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Рубрика / Религия

Верующие Украины протестуют против новых законопроектов


05.10.2016 15:20:51

5 октября множество православных киевлян выдвинулось к зданию Верховной Рады Украины протестовать против принятия законопроекта, позволяющего сменить юрисдикцию общин путем введения светскими органами власти новых членов ее состав. Таким образом, через разрушение общины планируется "легитимно" обирать храмы у канонической Церкви, не имеющей на Украине прав юридического лица.

Кстати, в этом контексте логично во всей Русской Церкви реанимировать Определение Поместного Собора 1917-18 г.г., призывающие славных христиан прекратить праздношатайство по Церкви и записываться в приходы, которые должны быть в каждом микрорайоне, в каждом населенном пункте-это необходимо для самоорганизации Церкви.

Одновременно с рассмотрением антицерковного законопроекта власти Украины приняли решение предоставить территорию Софийского Собора в Киеве, великой русской святыни, для проведения "Евровидения-2017". Параллельно с внесением на рассмотрение Верховной Рады еще одного законопроекта о легализации проституции и ЛГБТ, это выглядит как сознательный шаг по "евроинтеграции" Украины, условием которой является ее дехристианизхация - как известно, условием для принятия в ЕС новых государств является принятие в них законов "о равенстве шансов", то есть легализации ЛГБТ и гей-"браков".

"Евровидение" давно стало символом дехристианизации и ЛГБТ, последний пример-заявление "героини" "меджлиса" и "евровидения" Джамалы в поддержку ЛГБТ. Первым же шагом режима по осквернению великой русской святыни-Святой Софии Киевской стала передача "малой Софии", второго храма на территории Софийского комплекса, анафематствованным раскольникам из "Киевского "Патриархата".

"Евроинтеграция" - это дехристианизация!

Кирилл Фролов 

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