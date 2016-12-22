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Рубрика / Культура

Посольство РФ обнародовало программу Дней России в Армении


01.09.2016 18:09:02

Посольство РФ обнародовало программу мероприятий в рамках Дней культуры России в Армении, которые проходят с 20 августа по 18 сентября.

Официальное открытие Дней состоится 3 сентября в 19:00 в концертном зале им. А.И.Хачатуряна гала-концертом, в котором примут участие солисты Мариинского театра, Национального филармонического оркестра Армении, юные российские музыканты-исполнители и детский хор "Отрада".

Параллельно с концертом будет работать выставка детских рисунков "Душа России".

2 сентября в 19:00 в концертном зале им. А.И.Хачатуряна выступает ансамбль "Бис-Квит".

3 сентября в 14:00 в Музее истории Армении откроется выставка "Семья в жизни народов Евразии. ХХ век", составленная из собрания фотографий Российского этнографического музея, а 4 и 5 сентября в Ереванском государственном русском драматическом театре им. К.Станиславского, пройдут мастер-классы руководителя театрального фестиваля "Балтийский дом", Заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Шуба и других театральных деятелей.

Кроме того, 4 сентября в Ереванском государственном институте театра и кино состоится открытие киноклуба Всероссийского государственного института кинематографии. До 6 сентября включительно пройдут мастер-классы, которые проведут преподаватели данного вуза.

6 сентября в 19:00 в Доме Москвы состоится творческий вечер Народного артиста РФ Александра Михайлова. Известный актер также встретится со студентами Ереванского государственного института театра и кино и проведет для них мастер-классы.

Дни культуры России в Армении завершатся Днями российского кино, которые пройдут с 14 по 18 сентября в Ереване, Гюмри и Абовяне показами лучших игровых фильмов последних лет.

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