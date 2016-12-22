Виталий Захарченко: Никакого ареста или похищения Александра Драбинко не было

22.09.2016 17:13:02

Генпрокуратура Украины допросила предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Об этом недавно сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире украинского телеканала "24".

По его словам, Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту незаконного лишения свободы помощника экс-предстоятеля УПЦ Владимира митрополита Драбинко.

Данное "похищение", как заявил Луценко, было выполнено по указанию бывшего президента Виктора Януковича подчиненными экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В рамках данного производства допрошен как свидетель и проведена очная ставка Драбинко с депутатом "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.

"Допрошен в том числе и нынешний предстоятель УПЦ (МП)", - сказал Генпрокурор.

О том, как развивались события на самом деле, а также об отношении к происходящему, «Материк» решил выяснить в интервью у бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

- Виталий Юрьевич, произошло беспрецедентное событие. Блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Онуфрий, предстоятель канонической церкви, которой до сих пор принадлежит подавляющее большинство верующих Новороссии Малороссии и Подкарпатской Руси, нынешнего государства Украина, был вызван на допрос по уголовному делу, заведенному, так называемым генпрокурором, Луценко, по якобы попытке отстранения предшественника Митрополита Владимира (Слободана) от церковной власти. Эти попытки якобы выражались в аресте скандально известного Митрополита Александра Драбинко. В то время вы были министром внутренних дел и естественно были в курсе ареста. Как вы можете прокомментировать причину ареста Драбинко и действительно ли Вадим Новинский, митрополиты Онуфрий, Агафангел, Антоний, которых, видимо, в рамках этого уголовного дела будут обвинять в попытке отстранить митрополита Владимира Слободана (а мы знаем, что Луценко уже заявил, что ему помогли умереть), могли такое совершить?

- Начнем с ситуации касаемо Владимира Слободана. Я относился с огромным уважением к этому человеку, был знаком с ним лично и с его благословления происходили многие, и мое в том числе, карьерное продвижение на Украине. Возможно, у кого-то будет иная точка зрения на сей счет, но я считаю именно так, потому что я с ним общался и он давал мне определенные советы и рекомендации. Познакомились мы с ним еще в 2004 году перед выборами президента, на этой встрече присутствовал и Александр Драбинко, который был в то время его пресс-секретарем. На то время он не был еще освящен в сан владыки. О якобы каком-то аресте Драбинко, а я подчеркиваю, якобы аресте, поскольку на самом деле никакого ареста не было, я расскажу чуть позже.

К моменту нашего знакомства, Владимир был уже слишком немощен и его состояние здоровья было очень и очень плохим. Это было связано с его заболеванием. Ему оказывали всяческое содействие в лечении. Лично я в этом плане не участвовал, но знаю, что его транспортировали заграницу и осматривали заграничные медики, и, тем не менее, был поставлен неутешительный диагноз. Говорить конкретно о диагнозе я не буду, поскольку я не врач и попросту могу не правильно его озвучить.

Я был на одном из последних дней рождения Владимира, где присутствовал и Александр Драбинко. Были там еще несколько людей, среди которых, на то время, один из народных депутатов и несколько человек приближенных к Александру. У нас были хорошие отношения, я поздравлял Владимира, у нас было небольшое застолье и естественно, что я никогда и в мыслях не имел причинить какой-то вред Блаженнейшему, не просто как человеку, но и духовному лицу.

Что касается Александра Драбинко. Вы знаете и наверняка читали мои статьи о том, как были похищены монахини и вообще скандала, который разгорался вокруг православной церкви, Панько и якобы покупке церковной утвари под определенные займы у людей. Откуда я узнал об этой ситуации? Сам Александр, и его товарищ, или если выражаться юридически, подельник Юрий Бут…

- Известный депутат из «Нашей Украины»…

- Да, я его визуально помню, но лично с ним не был никогда знаком. Он присутствовал очень часто на службе, и именно благодаря Александру он, судя по всему, и был вхож к Владимиру. Так вот они обратились непосредственно ко мне с просьбой помочь разобраться с Панько. Под этим вопросом они подразумевали то, что Панько якобы заняла деньги и не возвращает их прихожанам, исчезнув с большой суммой. Когда же мы начали этим заниматься этим вопросом, то выяснилось что это не просто Панько сама по себе заключала какие-то договора с людьми, занимала у них деньги и что-то обещала им, а знакомилась она с людьми непосредственно с помощью Александра. И передавая ей деньги люди для себя считали, что за всем этим стоит Александр и церковь Московского патриархата. Насколько я понимаю, эти люди, возможно от чистого сердца, желая получить там прибыль, с доверием отдавали туда свои деньги. Сумма переданного, по разным оценкам, исчислялась миллионами долларов и по некоторым подсчетам цифра доходила до 70 миллионов долларов. Наша служба по борьбе с экономическими преступлениями выявляла постоянный рост количества людей, которые добровольно сдавали свои деньги на этот, так называемый бизнес возле церкви. Панько же скрылась и была объявлена в розыск.

Это дело расследовалось до определенных пор, пока нам не поступило заявление о пропаже монахинь Киевского Покровского монастыря: настоятельницы монастыря и её килейницы. При расследовании дела о пропаже монахинь были установлены факты о том, что монахини были вызваны в Киево-Печерскую Лавру и прибыли они в кабинет к Александру. В это время в кабинете находился Юрий Бут, и там между ними произошел какой – то разговор, после которого Бут с монахинями вышли из этого кабинета, после чего монахини исчезли.

В ходе расследования, вызов монахинь в Киево-Печерскую лавру был подтвержден монахинями Покровского монастыря. Были промониторены телефоны, с которых вызывались исчезнувшие монахини, в результате чего факт такого вызова подтвердился. Были проведены исследования видеокамер в Киево-Печерской лавре и была извлечена информация о том, какие автомобили по времени заезжали на территорию Киево-Печерской Лавры, какие были телефоны у людей находящихся в этих автомобилях. В результате чего был установлен круг лиц состоящих из Александра Драбинко, Юрия Бута и ряда их подельников, которые непосредственно участвовали в похищении этих монахинь. К тому времени уже расследовалось уголовное производство. Тут важно уточнить, что уголовные дела с некоторых пор на Украине не возбуждаются, а регистрируется производство в едином реестре и начинается расследование, в ходе которого проводится полный комплекс следственных и оперативных гласных и не гласных действий. Таким образом, были установлены лица которым принадлежали эти телефоны, они оказались людьми известными в определенных кругах, которые занимались спортом, боями без правил. Они частично были поставлены на контроль, на что были получены соответствующие разрешения в суде, и по ним проводились негласные специальные мероприятия, в том числе связанные со снятием информации с каналов связи.

На тот момент, фактически мы не установили где находились монахини, но уже предполагали, кто именно их мог похитить и уже проводились специальные мероприятия, чтобы установить где физически находятся эти женщины. Мы предполагали что преступники могут просто их умертвить для того чтобы скрыть следы своего преступления. По закону, Александр Драбинко после того как пропали монахини, хотя бы как то, должен был бы нам сообщить о том что он не причастен к совершенному преступлению. Судите сами: поступило заявление, оно было зарегистрировано, приобрело определенный общественный резонанс, активно обсуждалось дело в открытых источниках, а со стороны Александра никакой информации к нам не поступало – ни заявления, ни звонка, ни одного обращения. Всё это говорило только об одном – что Александр был одним из участников в совершении этого преступления.

Когда нам стало это известно, я, как человек православный и прежде всего должностное лицо, должен был предпринять некие шаги. Но я понимал, что Владимир, который, как я уже говорил, находился на то время в крайне тяжелом состоянии, узнав, что Александр совершил такое преступление или был его соучастником, получил бы серьезнейший удар, который, на мой взгляд, перенести блаженнейший бы не смог. Поэтому я доложил об этой ситуации непосредственно президенту, на что президент мне сказал, что мне бы стоило встретиться непосредственно с Владимиром и как-то ему эту информацию донести. Президент поинтересовался, что мы можем сделать в этой ситуации по закону. На что я ответил, что пока мы имеем только следственно-оперативную версию и не знаем как конкретно действовал Александр, что именно он говорил, как развивались данные события до мелочей, ведь не исключалось того что эти действия со стороны Драбинко могли проходить под угрозой его жизни и здоровья.

Мне кажется, что логично было бы, в какой-то ситуации оставить его в качестве свидетеля и допросить, но это было не в моей компетенции как министра – у нас есть следователи, есть прокуратура, которая осуществляет согласно законодательства не просто процессуальный надзор, а и непосредственно принимает участие в расследовании дела. Поэтому, согласно законодательства, такие решения должны были принимать непосредственно следователь и прокуратура.

В результате моя встреча с Владимиром состоялась, где я сообщил ему о сложившейся ситуации. Владимир сказал, что это очень плохо и попросил меня о том, чтобы, если это возможно, по версии, что Александр Драбинко является соучастником преступления, не делали скоропалительных шагов и расследовали более тщательно. Я объяснил ему, что я не могу вмешиваться в сам процесс, но будем объективно подходить к расследованию всех фактов. Прежде всего, мы понимали, что если в процессе следственных действий будет задержан ближайший к Блаженнейшему человек, то это вызовет большой общественный резонанс, ведь к тому времени в обществе, как известно, и без того была уже очень не спокойная общественно-политическая обстановка. Еще не случились события осени связанные с подписанием-не подписанием ассоциации, но общество уже бурлило.

Тем не менее, Александр все-таки был допрошен следователем именно в качестве свидетеля. Соответственно он не был задержан, но был задержан Бут и велась оперативная работа в отношении лиц причастных к похищению. Во время нахождения Бута в следственном изоляторе, была получена информация о том, что лица причастные к преступлению начали подозревать Александра Драбинко в сотрудничестве с правоохранительными органами и они начали высказывать прямые угрозы в его адрес. Часть из этих людей переехали на территорию Крыма и скрывались там, а часть находилась в Киеве.

Мы начали вести оперативную игру, и сделали информационный вброс о том, что нам известно кто именно совершил это преступление и принимаются меры к задержанию преступников. Сделано это было для того чтобы спасти жизнь монахиням, так чтобы преступники знали что если произойдет что-то более серьёзное, то соответственно придется нести более тяжкое наказание.

Я хорошо запомнил день, когда я был у генерального прокурора Виктора Пшонки. Одним из вопросов мы с ним обсуждали ход расследования этого дела. Виктор Павлович так же глубоко верующий человек и ему было не безразлично то, что произошло. Я озвучивал ему всю известную мне информацию и в этот момент мне на мобильный поступил звонок о том, что нашлись монахини, их выбросили недалеко от одной из свалок с завязанными глазами и руками, положили вниз лицом и приказали лежать и не шевелиться. После того как это стало известно, мы с Виктором Павловичем сели в автомобиль и поехали в Покровский монастырь. По приезду нами в монастырь монахини уже находились там. В милицию же поступила информация о том, что они самостоятельно добрались в монастырь из пустыря где их оставили. Данную информацию они подтвердили мне и Виктору Пшонке лично. Они рассказали нам в присутствии других сестер монастыря о том месте, где их держали несколько суток с завязанными глазами и мельчайшие подробности, которые могли описать, при этом фактически не имея возможности что то видеть.

Мы попросили рассказать о том, что предшествовало похищению. И монахини рассказали о том, что Александр Драбинко долгое время настойчиво вызывал матушку к себе и вёл угрозы в ее адрес. Ругался лично сам, позже в присутствии Бута, после и сам Бут ругался на них. Они приходили с обыском в монастырь в поисках денег, считали, что Панько завладела этими деньгами и эти деньги могла спрятать в Покровском монастыре. И именно поэтому матушку Александр пригласил к себе вечером, это было по-моему после 22 часов. Матушка взяла с собой килейницу и прибыла на встречу, где Александр предложил в очередной раз вернуть деньги. После чего Александр по сути передал их Буту, Бут в свою очередь, их забрал вместе со своими людьми спортивной наружности, посадили их в автомобиль и собственно оттуда уже их и увезли.

- Виталий Юрьевич, вы рассказали такую сугубо криминальную историю тянущую на целый детектив. И сейчас из этой истории фабрикуют не совместимую с реальностью версию о том, что это расследование было неким заговором против блаженнейшего Владимира со стороны Виктора Януковича, Вадима Новинского и нынешнего священноначалия украинской церкви Московского патриархата. Всплывают всё новые подробности, церковь пытается защищаться, информационно-просветительский отдел заявляет о том, что у Александра Драбинко был рапорт Синоду о том, что состояние здоровья Блаженнейшего было настолько плохо, что нужно было ввести должность местоблюстителя Киевской митрополистской кафедры и более того, должность эта должна была быть максимально независимой от РПЦ, что должно было быть прописано в уставе. Исходя из этого напрашивается вывод, что Драбинко был максимально заинтересован в отстранении Владимира от власти и, судя по всему, именно себя видел местоблюстителем Митрополичьей кафедры, а теперь обвиняет тех кто как раз противостоял введению этого поста, который кстати так и не был введен. Как вы прокомментируете это? И самое главное, исходя из того что дело уже фабрикуется, насколько далеко пойдут нынешние власти и грозит ли арест митрополиту Онуфрию, Вадиму Новоинскому, другим архиеереям? В это конечно трудно поверить, но подобный прецедент уже случался в Македонии к примеру…

- Вы абсолютно правильно задали вопрос, и надо отметить, что он переходит из криминальной плоскости в политическую. То есть явные преступники, совершившие преступление, для того чтобы как то оправдать и выставить себя в ситуации которая сложилась на Украине некими «героями», действуют якобы во благо украинской православной церкви. Все эти действия направлены для того чтобы уйти от уголовной ответственности за совершенные преступления – это моя точка зрения.

Что касается попыток ввода должности местоблюстителя УПЦ МП связанных с тяжелым состоянием Владимира, я как государственный служащий, учитывая, что церковь не вмешивается в дела государства, не мог влиять на деятельность церкви и Синода, попросту не существует такого механизма. В своё время я получал из рук владыки Агафангела церковные награды, которые подписывал Владимир, получал благословения от старцев, но я не понимаю как я, будучи министром внутренних дел, мог бы повлиять на мнение Синода? Я даже в принципе не знаю и не понимаю, нужен ли местоблюститель украинской православной церкви.

- Но вы человек соблюдающий закон, а Порошенко после переворота пришёл на Синод и пытался давить и влиять на происходящее. И сейчас он активно вмешивается в церковные дела…

- Вот я себе не могу представить чтобы это сделал Янукович. У меня просто не рисуется картина чтобы Виктор Янукович приходил к Блаженнейшему… Даже вспоминая эту криминальную историю, он подошел ко мне и попросил, дескать, если вам, как человеку деликатному не трудно это будет сделать, поговорите пожалуйста с Блаженнейшим о том что сложилась такая не хорошая ситуация по Александру… Ведь все же знали и понимали что их отношения были очень близки… Но вы правильно сказали, что поступали как то корректно и с пониманием, что это вообще-то не наша епархия и не наше дело вмешиваться в их дела. Более того, исходя из человеческих отношений, мы посещали Владимира фактически до момента его смерти. Он умер уже после того как мы покинули территорию Украины. Он находился в крайне тяжелом состоянии, но тем не менее как то контактировал с нами, он слабо говорил, не все можно было разобрать из того что он говорил, он выслушивал нас, но рядом всегда там был человек который нам помогал как то пообщаться. Но что бы Виктор Фёдорович заявился на Синод, я совершенно не могу себе представить.

Но эти мракобесы сделали государственный переворот, потом впоследствии попытались легетимизировать себя. Один из предводителей этой банды подключил в эти процессы вооруженных радикалов, расстреляли часть милиционеров, часть представителей Майдана и затем один из этих лидеров стал президентом страны. А дальше он поназначал своих же соучастников в государственном переовороте на государственные места – одного генеральным прокурором, другого министром внутренних дел, третьего за предательство легетимной власти главнокомандующим войск. И сегодня они говорят – мы есть законная власть! Я эту «власть» законной никогда не считал и считать не буду! Если общество требовало перемен, то они должны были происходить в соответствии с законодательством, что и было подписано 21 февраля 2014 года в присутствии международных наблюдателей Виктором Федоровичем. Но так как уже были совершены очень тяжелые преступления со стороны людей которые организовали государственный переворот – Порошенко, Яценюк, Тягнибок, Кличко, Парубий, Пашинский и другие подельники – пойти на отсрочку смены власти уже не могли. Им нужна была смена власти немедленно, потому что если бы Янукович находился бы при власти еще два-три месяца, то шло бы обьективное расследование всех событий произошедших на Украине – захваты воинских частей на западной Украине, захваты администраций, захваты райотделов, завладение оружием. Но они этого не захотели и поэтому 21 числа они призвали всех штурмом брать правительственный квартал, зная что в правительственном квартале была убрана охрана и правоохранителей завели в административное здание, где им было выдано оружие. О чем я как министр внутренних дел заявил, что согласно закону в случае захвата административных зданий милиция имеет право применять огнестрельное оружие на поражение, независимо от того кто находится в группе штурмующих – несовершеннолетние ли, инвалиды ли, беременные женщины ли – милиция имеет на это полное право. И для того чтобы залить всё кровью они приняли решение идти штурмовать правительственный квартал, понимая что провокации уже были несколько дней, будут повторены, в сотрудников милиции они откроют огонь – в ответ сотрудники милиции тоже начнут стрелять.

Это действительно преступники, я их таковыми считаю, поэтому преступник Порошенко так свободно и появляется на Синоде, он не считает зазорным вмешаться в деятельность Церкви со стороны первого лица государства.

- Если преступники так свободно вмешиваются в дела Церкви, то как далеко они по вашему могут пойти? Сфабрикуют дело против Блаженнейшего?

- Им это легко сделать и они это и делают. И сегодня оставлять этот факт без внимания нельзя. Необходимо всем людям и не только православным, любым правозащитным организациям на этот вопрос обращать внимание. Как можно Блаженнейшего вызывать по делу в суд? Честно говоря, имя Онуфрия вообще на момент тяжелой ситуации с Владимиром не вспоминалось никак в информационном пространстве.

Что касается заявлений Драбинко, который говорит что мы его незаконно задержали… Хотя я как юрист не могу применять слово «задержали», потому что задержание это процессуальный акт, а на самом деле произошло следующее: он написал следователю заявление, в котором попросил обеспечить ему охрану, ему предложили не просто камеру где-то в следственном изоляторе, а дачу. На этой даче его ребята по собственной инициативе возили ему еду, крепкие спиртные напитки, на исповедь по его просьбе ему привозили священника. Его отвозили на разные церковные службы и праздники, при чем не только в Лавре. То есть он не был лишен возможности контактировать с людьми и с тем же Владимиром, активно участвовал в собраниях того же Синода. Понятие «лишения свободы» подразумевает, как мне кажется несколько иное.

В то время, когда разворачивались события с похищением монахинь, я имел беседу с Драбинко. Зная из разных оперативных источников склочный характер этого человека, я ему сказал тогда, что ситуация в государстве очень сложная, не известно как сложатся события в дальнейшем и возможно тот пост который я занимаю сейчас, в будущем я занимать не буду. Александр, будучи сообразительным, тут же предложил написать мне расписку о том, что он не имеет ко мне никаких претензий. В этой расписке он с большой благодарностью просит меня помочь ему и благодарит за всё, что я в отношении этого человека делал. И эта расписка по сей день у меня сохранилась.

- Все прекрасно знают, что в УПЦ есть раскольнические группы. Но почему то постоянно замалчивается вопрос о так называемом Киевском Патриархате. Василий Анисимов, православный журналист пресс-службы Московского патриархата в своих книгах подробно описывает то, как главарь всей этой банды (Киевский Патриархат – ред.) Филарет Денисенко со своими подельниками с 1992 года занимался вербовкой боевиков в банды Басаева и Дудаева, занимались организацией убийств, в том числе и своих конкурентов по расколу. Священники вернувшиеся из раскола свидетельствовали о том что Филарет лично покупал билеты наёмникам на войну с абхазами на стороне Шеварднадзе и в другие горячие точки. Почему же не были заведены полноценные уголовные дела по этим доказанным и проверенным фактам, как на Украине, так и в России?

- Перед этим интервью я ознакомился с теми фактами, которыми вы сейчас изложили, на мой взгляд, они подлежат дополнительному исследованию и я как юрист, считаю, что основания для исследования этих фактов существуют. Более того, эти события имеют отношение не только к территории Украины, но и имеют негативные последствия для Российской Федерации. Поэтому эти факты нужно изучить более глубоко и обратить на них внимание соответствующих служб, для того чтобы они дали правильную правовую оценку этим событиям.

Религия это один из факторов который сплачивал братские народы: русских, украинцев, белорусов. И именно для раскола этих народов и создавались раскольнические движения именно в религиозной сфере. Мы вспоминали с вами Македонию, там ведь ситуация идентичная - пока существовала единая неделимая церковь, то и не было попыток расколоть такое мощное государство как Югославия.

Существует несколько видов экстремизма, и один из них это религиозный экстремизм. Именно религиозный экстремизм несет, как правило, самые тяжелые последствия. Как правило, религиозные конфликты длятся веками. И на Украине это может иметь достаточно серьезные последствия.

- В писаниях великих святых было сказано о том что раскол падет и Русь триединая воссоединится, но к сожалению мы сейчас наблюдаем совершенно обратную картину: раскол торжествует, молодежь в руках пропагандистов, американские инструктора тренируют украинских вояк, зомбируется население и воспитывается анти-русская нация… Какой же исход в конечном счете нас ожидает?

- Народ, который проживает на территории государства Украина на самом деле не един и не представляет из себя нечто монолитное, как его хотят некоторые себе представить. Во времена своего президентства, Ющенко, по сути, первый кто начал вещать «Це мiй народ, моя нацiя», то есть представлять Украину как некое мононациональное государство. Однако Украина таковым не является. По подсчетам киевского социологического института в 2006 году, на территории Украины проживало 20 миллионов русских, то есть тех людей, которые себя позиционировали и считали русскими. В своей книге я исследовал этот вопрос. К примеру, я, получая в 16 лет паспорт, также как и многие назвал себя украинцем из тех соображений, что я проживал на Украине, хотя мои родители были из российских регионов. Точно также множество людей, попросту географически привязывая себя к этой территории, считали себя украинцами и не сильно об этом задумывались, особенно в условиях СССР.

Не секрет, что советские политики были заинтересованы в создании полноценных национальных республик, но со временем попытка разделить СССР и представить Россию неким агрессором, безусловно зрела у наших так называемых заокеанских «партнёров». Они привыкли сталкивать разные народы: чтобы Корея воевала с Кореей, чтобы азиатские народы воевали друг с другом, чтобы славяне уничтожали себя. По этому пути они, собственно говоря, и пошли у нас. Тем не менее, сегодняшний всплеск национализма, церковный раскол все более и более осознается населением Украины как некое негативное явление. Но к моему глубокому сожалению, украинцы через это должны пройти, чтобы понять что сама модель некого мононационального государства предложенная им ущербна по своей сути. И только осознание того, что это путь в никуда, что разделение единого народа приводит к негативным последствиям, даст возможность к объединению.

Сегодня мне задают и более радикальные вопросы, например почему бы России силовым методом не решить вопрос на Украине? На что я отвечаю: Ну, хорошо, а что делать дальше с умами тех людей, которые будут считать, что у них отняли национальную идею? К сожалению, исторические факты говорят о том что Украина никогда не была самостоятельным государством, а свой суверенитет она имела только в составе других более мощных империй, в качестве некой их части. Государство и страна это разные понятия. Украине, конечно, давали разные названия, статусы, но как государство она не состоялась и вряд ли состоится без объединения со своими братьями белорусами и россиянами.

Беседовал Кирилл Фролов

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