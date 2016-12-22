Если завтра война…

05.08.2016 13:55:04

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

В последние несколько месяцев украинские СМИ настойчиво твердят о неотвратимости большой войны в Донбассе. Вместе с тем Киев упорно отказывается выполнять основные пункты Минских соглашений — по отводу боевой техники от линии соприкосновения и прекращению применения оружия. Складывается впечатление, что киевские власти занялись подготовкой общественного мнения к тому, что гражданская война на Украине приобретет новый импульс.

В украинском медиаполе резко увеличилось количество публикаций и комментариев, намеренно использующих агрессивную риторику, провоцирующих ненависть и вражду. Как известно, систематическое и интенсивное использование «языка ненависти» в СМИ — мощное оружие, способное само по себе спровоцировать вооруженный конфликт.

Тем более что к обострению ситуации в Донбассе Украину подталкивают вполне объективные факторы. Среди основных можно выделить следующие: продолжающийся экономический кризис и устойчивая тенденция обнищания населения; рост социальной напряженности; недовольство западных партнеров Украины деятельностью представителей власти; убежденность Петра Порошенко и его окружения в необходимости срыва Минских соглашений или как минимум их саботирования; расчет политической элиты Украины, что в случае обострения ситуации в Донбассе это отвлечет внимание населения от материальных, бытовых проблем и создаст условия для западных партнеров, во многом заложников своей риторики и пропаганды, при которых они, вероятнее всего, будут вынуждены оказывать поддержку Украине.

Поводом к развязыванию крупномасштабной войны в Донбассе может послужить ряд провокаций, организованных Украиной как на линии соприкосновения, так и внутри самого государства. Исходя из того что в последнее время на украинские позиции стягивается вооруженная группировка, самая многочисленная за всё время конфликта, очевидно, что «большая война» может разгореться в любую минуту.

Наиболее вероятными представляются три сценария.

Сценарий первый. Украинские войска и так называемые добровольческие батальоны прорывают оборону ДНР и ЛНР и осуществляют наступательную операцию по всему периметру «линии соприкосновения». При этом столицы республик подвергаются массовому обстрелу из тяжелого вооружения, а на территориях, захваченных украинскими силами, начинается террор — ведь для подавляющего большинства бойцов так называемых добровольческих батальонов всё население ДНР и ЛНР является сепаратистами и «ватниками» и недостойно жить на Украине. В случае наступления ВСУ США будут интерпретировать ситуацию как наведение конституционного порядка в восточных регионах Украины со стороны официальной власти. Теоретически возможно, что представители ЕС, такие как Германия и Франция, осудят подобные действия Украины, но не более того. ОБСЕ также сможет формально осудить действия украинской стороны, однако никаких реальных последствий это иметь не будет.

Сценарий второй. Вооруженные силы Украины начинают наступление, но получают отпор от соединений ДНР и ЛНР, которые, в свою очередь, переходят в контрнаступление.

Реакция США и ЕС будет крайне негативная, возможно, будет задействован весь арсенал конфронтационной риторики, однако вероятность того, что это приведет к прямому военному противостоянию России и США, остается минимальной. Естественно, что большинство международных организаций включится в конфликт, но решающе повлиять на его развитие не сможет.

Третий сценарий подразумевает, что атака со стороны ВСУ будет отбита, но контрнаступления не последует, так как оно требует максимальных ресурсов и сопровождается серьезными рисками. При таком сценарии вероятнее всего сохранение status quo и продолжение конфликта средней интенсивности, который сейчас можно наблюдать в Донбассе.

Ни один из этих сценариев не сулит ДНР и ЛНР ничего хорошего. Именно поэтому Россия продолжает настаивать на политическом урегулировании конфликта, на необходимости выполнения Киевом всех пунктов Минских соглашений, а в случае срыва соглашений украинской стороной — на созыве новой встречи в «нормандском формате» и мобилизации всех возможностей международного сообщества, чтобы предотвратить эскалацию напряженности и новый всплеск насилия в Донбассе.

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