Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Безопасность
Если завтра война…
|05.08.2016 13:55:04
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
перейти на страницу автора
В последние несколько месяцев украинские СМИ настойчиво твердят о неотвратимости большой войны в Донбассе. Вместе с тем Киев упорно отказывается выполнять основные пункты Минских соглашений — по отводу боевой техники от линии соприкосновения и прекращению применения оружия. Складывается впечатление, что киевские власти занялись подготовкой общественного мнения к тому, что гражданская война на Украине приобретет новый импульс.
В украинском медиаполе резко увеличилось количество публикаций и комментариев, намеренно использующих агрессивную риторику, провоцирующих ненависть и вражду. Как известно, систематическое и интенсивное использование «языка ненависти» в СМИ — мощное оружие, способное само по себе спровоцировать вооруженный конфликт.
Тем более что к обострению ситуации в Донбассе Украину подталкивают вполне объективные факторы. Среди основных можно выделить следующие: продолжающийся экономический кризис и устойчивая тенденция обнищания населения; рост социальной напряженности; недовольство западных партнеров Украины деятельностью представителей власти; убежденность Петра Порошенко и его окружения в необходимости срыва Минских соглашений или как минимум их саботирования; расчет политической элиты Украины, что в случае обострения ситуации в Донбассе это отвлечет внимание населения от материальных, бытовых проблем и создаст условия для западных партнеров, во многом заложников своей риторики и пропаганды, при которых они, вероятнее всего, будут вынуждены оказывать поддержку Украине.
Поводом к развязыванию крупномасштабной войны в Донбассе может послужить ряд провокаций, организованных Украиной как на линии соприкосновения, так и внутри самого государства. Исходя из того что в последнее время на украинские позиции стягивается вооруженная группировка, самая многочисленная за всё время конфликта, очевидно, что «большая война» может разгореться в любую минуту.
Наиболее вероятными представляются три сценария.
Сценарий первый. Украинские войска и так называемые добровольческие батальоны прорывают оборону ДНР и ЛНР и осуществляют наступательную операцию по всему периметру «линии соприкосновения». При этом столицы республик подвергаются массовому обстрелу из тяжелого вооружения, а на территориях, захваченных украинскими силами, начинается террор — ведь для подавляющего большинства бойцов так называемых добровольческих батальонов всё население ДНР и ЛНР является сепаратистами и «ватниками» и недостойно жить на Украине. В случае наступления ВСУ США будут интерпретировать ситуацию как наведение конституционного порядка в восточных регионах Украины со стороны официальной власти. Теоретически возможно, что представители ЕС, такие как Германия и Франция, осудят подобные действия Украины, но не более того. ОБСЕ также сможет формально осудить действия украинской стороны, однако никаких реальных последствий это иметь не будет.
Сценарий второй. Вооруженные силы Украины начинают наступление, но получают отпор от соединений ДНР и ЛНР, которые, в свою очередь, переходят в контрнаступление.
Реакция США и ЕС будет крайне негативная, возможно, будет задействован весь арсенал конфронтационной риторики, однако вероятность того, что это приведет к прямому военному противостоянию России и США, остается минимальной. Естественно, что большинство международных организаций включится в конфликт, но решающе повлиять на его развитие не сможет.
Третий сценарий подразумевает, что атака со стороны ВСУ будет отбита, но контрнаступления не последует, так как оно требует максимальных ресурсов и сопровождается серьезными рисками. При таком сценарии вероятнее всего сохранение status quo и продолжение конфликта средней интенсивности, который сейчас можно наблюдать в Донбассе.
Ни один из этих сценариев не сулит ДНР и ЛНР ничего хорошего. Именно поэтому Россия продолжает настаивать на политическом урегулировании конфликта, на необходимости выполнения Киевом всех пунктов Минских соглашений, а в случае срыва соглашений украинской стороной — на созыве новой встречи в «нормандском формате» и мобилизации всех возможностей международного сообщества, чтобы предотвратить эскалацию напряженности и новый всплеск насилия в Донбассе.
Материалы по теме дня "Донбасс: замороженный конфликт"
Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево
|
Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше
Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны
|
Украинские силовики во время неудачной наступательной операции на Дебальцево понесли крупные потери.
Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии
|
Артём Скрипник от сделок отказался
|
Последние дни были отмечены резкой эскалацией конфликта на Юго-Востоке Украины, особенно на дебальцевском направлении.
Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год
|
Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.
Под Дебальцево вторые сутки идут бои
Украина удобряет землю кровью своих граждан
|
Особо культивируемый на Украине праздник «Святого Мыколая» командование ВСУ, а точнее 54-й отдельной механизированной бригады (командир подполковник Владимир Горбатюк) решило отпраздновать атакой на позиции ополчения ЛНР в районе Дебальцево – населённого пункта, оставившего у карательной армии траурные воспоминания. История зимы 2015 года повторилась, хотя и в меньших масштабах, зимой 2016-го.
Американская тактика ВСУ опять себя не оправдала
|
Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на всем протяжении так называемой «светлодарской дуги» в общем направлении на Дебальцево.
Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились
Порошенко пошел на беспрецедентную подлость
|
Вчерашний расстрел украинскими военными мирных жителей в пассажирском автобусе на КПП «Майорское» — доказательство беспрецедентной подлости Петра Порошенко, которые продолжает саботировать Минские соглашения, отказываясь прекращать АТО и отводить армию с Донбасса, считает политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.