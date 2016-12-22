Кирилл Фролов: Каждое заявление Порошенко по церковному вопросу производят впечатление продуманного, сознательного кощунства

07.09.2016 11:47:03

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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6 сентября - день святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца. Святитель Петр родился на Волыни, в городе Ратно, и именно он обладал глубоким православным русским самосознанием. Митрополит Петр перенес кафедру киевских, владимирских, московских митрополитов в Москву и сделал Москву столицей. Он убедил прагматика князя Ивана Калиту осуществить глубокие, духовные и геополитические шаги по собиранию русских земель вокруг Москвы. Он определил историю. Поэтому 6 сентября это не просто день города, а день собирания земель вокруг Москвы.

Именно 6 сентября, в противовес святому митрополиту, Порошенко сделал очередные русофбские, антиправославные, антироссийские заявления.

Петр Порошенко надеется, что Константинопольский патриархат положительно ответит на обращение Верховной Рады относительно предоставления автокефалии Православной церкви в стране.

"Думаю, что мы не будем безразлично наблюдать за вмешательством другого государства и в наши церковные дела, за попытками использовать в своих интересах чувства части украинских православных", - заявил он, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде во вторник.

П.Порошенко поблагодарил народных депутатов за обращение к патриарху Константинопольскому Варфоломею по поводу предоставления автокефалии.

"Такой шаг был и является необходимым, исходя из наших традиций, в соответствии с которыми для Вселенского патриарха в таких вопросах очень важным является мнение светской власти. И мы учли эту традицию. Надеюсь, Его Всесвятость нас очень хорошо услышит", - сказал президент.

Ранее П.Порошенко неоднократно выступал за создание в стране поместной Православной церкви. Одна из целей инициативы - отделить Украинскую православную церковь от Московского патриархата. Недавно он попросил патриарха Варфоломея содействовать созданию в стране поместной Православной церкви.

16 июня Верховная Рада приняла обращение к патриарху Варфоломею с призывом издать томос об автокефалии Православной церкви на Украине и признать недействительным акт 1686 года, согласно которому якобы "в нарушение канонов" Киевская митрополия была присоединена к Московскому патриархату.

В действительности, необходимо на общецерковном уровне отпраздновать великую дату 330-летие воссоединения Русской Православной Церкви в 1686м году. Неопровержимые Документы о безусловной каноничности и желанности для самой Малороссии присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату опубликованы во втором томе уникального сборника "К трехсотлетию воссоединения Украины с Россией" (М,1954,Из-во АН СССР)

Отдельного разговора требует рассмотрение антиправославных истоков идеи отдельной от Москвы западнорусской или украинской церкви. Собственно, идея отдельной от Москвы Западно-Русской митрополии с целью постепенного ее подчинения Ватикану была впервые выдвинута в 15 веке отступником от Православия Московским митрополитом Исидором, изгнанным из России и возведенным в Ватикане в кардинальское достоинство.

В XVII веке в католических кругах разрабатывается новая идея, призванная не допустить консолидации русского народа и усиления влияния Русской Православной Церкви, что было бы гибельным для с трудом сколоченной Брестсткой унии и трещавшей по швам Речи Посполитой.

Сами униаты признают, что проект создания “Киевского Патриархата” был изобретен в Ватикане. Имеется в виду именно католический Патриархат восточного обряда (Рим создал свои униатские “патриархаты” в противовес Православным патриаршим кафедрам - Антиохийской и Иерусалимской и др.)- в 1996 г. на симпозиуме “400 лет Брестской унии. Критическая переоценка”, состоявшемся в г. Нейменген, Голландия, доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский университет, Бельгия) утверждал, что униатский митрополит В. Рутский направил в 1624 г. в Рим план создания униатского Киевского Патриархата. Согласно этому плану “после избрания Патриарха, он и его епископы - коллеги принесут присягу Святому Престолу, а верующие постепенно приспособятся к новому положению. Эту схему, которую с известной долей справедливости прозвали “благочестивым мошенничеством”, Рутский направил в Рим в 1624 г.»(400 лет Брестской унии. критическая переоценка. М. Издание Библейско-Боголовского ин-та. 1998). Все это как нельзя более актуально - всем должно окончательно). стать ясно, откуда проекты “Украинской Поместной Церкви”, “украинской автокефалии”, “канонической”, или “неканонической”, “Киевского Патриархата” и т.д.

Уникальным документом, также подробно иллюстрирующим, кто стоит за проектом украинской автокефалии, является записка униатского митрополита Андрея Шептицкого, публикуемая ниже.

В 1912 году, в преддверие первой мировой войны, Шептицкий составил для Австрийского императора записку следующего содержания:

«Как только победоносная Австрийская Армия вступит на территорию Русской Украины, нам предстоит решить тройную задачу- военной, правовой и церковной организации края…для того, чтобы эти области возможно полнее отторгнуть от России…

Церковная организация:

Эта организация должна бы преследовать ту же цель: возможно полнее отделить украинскую церковь от русской.

Не касаясь вероучений…следовало бы издать ряд церковных постановлений( например, украинская церковь изъемлется из ведения петербургского синода, запрещается молиться за царя, предписывается молиться за его Величество(австрийского императора.К. Ф.), соответственные(великорусско-московские) святые вычеркиваются из календаря…

Все эти декреты могли бы от имени «митрополита Галицкого и всей Украйны» постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии и было бы одобрено военной администрацией.

Как митрополит, я мог бы это сделать, так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях…

Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими, исповедующими украинские и австрийские убеждения.

Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством….

Таким путем единство украинской церкви будет сохранено или создано, и отторжение ее от русской будет прочно и основательно установлено. Канонические основы для такого образа действий приемлемы с точки зрения католической, а сточки зрения восточноправославной- законны, логичны и не требуют объяснений (? ! - К. Ф.).

Признание всего этого я мог бы провести в Риме, или, вернее, я уже в значительной степени все подготовил…» (подробнее о Шептицком - здесь)

Таким образом, действия Порошенко являются уничтожением Православной Церкви и подпадают под действие Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви, согласно которым Церковь может отказать в доверии государственной власти и призвать верующих к мирному гражданскому неповиновению, если действия государства смущают совесть верующих.

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