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Рубрика / Религия
Кирилл Фролов: Эстония – каноническая территория Московского патриахата!
|03.10.2016 13:37:54
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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Глава эстонского раскола, учиненного Константинопольским Патриархатом, митрополит Стефан, в интервью газете "Postimees" заявил, что, согласно решениям "Критского Собора" на одной канонической территории должен быть только один митрополит и юрисдикция только одной Поместной Церкви и это должен быть он и Константинопольский Патриархат.
Ситуацию комментирует Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов:
«В действительности, без всякого "Критского собора", согласно святым канонам, на одной канонической территории может быть только один епископ, а Эстония, как и Украина - это каноническая территория Московского Патриархата, который, кстати, в своем титуле носит название "и Северных земель". В Эстонии действует каноническая Эстонская Церковь Московского Патриархата во главе с митрополитом Корнилием (Якобсом). Любые действия Константинопольского Патриархата в Эстонии, согласно святым канонам, являются "грехом раскола, который не смывается даже мученической кровью"(св.Киприан Карфагенский) и уже однажды привели к разрыву евхаристического общения Русской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом и могут вновь привести к разрыву-Русская Церковь обязана стоять на страже догматов и канонов и не может не пресечь беззаконную раскольническую декларацию митрополита Стефана, никаких компромиссов области веры быть не может. В ближайшие дни состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, где будет оценена работа Синодальной Библейско-Богословской комиссии по анализу решений "Критского Собора" по деавтокефализации Поместных Церквей и установлению над ними внешнего правления зависимого от США Константинопольского Патриархата, сеющего в поместных Церквях смертный грех раскола».