета, общественного активиста по правам молодежи Рассмии Джамалдаевой («Женщина-мусульманка в сфере управления: история и современность».

Четвертый круглый стол «Мусульманская женщина в условиях глобальных вызовов международного терроризма, войн, насилия» стал площадкой для обсуждения представленных докладов упомянутых выше Ильдара Сафаргалеева, Айслу Юнусовой («Феномен женской активности в рядах экстремистских сообществ»), а также президента Центра исследования глобальных проблем «Кавказ. Мир. Развитие», кандидата политических наук Саиды Сиражудиновой («Женщины Северного Кавказа: вызовы и проблемы (Женское обрезание в Республике Дагестан)»), ведущего научного сотрудника Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований Республики Башкортостан, кандидата исторических наук Гульдар Хилажевой («Участие мусульманских женщин в миграционных процессах в регионе (на примере Республики Башкортостан»), аспиранта кафедры философии и политологии БГУ Миляуши Сиразетдиновой («Образ женщины-мусульманки и манипуляция сознанием»).





Материалы конференции, послужившей поводом для полезной дискуссии экспертов из различных стран, планируется опубликовать до конца года.

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