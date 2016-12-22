Святые каноны вопиют!

11.10.2016 12:34:18

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Драбинко в своем свежем интернет-опусе продолжает войну со Священноначалием УПЦ МП, фабрикацию уголовного дела против Блаженнейшего митрополита Онуфрия, карпаторосса митрополита Бориспольского Антоний (Паканича) и Одесского митрополита Агафангела с целью отторжения УПЦ от Московского Патриархата.

Святые каноны обязывают за клевету об участии указанных иерархов в мифическом "заговоре Януковича и митрополитов против Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана)» лишить Драбинко сана.

Святые каноны вопиют!по этому вопросу.

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