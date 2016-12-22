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Рубрика / Религия

Агония Драбинки


24.10.2016 13:46:55

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Скандально известный адепт отрыва УПЦ от Московского Патриархата митрополит Александр Драбинко разразился в своем блоге истерическим постом, о том, как некие русские патриоты сожгли монастырь преп.Паисия Величковского под Севастополем, снабдив поджог надписями на стенах монастыря против покойного Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана). О том кто на самом деле был заинтересован в поджоге монастыря в Севастополе рассказал глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов:

- Никому в русском Севастополе не нужен подобный идиотизм. Это выгодно Драбинко, поджог монастыря в Крыму выгоден СБУ, киевскому режиму. Это похоже на диверсию СБУ. В ходе расследования логично проверить на причастность к этой явной провокации наместника монастыря иеромонаха Паисия (Дмоховского), убежденного "мазепинца", друга Драбинко. Паисий и Драбинко устраивали в марте 2014 года провокации в этом монастыре против "вежливых людей", чем отпугнули от УПЦ МП тысячи севастопольцев. Еще раньше, в период оккупации Крыма Украиной, православные русские севастопольцы выступали против попыток поставить Дмоховского в епископы при лоббировании Драбинко, они указывали на нетрадиционную ориентацию Дмоховского, много лет пребывавшего в раскольническом "киевском патриархате".

- Почему Драбинко именно сейчас пошел на эту масштабную, скоординированную провокацию?

- Потому что 20 октября состоялось заседание Синода УПЦ, на котором епископом Луцким стал ревнитель Православия и миссионер о.Нафанаил (Крикота), который, когда служил в Почаевской семинарии, добился такой ее популярности, что конкурс в нее составил 9 человек на место. Дело в том, что стать Луцким митрополитом пытался Драбинко, чтобы с Волыни начать переход епархий УПЦ в раскол, коим стало бы вторжение Константинопольского Патриархата на Украину.

Митрополит Онуфрий реально чистит УПЦ. Синод УПЦ принял решение о епископской хиротонии таких выдающихся, любимых народом и верных Церкви пастырей, как наместник Голосеевской пустыни о.Исаакий (Андроник), о.Тихон (Софийчук) и др.

Линия Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия на возрождение Церкви и ее активного миссионерского свидетельства в мире достигнет и колыбели русского Православия-Крыма. Лично мне представляется логичным создание Крымской митрополии, чей глава стал бы постоянным членом Синодов УПЦ МП и РПЦ. Это бы компромиссно решило проблему этакой двойственности в Российском Крыму, юрисдикционно находящемуся в УПЦ МП. Логично также возрождение древних православных епископских кафедр Тавриды-Херсонесской, Сурожской и др.

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