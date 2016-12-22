Культура как геополитический инструмент

25.10.2016 13:34:14

Виктор Петрович Михайлов Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ

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По инициативе Россотрудничества, в период с 10 по 23 октября 2016 г. прошёл цикл семинаров «25 лет Новой Истории». Целью семинаров явилось широкое обсуждение политики международного гуманитарного сотрудничества, реализуемой Россией в странах СНГ, вопросов, связанных с продвижением достижений российской культуры, образования и русского языка в странах Содружества, а также выработка рекомендаций по формированию страновых приоритетов реализации политики международного гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве.

20 октября 2016 г. прошёл семинар №3 «Гражданский диалог, народная дипломатия и побратимские связи, как ресурс развития интеграционных процессов, двустороннего и многостороннего сотрудничества на постсоветском пространстве. Говорят гости». В работе семинара принял участие старший научный сотрудник Отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ В.П.Михайлов.

Ниже мы публикуем текст подготовленного им выступления.

Эпиграфом моего краткого сообщения, да и, пожалуй, нынешнего мероприятия я взял бы цитату из статьи Президента Российской Федерации В.В.Путина «Россия и меняющийся мир»: «Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире – и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский».

Не менее важной причиной выступления на данном семинаре для меня стало хроническое недопонимание большинством участников организаций российских соотечественников ближнего зарубежья и, прежде всего руководителей этих организаций, роли российской культуры в политических процессах.

Вряд ли они осознают, что в реализации внешнеполитической стратегии России, направленной на укрепление ее международных позиций и обеспечение благоприятных внешних условий для развития страны, особая роль принадлежит культуре. Ведь место и авторитет российского государства в мире определяются не только его политическим весом и экономическими ресурсами, но и культурным достоянием народов Российской Федерации, их духовным и интеллектуальным потенциалом.

Мало кто из соотечественников имеет представление о так называемой культурной дипломатии.

Концептуальные положения о культурной дипломатии, разработанные Министерством иностранных дел России в конце 90-х годов, стали идеологической основой внешней культурной политики Российской Федерации последних лет в международных отношениях с зарубежными странами, в том числе и со странами Содружества Независимых государств.

Согласно данной концепции, механизм разработки и реализации внешней культурной политики совпадает с общим внешнеполитическим механизмом России. По мнению разработчиков, стержневая задача внешней культурной политики России состоит в формировании и укреплении отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными странами, в развитии равноправного и взаимовыгодного партнерства с ними, в наращивании участия страны в системе многостороннего культурного сотрудничества, в обеспечении интеграции российского государства в мировое сообщество и дальнейшем освоении российской культурой мирового культурного пространства.

Российское культурное присутствие в зарубежье, как и культурное присутствие зарубежья у нас, должно способствовать утверждению за Россией достойного, сообразного ее геополитическому положению, совокупной мощи и ресурсам, места на мировой сцене.

Одним из наиболее важных приоритетов внешней культурной политики становятся оказание систематической и разносторонней поддержки российским соотечественникам за рубежом в сохранении ими культурной, этнической и языковой самобытности, защита прав российских граждан и русскоязычного населения в новых независимых государствах.

Культурное сотрудничество России с зарубежными странами в его современной классификации и в соответствии с международной практикой включает связи в области культуры и искусства, науки и образования, средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма, в других гуманитарных сферах, а также по линии общественных организаций, творческих союзов и отдельных групп граждан. Каждое из этих направлений имеет самодостаточную ценность и вправе рассчитывать на поддержку и содействие со стороны государства.

Российская культура открыта для всего мира. В то же время объемы и формы культурных обменов с разными странами не могут быть равнозначными, поскольку на них сказываются такие факторы, как исторические традиции, удаленность государства-партнера от российской территории, уровень политических и экономических отношений, урегулированность договорно-правовой базы сотрудничества, материально-финансовые возможности и предметная, прагматическая заинтересованность государственных и частных структур, организаций и учреждений, участвующих в механизме осуществления культурной деятельности за рубежом.

Естественным приоритетом внешних культурных связей России являются отношения с государствами СНГ. Это продиктовано необходимостью не только сохранить складывавшиеся веками духовные связи с народами этих стран, но и всемерно развивать их на новых демократических началах, искать более гибкие и эффективные формы сотрудничества. Идея создания единого культурного, информационного и образовательного пространства как важного фактора общности и залога взаимопонимания народов Содружества должна наполняться конкретным содержанием благо, что этому есть исторические предпосылки.

Возьмём хотя бы представленность российской культуры в странах СНГ.

Ни для кого не секрет, что любые материальные памятники культуры сохраняют свой «адрес» и в той или иной степени соотносятся в сознании людей со страной происхождения. «Материальные памятники могут оставаться на территории значительно дольше, чем носители самой культуры, порождением которых они являются, а значит – свидетельствовать о наличии культурных связей в прошлом»[1].

После развала СССР культурное наследие народов Российской Федерации - значительная часть объектов духовной и материальной культуры, созданные в прошлом и представляющие ценность с эстетической, социально-культурной, исторической, археологической, архитектурной и иных точек зрения, значимые для сохранения и развития национально-культурной самобытности народов России, остались на территориях стран Содружества.

По большому счёту, в странах СНГ остались десятки городов с их архитектурным своеобразием, зданиями, сооружениями и предметами, уникальными в историко-культурном отношении территориями и объектами. С их музеями полными музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников, архивных документов, парками, театрами и цирками, библиотеками с их книжными фондами. В том числе с памятниками религиозного назначения: церквями, колокольнями, часовнями, костёлами, мечетями, синагогами и другими объектами, специально предназначенные для богослужений.

И что самое главное - на этих территориях остался и действует русский язык, этот феномен русской духовной культуры. На нём говорят в быту, учат, пропагандируют, издают газеты, журналы, книги. Им заполнен Интернет. Работает русское радио и телевидение.

К сожалению, изучение состояния объектов российской культуры в странах СНГ, затруднено отсутствием законодательной базы в межгосударственных отношениях в этой области. Не проведён мониторинг объектов российской материальной культуры в странах СНГ. Поэтому о них можно говорить только в общих чертах. А более конкретно - о деятельности потенциальных объектов русской духовной культуры, использующих в своей работе русский язык и пропагандирующих русскую культуру (русская православная церковь, памятники религиозного назначения, СМИ, кино, Интернет, театры, библиотеки, коллективы художественной самодеятельности), а также об учреждениях созданных Россией на территории стран СНГ за последние 25 лет (российские Центры науки и культуры, филиалы российских ВУЗов, Московские культурно – деловые центры «Дом Москвы»).

По заказу Министерства культуры России «Институт стран СНГ» в 2012 году осуществил научно – исследовательскую работу по теме: «Анализ отношения населения стран СНГ к продвижению российской культуры на территории этих стран». Я не стану сейчас раскрывать весь объём проделанной работы, а остановлюсь на отдельных выводах и заключениях экспертов.

Как показали исследования, российская культура остается востребованной в странах СНГ. Результаты опросов показывают заинтересованность населения стран СНГ в присутствии российской культуры в странах их проживания в широком спектре направлений: в литературе, в СМИ (прежде всего электронных), кино, образовании, театральной, концертной жизни, изобразительном искусстве. При этом мнения экспертов о том, в какой степени российская культура представлена в настоящее время в странах, где проходил опрос, разделились почти поровну. Но все-таки большинство из них (52%) считают, что – «недостаточно», против 42%, указавших, что культура России в их странах представлена в «достаточной мере».

Направления продвижения российской культуры в страны СНГ по рейтингу предпочтений респондентов выстроились в следующем порядке:

· развитие теле - и радиовещания на страны СНГ;

· инвестиции в объекты российской культуры в странах СНГ;

· выпуск в России качественных продуктов массовой культуры;

· подготовка специалистов для стран СНГ в российских учебных заведениях;

· выделение грантов на творческие и исследовательские проекты в области российской культуры в странах СНГ;

· организация фестивалей российской культуры в странах СНГ;

· открытие филиалов российских вузов в странах СНГ;

· подписание межгосударственных соглашений в области культуры.

Особое значение для сохранения и роста популярности и востребованности российской культуры за рубежом приобретает работа с молодым поколением. При этом многими экспертами подчеркивалась актуальность развития и высокая востребованность зарубежного компонента российского образования. Важнейшими направлениями работы были названы:

ü создание русских школ;

ü поддержка преподавания русской литературы и русского языка с привлечением государственных или общественных российских фондов;

ü поддержка проведения внеклассных мероприятий в школах / учебных заведениях, посвященных знаковым датам, личностям русской культуры;

ü обмен школьниками, студентами, учителями, учеными;

ü поддержка молодежных общественных объединений;

ü проведение ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых лидеров, общественных деятелей, журналистов, дипломатов, творческой молодой интеллигенции и научных деятелей;

ü поддержка общественных, прежде всего молодежных историко-культурных проектов (создание общественных музеев, поисковая работа, историко-культурная работа с детьми);

ü издание детской историко-культурной литературы для детей стран СНГ (школы, библиотеки),

ü проведение совместных молодежных фестивалей в области культуры, политики, общественной деятельности.

Источники информации о российской культуре

Как показало исследование, на первое место среди источников информации о событиях в области российской культуры уверенно выдвинулся интернет. В этой связи актуальным является создание медиа ресурсов, использующих онлайн технологии. Однако не теряет своей актуальности и телевидение. Тем более, что в некоторых странах (в Армении, Белоруссии, Молдавии) именно через российское телевидение, доступное в стране, население знакомится с российской культурой. Национальное телевидение стран СНГ также остается важным источником информации о культурных событиях, связанных с Россией. Поэтому важным направлением работы представляется продвижение на телевидение стран СНГ российских медиа продуктов, популяризирующих российскую культуру.

О русском языке

Сохранение русского языка в странах СНГ - необходимое условие востребованности российской культуры в этих государствах. Русский язык остается востребованным в новом зарубежье и потребность в его изучении начинает расти в последние годы, что связано с наличием общего рынка труда и потребности в российском образовании.

Все эксперты, принявшие участие в опросе, хотят, чтобы их дети знали русский язык, который рассматривается еще и как дополнительная возможность интегрирования не только в российскую, но и мировую культуру.

По-видимому, справедливым будет признание того факта, что задача продвижения российской культуры в странах СНГ остается актуальной по сей день; потребность в продуктах российской культуры остается высокой и не удовлетворенной в должной мере.

«Культурная дипломатия более чем когда-либо становится полем борьбы за умы и сердца… людей по всему миру. В эпоху конфликтов и нестабильности роль культуры как инструмента «мягкой силы» невозможно переоценить. Это важный ресурс дипломатии, используемый для продвижения интересов государства, для улучшения взаимопонимания между элитами и народами…»[2]



[1] Герасимов С. М. «Русское культурное пространство: границы, устойчивость и перспективы» [2] Василенко Е. В., ‒ кандидат политических наук, «Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» государства», 23.11.2015, http://www.perspektivy.info/print.php?ID=375201

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