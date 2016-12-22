Украина собралась через суд вернуть крымское «скифское золото»

14.09.2016 11:39:37

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Кабмин Украины, где активную деятельность разводит бывший глава Луганской области одиозный Георгий Тука, планирует обратиться в суд для возвращения коллекции «скифского золота».

Сейчас киевские власти активно ищут согласных поработать с ними экспертные консалтинговые компании для приобретения обратно в собственность уникальных экспонатов, которые отошли к России в момент присоединения Крыма.

Судя по сообщению, появившемся на официальном сайте ведомства, 5 октября 2016-го года в одном из судов Амстердама запланировано слушание по иску Украины в музей Аллард Пирсон, от которого Киев требует вернуть золото.

Доподлинно не известно, действительно ли слушания по делу о «скифском золоте» состоятся. Заявления киевских деятелей отличаются абсурдностью и зачастую лживы. Такое положение дел прокомментировал заместитель председателя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Планов может быть любое громадье… Кто такой Тука? Ловить Киев на таких противоречиях совершенно бессмысленно».

Коллекция, о которой идет речь, состоит из 565 предметов, переданных для экспонирования четырьмя музеями Крыма. Выставка проходила в музее Амстердама с 6-го февраля по 28-е мая 2014-го года. В этот период на Украине произошел госпереворот, а Крым присоединился к России, поэтому голландцы не стали возвращать предметы древности ни майданным властям Украины, ни музеям Крыма....

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