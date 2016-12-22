Транзит нефти повышаем, а газ держим в уме: Белоруссия идет по пути Украины

04.10.2016 13:57:14

Белоруссия юридически нарушила процедуру установления тарифа на транспортировку нефти, рассказал журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

Тарифы на транзит российской нефти были подняты Минском в одностороннем порядке в среднем на 50%, а вступить в силу они могут уже с 11 октября. Консультации по этому вопросу пока продолжаются.

Нефтяной конфликт

Будут ли консультации по тарифам на транзит нефти как-то увязаны с вопросом цен на газ для Белоруссии, и как в целом могут разрешиться энергетические споры Москвы и Минска, «Экономике сегодня» объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Вся нефтяная история, начиная с сокращения объема поставок российской нефти в Белоруссию, и заканчивая односторонним повышением тарифов с их стороны, напрямую привязана к газу. Конфликт по поводу нефти имел место, но разрешился довольно быстро. России не понравилось, что Минск одно время поставлял нефтепродукты и дизельное топливо на Украину. Но позже «Транснефть» сама стала поставлять туда дизельное топливо, и вопросы все отпали. Сейчас правда российские поставки на Украину опять прекратились.

В то же время начался газовый спор по поводу цены. Нефтяная тематика здесь стала заложником газового спора, и пока он не будет разрешен, нефтянка действительно будет страдать. Но газовый спор разрешить довольно сложно. Сейчас как раз готовится новый раунд переговоров по поводу поставок газа. Смысл там в том, что белорусы начали требовать для себя такой же цены, как на внутреннем российском рынке.

Белоруссия хочет газ, как в России

Они ссылаются на межправительственное соглашение от 2011 года, по которому в случае если цены в России на газ становятся такими же как в Европе, они пересматриваются для Минска. В начале года появилась статистика, по которой цена на газ для Германии в связи с падением нефтяных цен примерно сравнялась с российской. И тут белорусы сразу начали апеллировать к правительственному соглашению.

Но есть две проблемы. Если Россия в принципе у себя откажется от регулирования цен на газ, и «Газпром» свободно будет выбирать рынок при одинаковой цене в Европе и внутри страны, то это равнодоходность. Но когда в отдельный момент цены у вас сравнялись, то это не равнодоходность, потому что если завтра цена нефти вырастет, то цена газа в Европе подрастет. У нас же газ не станет от этого стоить дороже. Цена все равно определяется по тарифам. Суть соглашения не выполнена, но белорусы считают иначе. Цена на газ для них, по их мнению, должна стать такая же как в России плюс стоимость доставки.

Россия пошла навстречу и предложила Белоруссии полностью переделать контракт – мы предложили цену как в Смоленске, умноженную на определенный коэффициент, который бы в течение нескольких лет сравнялся с единичкой, и газ бы стал стоить бы как в Смоленске плюс стоимость доставки. Им предлагали продавать газ до конца года по фиксированной цене – 6300 рублей, а в Смоленске газ стоит 5200 рублей. И такая система позволила бы Минску покупать газ на 30% дешевле.

Белоруссия идет по пути Украины

Они согласились, но с условием пересчитать весь 2016 по новой цене. Мы же предлагали оплатить долги с января по предыдущим ценам, из-за расхождения тем временем образовалась задолженность на 300 млн долларов. И в этом вопросе до сих пор нет согласия.

Минск начинает давить на Россию и повышают тарифы на прокачку нефти в одностороннем порядке. Если они будут передавливать, то на высшем уровне могут вернуться к старому контракту, и для Минска никаких поблажек не будет. Противники союза с Минском в окружении президента сейчас могут воспользоваться ситуацией, чтобы продвигать аргумент, согласно которому Белоруссия идет по пути Украины.

Здесь видны аналогии - новая украинская власть сразу назвала цену газа несправедливой и сказала, что потреблять газ будем, но платить нет. Они также подняли тариф на прокачку газа в одностороннем порядке. Определяющим в данном случае может стать мнение Путина».

Андрей Петров

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