Искушение войной

24.10.2016 14:26:43

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Даже те американцы, которые искренне гордятся своей политической системой, признают, что у нее имеется существенный недостаток. В те полгода, когда происходит замена президента – «хромой утки», то есть отслужившего второй срок, или не пожелавшего баллотироваться снова после первого срока, страна попадает в период безвременья. Тогда все властные решения целый год принимаются не из государственных интересов, а из нужд избирательной кампании кандидата от правящей партии.

Во времена, когда Соединенные Штаты баловались изоляционизмом, это уже было серьезной проблемой, но, все же, внутренней проблемой американцев. Но, когда они посчитали всерьез свою страну «градом на холме», который обязан наставлять на путь истинный весь остальной мир, это уже все больше становится проблемой общемировой.

Вспомним, сейчас уже достаточно далекий, 2008 год, когда, на смену худо-бедно отработавшему второй срок Бушу-младшему, от республиканцев баллотировался радикальный сенатор-вояка Маккейн. К августу выяснилось, что ветеран холодных и горячих войн серьезно проигрывает молодому и тогда подающему для многих надежды афроамериканскому сенатору Обаме. Ресурсов для усиления позиции Маккейна во внутренней политике, а тем более в экономике его команда не находила.

Тогда, в маленькой далекой Грузии, «политический воспитанник» радикальных консерваторов-неоконов во главе с Маккейном, Михаил Саакашвили затеял совершенно безнадежную, с точки зрения заявленной цели восстановления территориальной целостности, военную авантюру. Вся контролируемая западная пресса как по команде (хотя почему «как», именно по команде) устроила грандиозную истерику о российской агрессии против «маленькой демократической республики». Будущая незавидная судьба этой самой республики никого не волновала, но зато на волне антироссийской истерии Маккейн впервые за время избирательной кампании опередил по опросам Обаму и лидировал в течение трех недель. Правда, затем американские избиратели все же опомнились и предпочли молодого, и тогда мирного Обаму, старому и агрессивному Маккейну. Команда демократов Обамы этот ход видимо запомнила и не очень возражала, когда в Грузии победили оппоненты Саакашвили, которому пришлось удалиться в эмиграцию, и теперь подрабатывать одесским губернатором.

Но сейчас перед демократами в США встала та же проблема, что и восемь лет назад перед республиканцами. Наследование власти от Обамы к Хиллари Клинтон под угрозой. Не молодой, но зато сверхэнергичный Трамп теснит усталую и прямо скажем внешне и внутренне несимпатичную Хиллари. И снова в качестве последнего предвыборного ресурса идет откровенное раскручивание «образа врага» в лице России. Пока что для демонизации нашей страны и ее президента власти США используют, в основном, сирийскую ситуацию, а украинские проблемы затрагиваются пока только через спекуляции на трагедии малайзийского лайнера.

Но если все эти предвыборные технологии, которые уже приблизили мир к возврату в полной мере к «холодной войне» Хиллари Клинтон в ближайшие недели не помогут, нельзя исключать и резкого обострения на Востоке Украины. «Незалежность» страны давно превратилась в полную политическую и экономическую зависимость от Соединенных Штатов. Почему бы вице-президенту Байдену, который курирует в американской власти Украину, не попросить «друга» Порошенко немного в конце октября повоевать, как это в свое время посоветовал сделать Маккейн нынешнему одесскому губернатору.

Хотелось бы надеяться, что измученную Украину минует чаша сия и она не принесет себя в жертву торжеству американской демократии.

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