«Способность украинцев к выживанию в самых сложных условиях уже выработалась генетически»

06.09.2016 11:05:13

Сегодня я бы хотел рассмотреть ту ситуацию, которая сложилась с украинской экономикой по большей части с позитивной точки зрения. Здесь стоит отметить наличие на Украине неких «драйверов» - отраслей, которые способствуют экономическому развитию. Прежде всего это сельское хозяйство. Сейчас происходит формирование большого количества агрохолдингов, развитие которых приносит определенные результаты, как например то, что в настоящее время треть экспорта приходится на аграрный экспорт ( это тот показатель, который вытягивает экономику). Ко второму подобному драйверу можно отнести информационно-коммуникационные технологии (программисты, программное обеспечение). Эта сфера довольно быстро развивается, и она не особо подверглась влиянию сложившегося кризиса. Хотя все же в этом секторе и наблюдается небольшой спад, но он безусловно не такой, который есть по общим экономическим показателям.

В сегодняшнем формировании украинской экономики есть два определяющих фактора. Первый – это адаптивная сила украинского народа. На мой взгляд, способность украинцев к выживанию в самых сложных условиях уже выработалась генетически. Второй – это миграция. Многие украинцы разъехались и приобрели недвижимость в Европе. Например, в Болгарии уже сформирована небольшая украинская диаспора, сюда же можно отнести Польшу и Словакию. Диаспора - это тоже ресурс развития и устойчивости: это средний класс, который выехал из страны; это деньги, которые поступают в страну в виде переводов, трансфертов и так далее.

По показателям внешней торговли необходимо отметить что продолжается падение, но при сопоставлении с прошлым годом оно не такое большое. В то же время можно наблюдать рост торговли с Германией, Польшей и странами Балтии. Безусловно, период перехода к новым стандартам еще продолжается, но уже вырисовывается некая картина относительно дальнейших действий. Есть деньги на адаптацию предприятий, на сертификацию продукций, технологий и так далее. На мой взгляд, при сохранении такой степени развития, примерно через пару лет Украина сможет выйти на европейский рынок и попытаться его осваивать. Но уже это будет другая экономика, другая Украина. Вопрос в том какой она будет.

Относительно будущего сотрудничества Европы и Украины может быть проведена достаточно эффективная работа по двум векторам. Первый - это производство какой-либо продукции на нижних стадиях (например, полуфабрикаты, сырье). Второй – это выполнение производственных операций на заказ предметов общего экономического потребления (например, шнуров, сидений, ручек для чего-то) и общепромышленного (шестеренки, ванты, крепежи). Кстати в этом отношении роль сыграет фактор наличия на Украине дешевой рабочей силы.

В тоже время показатели по торговле с Российской Федерацией ухудшаться, хотя наверняка какие-то области взаимодействия сохраняться. На мой взгляд объемы торговли с Россией сократятся до 10 или даже 7-8 млрд. (напомню, что в 2012 году этот показатель был на уровне 50 млрд.)

Что касается промышленности то сейчас Украина переживает третью волну деиндустриализации и особо сильный удар приходятся на машиностроение, потому что страна входит в экономическую систему Европейского союза.

Но самый главный вопрос - почему произошла такая экономическая неудача на Украине при наличии таких ресурсов? Необъяснимая вещь. Хотя некоторые украинцы объясняют это тем, что «во всем москали виноваты, они не давали нам развернуться». Это безусловно детское объяснение и некая навязчивая идея, которая, возможно, влияет на принимаемые решения. Дальнейшее развитие экономической сферы зависит от политического контекста.

Леонид Вардомский,

руководитель Центра постсоветского экономического развития

и сотрудничества ИМЭПИ РАН

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