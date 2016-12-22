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Рубрика / Религия

Кирилл Фролов: С точки зрения православной аскетики "бандеризм головного мозга" - это форма духовного помешательства


14.09.2016 11:25:43

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ Кирилл Фролов комментирует ситуацию со сносом строящейся церкви УПЦ в Киевской области.

"Бандеробесие" имеет свои духовные корни, идеология "украинства" - это отречение от православного русского выбора русского народа, включая малороссов,это форма беснования. Тарас Шевченко - "идол украинства" и большевистских украинизаторов, сделавших огромные усилия в его популяризации. Тарас Шевченко - отрекшийся от веры человек, разменявший ее на пьяное диссидентство, в прямом и переносном смысле. Об этом писали протоиерей Иоанн Чернавин в своем великолепном труде "Истоки духовной деградации Тараса Шевченко", где он описывает, как Александр Сергеевич Пушкин рос от увлечения масонством и вольнодумством к Православию и русскому державному патриотизму, а Шевченко деградировал к безбожию, пьянству и идеологии украинства, за что этот средней руки графоман и был поднят на щит всеми революционерами и могильщиками России. Аналогично Олесь Бузина описал Шевченко в своем блестящем, низвергающем "идола украинства" памфлете "Вурдалак Тарас Шевченко".

Безусловно, долг веры и дело чести - оскверненный адептами "секты Тараса Шевченко" храм должен быть непременно достроен!


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