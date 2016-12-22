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Детали

Дни России официально открылись в Армении


06.09.2016 16:39:29

Дни России официально открылись в Армении и будут проходить до 18 сентября. Торжественная церемония прошла в столице страны - Ереване на сцене концертного зала имени Хачатуряна. Здесь состоялся гала-концерт с участием солистов Мариинского театра в сопровождении Симфонического оркестра Армении. В первом отделении также выступили юные российские музыканты-исполнители и детский хор «Отрада». Кроме того, в фойе концертного зала гостям представили выставку детского рисунка «Душа России».

«Важно, что мы представляем зрителю великую культуру, которая и исторически, и в наши дни оказывает большое влияние на развитие мировой культуры. Программа включает практически все сферы», - отметила министр культуры Армении Асмик Погосян перед началом концерта.

«Мы знаем культуру друг друга, надо это поддерживать, показывать. Программа Дней очень насыщенная и включает, в том числе кинопоказы. Мы, например, привезли в Армению наш новый замечательный фильм "Экипаж"», - сказал со своей стороны замминистра культуры России Сергей Обрывалин, напомнив, что в рамках Дней России с 14 по 18 сентября в Ереване, Гюмри и Абовяне пройдет Неделя российского кино.

Зрителям покажут лучшие игровые фильмы последних лет, показывающие как современную жизнь России, так и ленты на исторические темы. Фильмы будут представлять их создатели: продюсеры, режиссеры, актеры, а после просмотров пройдет обсуждение со зрителями. Среди работ, картины «Батальон», «Битва За Севастополь», «Призрак», «Про Любовь», «Класс Коррекции» и другие.

Кроме того, Сергей Обрывалин сообщил, что в 2017 году планируется проведение в Армении киноночи - совместного проекта министерств культуры двух стран.

В рамках «Дней России в Армении» 4 и 5 сентября в Ереванском государственном русском драматическом театре им. К. Станиславского пройдут мастер-классы руководителя театрального фестиваля «Балтийский дом», Заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Шубы и других театральных деятелей.

Кроме того, 4 сентября в Ереванском государственном институте театра и кино состоится открытие киноклуба Всероссийского государственного института кинематографии. До 6 сентября включительно пройдут мастер-классы, которые проведут преподаватели данного вуза.

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