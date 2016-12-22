Попытки украинских властей избежать экономического краха

09.08.2016 16:29:54

В начале лета 2016 года, впервые за последние несколько месяцев на Украине можно было наблюдать некоторую стабилизацию экономики. Это было отмечено многими российскими и украинскими экспертами. И это несмотря на то, что по сути основные проблемы в экономической и финансовой сферах остаются нерешенными. Однако сегодня этими же экспертами озвучиваются не обнадёживающие прогнозы – период стабилизации остался в первом полугодии украинцам следует готовится к ухудшению ситуации.

При выборе евроинтеграционного вектора развития украинские власти взяли на себя определенные обязательства. Соответственно сейчас со стороны Украины требуется колоссальная работа по реформированию экономического и финансового секторов. Для этого необходимо проведение четкой государственной политики в совокупности с грамотной модернизацией, благодаря которым можно было бы достичь наилучших результатов.

На сегодняшний день украинские власти совершают определенные действия в этом направлении. И здесь необходимо отметить два момента – заключение с Канадой Соглашения о зоне свободной торговли и инициирование Украиной создания единого экономического пространства (ЕЭП) стран, участвующих в программе ЕС «Восточное партнерство».

Однако, остаётся открытый вопрос - каковы истинные причины подобных маневров: пытается ли украинское правительство таким образом действительно бороться с экономическими осложнениями либо же это банальные мероприятия по поддержанию государственного имиджа?

Своими мнениями по этому поводу с мониторингом «Украина» поделились ведущие российские эксперты.

Бычков Алексей, руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований: «Соглашение о зоне свободной торговли Украины и Канады – это абсурдная вещь. Для обеих сторон это соглашение не несет никакой экономической пользы. В большей степени это только политическая миссия, основная мысль которой заключается в том, что «Запад идет с Украиной, и вот мол даже Канада заключила такой торговый альянс и будет всячески помогать». С точки зрения экономики и торгового оборота это соглашение не улучшит экономические показатели Украины и не увеличит в большом объеме товарооборот. Это будут скорее какие-то единичные случаи, но в глобальном государственном плане для Украины это не несет никаких перспектив.

Относительно заявления Украины о возможном создании ЕЭП стоит выделить два момента. С одной стороны, в дальнесрочной перспективе преимущества для Украины все-таки могут быть. Но на сегодняшний день большая часть Украины (не берем Западные регионы, которые в большей степени ориентированы на Польшу и Венгрию), нацелена на взаимодействие с Евразийским Союзом, Россией, Белоруссией и через Россию с Казахстаном. Большое количество предприятий Украины были ориентированы на вышеперечисленные страны. Да, через 10-15 лет возможность получить преференции от этого экономического блока есть, но в ближайшей перспективе Украине необходимо формировать двухсторонний диалог - и с Западом, и с Востоком, потому что она не может быть ориентирована только на Европейский Союз. Если руководство страны выбирает такой вектор, то оно по сути подписывает себе смертный приговор: с точки зрения торговли с Европейским Союзом какие-то привилегии могут быть, но отворачиваясь при этом от Таможенного Союза Украина больше потеряет нежели получит. Если руководство страны как-то сможет совместить эти векторы взаимодействия, то это будет большой плюс и подъем для Украины. Если ориентир будет только на «Восточное партнёрство», то по итогу получится маленький блок стран в котором Украина не представляет серьезного торгового потенциала и интереса. Потому что у Европейского Союза есть определенные нормы и знаки качества, которыми должны обладать товары. Украинские товары не обладают такими нормами. К тому же в качестве основных товаров из Украины будет преимущественно сельхоз продукция, молочка и так далее. Сейчас Европа сама испытывает сложности в связи с тем, что России ограничила ввоз подобного рода товаров из ЕС в связи с санкциями. Поэтому Украина особого интереса не представляет».

Гущин Александр, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ: «В Канаде находится большая украинская диаспора. Многие занимаются бизнесом и с этой точки зрения действительно открываются некоторые возможности. Но говорить о том, что Канада – это какой-то определяющий партнер в украинской зоне торговли не приходится. К тому же в этом Соглашении нет прорыва. Например, сейчас если Британия выйдет из ЕС, то по идее она должна выходить из Евроассоциации с Украиной. Тогда гипотетически возможно заключение двухстороннего соглашения о создании зоны свободной торговли между Британией и Украиной. Просто украинские власти фактом подобного рода показывают, что они готовы заключать двухсторонние соглашения со странами Западного мира, то есть не только с европейской ассоциацией.

Если говорить об инициативе Украины по созданию ЕЭП, то, во-первых, необходимо отметить что глобальных перспектив для Украины не будет. Была такая организация как ГУАМ, которая изначально тоже создавалась под экономические цели, но реально стала организацией стран, в составе которых есть национально-территориальные конфликты и занималась больше этим вопрос с добавлением антироссийской тематики. В целом организация показала свою достаточную неэффективность. Что касается «Восточного партнёрства», то я вижу попытку перезапуска вот этой идеи, но на более сплочённом географическом пространстве. Однако, если брать «Восточное партнёрство» в широком смысле - Кавказ, Белоруссия, то такая зона свободной торговли в ближайшее время вряд ли возможна, я думаю, что ее ждет та же судьба, которая постигла и ГУАМ».

Чаленко Александр, обозреватель Ukraina.ru: «Что может Канада экспортировать на Украину и что может Украина экспортировать из Канады? Канада явно не является для Украины одним из основных торговых партнеров. Поэтому Соглашение о зоне свободной торговли выглядит как символический жест по оказанию моральной поддержки украинского руководства со стороны канадцев.

Что касается инициирования Украиной создания единого экономического пространства, то это такая подслащенная пилюля для украинского населения, которые будут разочарованны тем что сейчас происходит в стране. Был Евромайдан, который возник из-за Евроассоциации по экономическим соображениям. Безвизовый режим есть? Нет! То есть все что было сделано за последние три года было не путем к счастью, а путем к войне и разрухе. Поэтому чтобы подсластить это бурящее разочарование начинается имитация какой-то деятельности что, «ну да вот мы пока не можем что-то нормально сделать внутри страны, но организуем что-то со странами программы «Восточное партнерство». Зачем? Как поможет экономике Украины зона свободной торговли с, допустим, Молдавией? Вино что ли там будут поставлять или картошку? Эти страны экономически слабо развиты, поэтому во всей этой деятельности нет никого смысла».

Безпалько Богдан, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова: «Для того чтобы реализовывать зону свободной торговли страны должны обладать достаточно мощными двигателями экономики, как правило, это тяжелая промышленность, машиностроение, авиакосмическая промышленность, автомобильно-строительная промышленность, то есть это товары с высоко добавленной стоимостью, но Украина этих товаров сейчас практически не производит. Там производят либо сырье, либо продукцию первичной переработки, либо же это какие-нибудь мелкие производства, которые получают реальные инвестиции из Евросоюза ввиду просто очень дешевой силы на Украине для производства каких-нибудь не сложных запчастей или аксессуаров для автомобилей, например, ковриков. Вот в рамках такой промышленной политики очень скромная торговля между Канадой и Украиной возможна, несмотря на то что логистика представляет из себя очень большую проблему. Соответственно, для того чтобы организовать в полной мере подобные соглашения у Украины просто не существует соответствующих мощностей в экономике. Я думаю это событие не имеет никаких значений кроме маркетинговых и морально-психологических. Гораздо более важно наладить экономические и политические отношения с Россией, потому что это способствовало бы улучшению экономики Украины. Собственно, к этому простому выводу на Украине никак не могут прийти, потому что политика управляет экономикой. То есть экономику приносят в жертву политическим целям являющиеся антироссийскими, антирусскими.

По поводу ЕЭП, могу сказать только то, что я пока не вижу никаких особых выгод для Украины вообще во всех соглашениях, в которые она вступила. Сколько было надежд, сколько было мифов вокруг договора с Евросоюзом, однако в итоге это привело только к тому что Евросоюз предоставил мизерные квоты на поставку украинской продукции, относящейся к сельскому хозяйству, сырью… То есть все эти соглашения имеют смысл только тогда, когда устойчива структура экономики, а на Украине ее нет. «Восточное партнерство» конечно это хорошо, хотя эта программа чисто политическая, направленная на усиление влияния Евросоюза и НАТО над странами Восточной Европы входящих в бывший Советский Союз. Но в принципе, для того чтобы реализовывать экономическую политику Украина должна ее выстраивать в рамках дискуса в котором она существует. Украина поставляет сырье в страны Евросоюза, а покупает товары с высокой добавленной стоимостью».

Иванова Ольга, Шолин Михаил

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