Республика Татарстан поддерживает православных татар

24.10.2016 13:53:24

19 октября 2016 года, директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», сопредседатель Международной ассоциации «Христианство и Ислам», координатор ближневосточных проектов «Международного Византийского Клуба» - Пахомова Дмитрия Вячеславовича провёл рабочую встречу с Полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации, Заместителем Премьер-министра Республики Татарстан - Ахметшиным Равилем Калимулловичем.

Во встрече также приняла участие член президиума Региональной татарской национально-культурной автономии города Москвы, лидер общины Православных татар города Москвы - Бухарова Динара Абдулбяровна.

Основной темой встречи явился вопрос подготовки к проведению намеченной на декабрь текущего 2016 года, представительной международной научно-практической конференции в Стамбуле. Напомним, что данный симпозиум будет посвящен исследованию влияния христианского фактора, на процессы, происходящие в тюркском мире.

Всестороннее сотрудничество с Республикой Татарстан является одной из приоритетных задач деятельности Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», Международной ассоциации «Христианство и Ислам» и Международного «Византийского Клуба».

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