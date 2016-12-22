Отныне Москва диктует правила в газовых вопросах

05.09.2016 15:03:27

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил журналистам сегодня, 5 сентября, что российская компания ведет переговоры с турецкой стороной по поводу строительства морского газопровода в Турцию. Газопровод может проходить по территории страны до границы с Грецией.

По словам Миллера, строительство газопровода в Болгарию не рассматривается. Турецкие государственные органы начали переоформление своих решений, которые были ранее выданы «Газпрому» под проект «Турецкий поток».

Эксперт Института стран СНГ, член центрального совета Русского гражданского общества Иван Скориков заметил, что соглашение о возобновлении работы над «Турецким потоком» — это как раз одно из тех заявлений, которых большинство экспертов ожидали от встречи «двадцатки» в Китае, где Путин с Эрдоганом демонстративно держались вместе и переговаривались во время фотосессии. Судя по фотографиям, такое дружелюбие российского и турецкого президентов весьма удивило Барака Обаму.

«Но видимые «объятия» являются наигранными. По крайней мере, в политических кругах России после инцидента с Су-27 стало очевидно, что в отношениях с турецкими коллегами, если признавать их таковыми, возможен только сухой расчет на условиях старшего друга, бесконечно старающегося забыть обиду. Сейчас Турцию после известных событий отталкивают и Америка, и Европейский союз — естественно, что Россия стратегически должна поддерживать более тесное сотрудничество. Но не стоит забывать, что между Россией и Турцией есть ряд неразвязываемых узлов: признание Россией геноцида армян в Османской империи, пыл Эрдогана в Нагорно-Карабахском конфликте и распространение пантюркизма в Средней Азии, поддержка Турцией ОПГ меджлис-курултай в Крыму, противоречия по Асаду и курдскому вопросу, и, конечно же, главный сдерживающий фактор — членство Турции в НАТО», — пояснил Скориков.

Эксперт заметил, что из этих проблем на полях G-20 официально поднималась лишь сирийская, разменом условий по которой и стал пакет экономических договоренностей. По сути, Россия и Турция возвращаются к формату доверительных отношений, существовавшему до декабря 2015 года, с той лишь разницей, что турецкий лидер находится в положении вынужденного партнера, обманутого союзниками, решившими стравить его с Россией.

«Отмечу, что переход из статуса «партнера» в статус «союзника» для Турции Кремль не рассматривает. Соответственно никаких приглашений в большие интеграционные проекты типа БРИКС, ЕАЭС и ШОС для Эрдогана не последует. А, учитывая бесперспективность вступления Турции в ЕС и размолвку с укрывающими Гюлена США, Эрдогану просто жизненно необходимо решать свои внешнеэкономические амбиции в двустороннем формате. Кремль отныне диктует правила, поэтому легко идет на снятие эмбарго и возобновление авиасообщения и энергетических проектов. К тому же теперь Путин для Европы является каналом связи и давления на Эрдогана, в том числе и в вопросах поставок газа в обход непредсказуемой Украины. Строительство альтернативных «Турецкому потоку» каспийских маршрутов — Трансанатолийского и Трансадриатического — идет очень медленно и не предполагает завершения ранее 2020-х гг, переориентация на надежную и предсказуемую в вопросах энергетики Россию, поэтому весьма очевидна. Настроение Киеву должна подпортить и информация о реанимации «Северного Потока-2» в Германию. Реализация всех этих проектов даст России возможность полностью отказаться от экспорта газа в Европу через украинскую трубу и исключить попытки воровства и шантажа со стороны Киева», — резюмировал Иван Скориков.

Беседовал Илья Муромский

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