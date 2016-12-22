Лишили самого дорогого - свободно любить Севастополь…

13.10.2016 14:07:36

В редакцию «Материка» поступило письмо - отчаянный «крик души» патриота. Соотечественник с юго-востока Украины, поэт – певец России и Флота - написал о своем положении и переживаниях руководителю Института стран СНГ, депутату Государственной Думы РФ VII созыва, первому заместителю председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину. По соображениям безопасности редакция не называет имени автора письма, но приводит его содержание.

Здравствуйте, уважаемый Константин Федорович!

Мне 60 лет, проживаю на юго-востоке Украины. Срочную службу проходил в Советском флоте, поэтому очень люблю море, флот, Россию и, конечно же, Севастополь.

Больше десяти лет сотрудничаю с черноморскими флотскими СМИ. Пишу стихи, песни…. Я – русский и по духу, и по крови, хотя и записан украинцем, что, в общем, тоже подтверждает, что я русский.

Севастополь для меня – родной город, Россия для меня – Родина. У меня много написано о Севастополе, о России. Моих несколько книжек есть в Морской библиотеке им. Адмирала Лазарева, и я этим горжусь.

Последнее время моя восторженность в творчестве все больше заменяется болью сердечной. Меня лишили самого дорогого. Я не могу свободно любить, писать, свободно поехать в Севастополь. Раньше я очень часто приезжал, жил неделями в Крыму, в Севастополе.

Перед референдумом и во время него я был в Севастополе и радовался вместе со всеми и плакал в одиночестве, понимал, что все теперь изменится для меня к худшему. Меня и так не жаловали украинские власти за творчество, за русский язык. Вот и сейчас мои стихи в Крыму публикуют под выдуманной фамилией, а иначе, если узнают дома, начнут напрямую издеваться всевозможные «патриоты» – и уличные, и «от культуры». Сейчас приходится жить тайком.

Я перед самым референдумом (чувствовал) пытался продать свою квартиру на Украине и купить хоть комнатку в Севастополе, но покупателя не нашел. А сейчас так совсем беспросветно. Жизнь моя очень печальна сейчас. Стал больше болеть, настроение нехорошее. Пишу как есть. Я – пенсионер. Пенсия 1900 гр. – тоже радости мало. Обстановка ужасная. Кругом ненависть, ложь, хитрость. У сволочей вся гадость внутренняя наружу вылезла.

Теперь комнатка и российской гражданство только в мечтах. Если бы хоть умереть среди родных людей, родных душ. Крым, Севастополь – воспоминания теперь рвут мне душу с невыносимой болью. Порой просто хочется уйти из жизни, чтобы не видеть, не понимать.

Посылаю Вам несколько моих стихотворений. Может быть, Вам будет интересно.

Поздравляю Вас с избранием в Госдуму России. Много пользы принесете. Всегда смотрю телепередачи с Вашим участием. Спасибо Вам за Вашу образованность, за доброе сердце, за любовь к Севастополю, к России, за поддержку таких как я, несчастных.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.