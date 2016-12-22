Владимир Жарихин: Порошенко лукавит, когда говорит, что возможны лишь два варианта развития ситуации в Донбассе

26.10.2016 11:41:09

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Президент Украины Петр Порошенко допустил «альтернативу» Минским соглашениям. Одна из них: наступление украинских войск на народные республики Донбасса. Вторая — усиление политического давления на Россию, которое, по мысли, Порошенко, может привести к тому, чтобы Россия «по-тихому» отказалась от этих соглашений. И, соответственно, — от поддержки ДНР и ЛНР.

«Альтернативы две — военное решение конфликта и открытое наступление на Россию. Я прошу сравнить военный бюджет, возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы. Подчеркиваю, „Минск-2“ — это единственный путь к миру», — сказал украинский президент, обращаясь к неким политическим силам, выступающим против Минских соглашений.

Под «силами» Порошенко, конечно, имел в виду украинских националистов. Главный конфликт, между ними и киевским олигархатом, видимо, ещё впереди. Что касается Минских соглашений, то Порошенко, на самом деле, под всё новыми предлогами отказывается выполнять их.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя рассуждения главы украинского, президента, написал в своем микроблоге в Twitter: «На деле обе альтернативы ложные: их нет».

Впрочем, всякому, кто побывал в Донбассе, особенно рядом с линией фронта, очень сложно понять, что же собой представляют эти соглашения? Говорю это, как человек, только что вернувшийся оттуда. Во многих районах продолжаются чуть ли не ежедневные обстрелы не только позиций ополченцев, но и мирных кварталов. На слуху обычно самые опасные точки, вроде Зайцево. Однако информация об этом порой не идёт дальше городских сайтов.

Продолжается ползучая оккупация территории ДНР. На юге ДНР в последние дни гремят серьезные бои с большими потерями с обеих сторон. Однако информации об этом крайне мало.

Так какие же могут быть альтернативы у «Минска-2», существующего во многом только на бумаге?

— На самом деле, Порошенко лукавит, когда говорит, что возможны лишь два варианта: или выполнение Минских соглашений, или полномасштабная война, — считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Вполне реальный вариант — замораживание ситуации в стадии непризнанного статуса донбасских республик на долгое время. То, что мы наблюдаем в Приднестровье.

Безусловно, это создаст проблемы. Как для Украины, так и для России. Да и для Европы в целом. Поскольку, это будет ещё один тлеющий очаг войны, готовый вспыхнуть в любой момент. Данная ситуация опять же не позволит в полной мере наладить отношения между Россией, Украиной и ЕС. Не говоря о том, что сами жители Донбасса останутся в сложной ситуации. Как в бытовом, так и в морально-психологическом отношении.

На самом деле, Киев как раз не против такого варианта. И даже пытается его понемногу проталкивать. Правда, при этом в «незалежной» хотели бы, чтобы мировое сообщество поверило, что именно Россия допустило образование нового «приднестровья». Пока это не удаётся, поскольку в Европе не могут не видеть, что «Минск-2» не выполняет, главным образом, Киев. Кроме того, на Украине откровенно тянут время, дожидаясь, кто станет новым президентом США.

— Однако приднестровский вариант пока не просматривается для ЛНР и ДНР, поскольку все попытки реально прекратить огонь на линии соприкосновения ВСУ и боевых бригад непризнанных республик оканчиваются неудачами. На юге Донбасса в последнее время вообще шли контактные ожесточённые бои.

— Я ничего не знаю о полноценных боях на юге ДНР. Вполне возможно, что со временем количество перестрелок между противоборствующими сторонами будет сведено к минимуму. И если уж не получится приднестровского варианта, то есть вероятность, что получится вариант нагорно-карабахский. Там, как известно, иногда стреляют. Но в целом сохраняется перемирие.

— Есть ли, на ваш взгляд, хоть какая-то реальная основа под обвинениями Юлии Тимошенко в адрес президента Украины, что тот готовит некие тайные документы, подразумевающие отказ от территорий, на которых находятся ДНР и ЛНР?

— Безусловно, это внутренние политические игры украинской элиты. Юлия Владимировна в своём репертуаре. Она находит любые возможности приблизиться к власти. Да, она просто «копает» под Порошенко. При том, что никаких реальных доказательств тайных соглашений не предоставляет.

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