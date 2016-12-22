Сегодня еще есть возможности для реанимации украинской экономики

07.09.2016 10:53:18

Аза Ашотовна Мигранян Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

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Заведующая отделом экономики Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор.

Начиная с 2015 года в СМИ постоянно ведутся разговоры о кончине украинской экономики. Однако, на мой взгляд, рассказы подобного рода неоправданны. Экономика Украины пока еще жива, но дышит она специфически - на основе финансовой подпитки вне всяких либеральных, неолиберальных, рыночных, не рыночных законов.

В настоящее время экономическая ситуация на Украине характеризуется серьезными кризисными спадами, сокращением возможностей для ресурсного развития и сжатием объема ВВП, которое вызвано как субъективными (военные действия на Юго-востоке Украины, парализованность части экономики и ее выведение из сферы общего обращения), так и объективными причинами.

Сегодня на Украине можно выжить только благодаря принципу близости к административному ресурсу, где средства в банковском секторе и в сфере промышленного производства распределяются между разными силами в зависимости от того, как они представлены на политическом олимпе и каковы их возможности влияния на руководство страны.

Что касается финансовой устойчивости, то с точки зрения платежеспособности разговоры о дефолте украинской экономики также неоправданны. Платежеспособность Украины, на мой взгляд, де-юре не соответствует общепринятым нормативам, но де-факто в стране есть достаточно возможностей для функционирования в режиме пролонгированной задолженности (постоянное продление и отсрочка уплаты долгов). Это позволяет украинской экономике функционировать на условиях минимального выполнения своих обязательств. Соответственно, в этом отношении нужно рассматривать ситуацию более обширно и говорить о банкротстве не со стороны догматов, которые имеют место, а со стороны существующей геополитической ситуации и интересов. 2015 год достаточно серьезно это показал, когда МВФ изменил свои позиции по условиям выдачи кредитных линий для Украины. Напомню, что было принято беспрецедентное решение об изменении договоренностей МВФ по уровню платежеспособности и по требованиям к Украине, чего не было сделано по отношению ни к одной стране на протяжении всего периода существования Фонда. Все дело сводится к совпадению некоторых геополитических и экономических интересов.

Изначально, при вовлечении Украины в Евроассоциацию в качестве основной цели было выбрано не развитие или прорыв украинской экономики с точки зрения технологии, а формирование дополнительного 40-миллионного рынка сбыта и рынка поставок сырья. В первую очередь дело касалось чернозема, который сегодня является предметом торга и вывозится в Германию и в другие страны. Поэтому то, что сейчас происходит на Украине с точки зрения деградации ее экономики, потери ее индустриальной составляющей – это вполне нормально и отвечает заранее обговоренным целям. Основная претензия заключается в том, насколько и каким образом руководство страны готово исполнять эти цели. Либо оно их исполняет либо начинает отстаивать национальные интересы.

Что касается происходящих в настоящее время экономических процессов, то вопросы евразийско-китайского сопряжения затрагивают Украину косвенно. Здесь основной вопрос заключается не в противопоставлении китайско-евразийского вектора движения России и Евроатлантического, украинского, в том числе белорусского и так далее. Все это имеет несколько разную направленность и основной вопрос заключается не в том, чтобы свести их в одно единое целое (на сегодня для этого просто нет ресурсов), а в том, чтобы обеспечить минимальное исполнение геоэкономических и геополитических целей. Поэтому мне кажется, что необходимо в первую очередь разобраться с тем, какова цена достижения этих целей, и тогда мы можем спроектировать некие прогнозы и определить векторы действий с той и другой стороны. Ко всему прочему возможно, что это даст понимание, что необходимо просчитывать дальше, каковы должны быть ресурсы, потребности, цели и результаты.

При рассмотрении ситуации со стороны России как торгового партнера, в зависимости от того, как будет в дальнейшем изменяться модель украинской экономики, мы сможет определить различные подходы к формированию двухстороннего диалога. Сегодня уже нельзя говорить об Украине как об однозначном ареале сферы российского влияния и российских интересов. Этот вопрос должен рассматриваться как некий рынок или сфера, где выступают разные агенты мировой экономики, в том числе корпорации, государства или блоки государств. Основная проблема здесь заключается в необходимости оценки качества этой экономики и последующих поисков для дальнейшего взаимодействия с тем качеством, которое есть. Для России наиболее актуальным вопросом является определение целей и интересов, которые мы надеемся получить для себя при взаимодействии с Украиной - если мы желаем сохранять эту экономику в целях интеграции, соседства, безопасности и так далее, то тогда у нас будут складываться совершенно разные стратегии по отношению к этому субъекту. Соответственно, принцип «пациент скорее жив, нежели мертв» будет действовать до тех пор, пока будут наблюдаться определенные геополитические интересы.

Конкурентный потенциал украинской экономики был достаточно высок. Несмотря на все потрясения, которые переживает Украина, на сегодняшний день еще есть возможности для его реанимации. Ее дальнейшая судьба зависит от решения двух риторических вопросов - как долго продлятся противостояния в области геополитических интересов, при котором разные стороны будут поддерживать (финансировать) в этом состоянии экономику Украины и насколько это выгодно и соответствует интересам разных стран.

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