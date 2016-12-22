Кирилл Фролов: Воссоединение в 1686 г. Киевской митрополии с Московским Патриархатом – абсолютно каноничное великое событие

10.10.2016 14:45:15

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Републикуемый с сайта "Религии в Украине" текст является образцом исторических фальсификаций, предпринятых униатским пропагандистским ресурсом. Об этом заявил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

«Здесь ставятся под сомнение очевидные факты, изложенные в Архиве Южной и Западной России и републикованные во втором томе сборника "К трехсотлетию воссоединения Украины с Россией" (Из-во АН СССР,М.,1954 год) о безусловной каноничности и необходимости воссоединения Русской Церкви в 1686-м году-присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату, лучшим доказательством которого являются святые Киевские митрополиты 18-20 го веков,такие как Филарет (Амфитетров),Владимир (Богоявленский),святители из Малороссии 18-20 веков, просиявшие в Русской Церкви,как св.Иоасаф Белгородский, Димитрий Ростовский, Иоанн и Павел Тобольские, Софроний Иркутский и многие другие. Потому что если бы присоединение Киевской митрополии к Московскому Патриархату 1686-го года было неканоничным, это был бы грех раскола, который не смывается даже мученической кровью. В расколе нет и не может быть святости и благодати», - считает Фролов.

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