Радикальная трансформация украинского общества

24.10.2016 14:15:39

По мистическому совпадению, 14 октября, в день сомнительного праздника - защитника Украины, произошло несколько знаменательных для истинных украинских патриотов событий.

В центре Киева от трех до пяти тысяч националистов проводят марш, приуроченный к 74-ой годовщине создания УПА. Не фигурирующий активно в прессе в последние месяцы Олег Тягнибок, подготовил пронзительное выступление. В своей речи он сделал акцент на том, что идея, возвеличенная УПА сегодня положительно воспринимается по всей Украине и что он лично намерен сделать ценности, за которые боролась УПА ценностями всего украинского государства. Всем известно, что это за ценности, но здесь же Тягнибок называет себя и партийных членов – современниками, т.е. людьми с современными взглядами на жизнь. В то время как весь современный мир старается придерживаться абсолютно противоположных ценностей относительно тех, которых придерживались члены УПА.

За пару дней до «праздника» пресс-служба так называемой общественной организации «Азов», созданной на базе национального батальона, анонсирует создание партии «Национальный корпус», с запланированным на 14 октября торжественным съездом и последующем маршем. Председателем партии был избран командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Судя по установленной программе политические амбиции новоиспеченной партии высоки и лидеры «Национального корпуса» будут прикладывать максимальные усилия для увеличения электоральной поддержки до следующих парламентских выборов.

В этом отношении им на руку могут сыграть несколько многозначительных факторов. Во-первых, приверженцы уже существующих праворадикальных организаций и партий, разочарованные неспособностью оказывать максимальное влияние на происходящие политические процессы в стране, могут купиться на возможную перспективность новой политической силы. Во-вторых, нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация в стране, достаточно высокий процент уровня безработицы, особенно среди молодежи, низкий уровень жизни – одно вытекает из другого, но именно эти аспекты и могут поспособствовать привлечению новых сторонников уже среди обычного населения.

Все происходящее на сегодняшний день порождает массу тревог относительно возможной трансформации украинского общества. Кем и какие попытки должны быть предприняты для сдерживания роста популярности радикальных организаций на Украине (в идеале, конечно, для устранения или хотя бы сведения к какому-то минимуму)? С целью поиска ответов, эти волнующие вопросы были заданы ведущим российским экспертам.

Богдан Безпалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова: Я не особенно верю в то, что радикальные организации, какие-нибудь батальоны, способны получить массовую поддержку. Другое дело, что, сейчас играя на социальных противоречиях, на падениях жизненного уровня, могут обрести вторую жизнь Юлия Тимошенко со своей политической силой. Или, например, Ляшко, который постоянно выступал с радикальными лозунгами. Или еще некоторые политики. Вот они могут возглавить, скажем так весь протестный потенциал и направить в нужное для себя русло. Сейчас мы видим, что Тимошенко меняет свою риторику. Ранее она выступала с радикальными националистическими заявлениями, допуская утечку информации, в которой угрожала расстрелять всех русских из ядерного оружия. Теперь она поступает очень мудро и сдержанно. Она ведет исключительно к социальной составляющей - ее националистический популизм сменился на популизм социальный. То есть Тимошенко может быть лидером всех этих главных протестов и радикальных настроений. Она может их канонизировать и использовать для того, чтобы фактически захватить власть на Украине: либо путем выигрыша в президентских выборах, либо путем организации досрочных парламентских выборов, либо путем победы на обычных парламентских выборах, потому что пока никакого соответственно просвета в украинской экономической жизни не видно. Тарифы будут расти дальше и падение жизненного уровня будет тоже продолжаться. Так что в данной ситуации я думаю это более вероятный сценарий для Украины. Добровольческий батальон — это вещь, конечно очень неприятная. Это показатель того, что никакого верховенства права на Украине нет. Но вряд ли батальоны могут играть определяющую роль. Это инструменты, которые используют другие игроки, либо это игроки, которые находятся уже внутри Украины. Например, Коломойский который использовал свою частную армию. Либо же это те, кто находится за пределами Украины, и пытается влиять на происходящее на ее территории. В данной ситуации добровольческие батальоны могут выступать даже не в качестве инструментов собственного переворота, а в качестве инструментов давления: устраивать какие-то беспорядки, блокировать какие-нибудь правительственные здания, администрацию президента, еще что-нибудь и так далее. Все это раскручивается в средствах массовой информации и соответственно формирует общественное мнение. Но самостоятельно захватить власть и удержать ее тем более, добровольческие батальоны вряд ли способны.

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня": Никем и никакие, это абсолютно бессмысленно, потому что, во-первых, отсутствует рост популярности радикальных организаций на Украине. Во-вторых, радикальные организации не собираются расставаться с обретенными ими статусами. У них для этого есть все возможности, оружие, поэтому никто и никакие попытки не предпримет. А если и предпримет, то успеха не добьется.

Сергей Михеев, директор Института Каспийского сотрудничества: Никто их сдерживать не собирается, поэтому попыток никаких не будет. Радикалы очень хорошо вписались в современный украинский политический пейзаж и являются инструментом для реализации всякого рода грязной работы. Наоборот, их наличие – это очень удобно. Они задают основной тон современному украинскому политическому процессу.

Константин Долгов, журналист ДНР: Я бы не сказал, что они так уж популярны. Есть определенный процент упоротого населения, воспитанные в духе идей нацизма, фашизма, ксенофобии и ультрарадикализма. Но это не многочисленная группа украинского населения. Есть сочувствующие, в основном это те, кто вовлечен в систему государственной власти. Но так или иначе своего мнения они не имеют и мимикрируют под какие-то общегосударственные тенденции. Какая-то часть людей абсолютно индифферентна к этому, несмотря на качку, которая идет с информационным каналом, откровенной русофобской пропагандой и т.д. Это похоже на Германию до 9 мая 1945 года. Все были фашистами, даже те, кто таковым себя не считал. А после 9 мая 1945 все стали резко антифашистами, то же самое будет на Украине. Какая сила на Украине? Ее нет. Сила может быть только внешней, а будет ли там армия Донецкой народной республики или какие-то другие силы, я не могу сказать, потому что будущее не дано никому.

Олег Неменский, ведущий научный сотрудник РИСИ: Основные старания в этой сфере проявляет нынешняя власть, однако её частичные успехи во многом перекрываются прямо обратными последствиями. И вот за этим видится что-то неустранимое, как реализация программы, которая запущена и не может быть прервана. Единственный способ остановить рост радикальных организаций – это нормализовать экономическую ситуацию, достигнуть больших темпов роста экономики, предоставить людям хорошие рабочие места и социальные выплаты, побороть преступность и т.д. Однако Украина развивается скорее в обратную сторону. Вероятнее всего через какое-то время все эти радикальные организации станут основными носителями власти в стране.

Руслан Мармазов, глава Донбасского центра православных экспертов имени Схиархимандрита Зосимы (Сокура): Вопросами, но только не сдерживания, а ликвидации последствий деятельности радикальных организаций на Украине, должны заниматься правоохранительные органы. Но это уже тогда, когда Нормандский формат будет трансформирован в Нюрнбергский.

Таким образом, тенденция к разрастанию радикальных настроений, пусть небольшая, но существует. Для того, чтобы не сделать этот процесс необратимым, очень важно сейчас взять полномасштабный курс на развитие экономики. Но факт остается фактом – радикальные организации - это уже достаточно укоренившаяся часть украинского общества и политики, с которой каким-то образом украинским властям придется работать.

Ольга Иванова

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.