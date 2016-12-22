Минский лабиринт

05.09.2016 12:21:17

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

5 сентября исполняется два года с момента подписания Минского протокола (Протокола по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина).

Накануне годовщины подписания этого документа, выступая на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, П. Порошенко ничего лучшего не придумал, как обратиться к жителям Донбасса с таким посылом: «Дорогие мои, мы вас любим, и мы о вас помним, настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. И подчеркиваю — делаем это политико-дипломатическим путем потому, что думаем о вас».

После таких обращений невольно задумываешься, адекватный или нет нынешний президент Украины, и в здравом ли уме его спичрайтеры, пишущие подобные послания. По их мнению, за два с половиной года гражданской войны жители Донбасса продолжают верить в добрую волю киевской власти, несмотря на ежедневные обстрелы, тысячи убитых, сотни уничтоженных домов, миллионы беженцев и существование на грани выживания.

С другой стороны, такие пассажи П. Порошенко уже мало кого удивляют даже на Украине, ведь по данным социологического исследования компании «Рейтинг», проведенного в августе 2016 года, 81% жителей «незалежной» не доверяют своему президенту.

Современные реалии украинского политического пространства насквозь пронизаны мифами, вот и в канун второй годовщины принятия первых Минских соглашений оказалось, что события двухгодичной давности, по версии украинской власти, претерпели серьезных изменений.

Тут следует в вкратце напомнить предысторию подписания Минского протокола. В августе 2014 года в районе Иловайска развернулись ожесточенные бои между ополчением ДНР и ЛНР с одной стороны, и Вооружёнными силами Украины, а также так называемыми добровольческими батальонами. В результате ополчение взяло в окружение основные силы противника. Условием беспрепятственного выхода по гуманитарному коридору, предоставленному ополченцами, было сложение оружия, однако по распоряжению из Киева окруженная группировка пошла на прорыв и была почти вся уничтожена.

У представителей власти на Украине теперь иное восприятие событий августа 2014-го. Так, по заявлению генерального прокурора Украины Ю. Луценко главным фактором событий под Иловайском стало мифическое «прямое вторжение Вооруженных сил Российской Федерации». То есть, по мнению генпрокурора то, что П. Порошенко лично отдавал прямой приказ о прорыве окружения, о чем свидетельствуют многие участники тех событий теперь несущественно. Ну а если Ю. Луценко считает, что подобные события могут быть рассмотрены в «широкой» ретроспективе, то ему придется согласиться, что «Иловайский котел», как и гражданская война на Украине в целом, стали следствием государственного переворота в феврале 2014 года.

Фактически именно следствием «Иловайского котла» и стало подписание Минского протокола 5-го сентября. Теперь же П. Порошенко и его окружение пытаются представить инициативу по подписанию мирного соглашения, как предложения П. Порошенко направленные на урегулирование ситуации в Донбассе и обеспечение мира.

Следует особо отметить, что «Мирный план П. Порошенко» — это в первую очередь просьба о мире со стороны руководителя Украины, а не предложения, направленные на урегулирование ситуации на Донбассе. В тоже время, «инициативы Президента России В. Путина» — это как раз комплекс мер, которые должны были обеспечить безопасность и соблюдение основополагающих прав граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР.

В настоящее время продолжает оставаться очевидным факт уклонения Украиной от выполнения взятых на себя обязательств по Минскому протоколу и Комплексу мер по выполнению данного Протокола.

Накануне годовщины подписания Минского протокола П. Порошенко попробовал воспользоваться переговорами с президентом Казахстана Н. Назарбаевым, чтобы донести одну из ключевых позиций, объясняющих, по его мнению, саботирование Украиной выполнения своих обязательств. Данная позиция в интерпретации П. Порошенко заключается в невозможности в настоящее время выполнить политические договоренности в рамках Минских соглашений, так как в Верховной Раде Украины нет голосов, достаточных для результативных голосований по конституционной реформе, законах о выборах в Донбассе, особом статусе и амнистии.

Но с другой стороны, можно констатировать, что П. Порошенко удается продавливать необходимые законопроекты по обязательствам перед западными партнерами. Также у П. Порошенко в настоящее время есть возможность распустить парламент нынешнего созыва, провести выборы и работать с новым составом над выполнением Минских соглашений.

И еще один момент. Если по политическим вопросам Украина не может выполнить обязательства из-за позиции Рады, то кто мешает реализовать договоренности в сферах экономики, безопасности и гуманитарных проблем?

Следует признать, что за время действия Минских соглашений не изменилась позиция относительно них только у Российской Федерации, все остальные стороны в той или иной мере свою позицию поменяли, однако до сих пор не рискуют заявить о своем желании провести «ревизию» основополагающих документов.

В тоже время по целому ряду недавних заявлений должностных лиц Украины можно сделать вывод, что Киев крайне далек от намерений всеобъемлющего выполнения взятых на себя обязательств. В одном из последних интервью министр иностранных дел Украины П. Климкин заявил: «Если мы предоставим Донбассу автономию, как того хочет Россия, это будет путем к федерализации Украины, к ее ослаблению и разделению».

В украинском политикуме существует и более радикальная точка зрения, озвученная одним из спикеров фракции «Народного фронта» В. Сюмар: «…Вопрос того, каким украинцы видят будущее Донбасса необходимо вынести на референдум. Дальше уже, исходя из воли народа, строить политику в отношении этих территорий. Иначе будет очень много злоупотреблений вокруг этой ситуации».

Подводя итог, можно предположить, что до конца года очень сомнительно, что ситуация вокруг Донбасса сильно изменится, а стороны, задействованные в разрешении конфликта, изменят свои позиции и будут более ответственно подходить к взятым на себя обязательствам. Важным фактором развития ситуации станет итог президентской гонки в США, но вероятнее всего, возможные изменения в позиции Белого дома по данной проблеме произойдут уже в следующем году.

Денис Денисов

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