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Рубрика / Культура
Представители Русской общины Крыма приняли участие в научной конференции «История Крыма: актуальные проблемы»
|03.08.2016 15:28:11
2 августа в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко при поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялась Всероссийская научная конференция «История Крыма: актуальные проблемы», организаторами которой выступили Институт стран СНГ и Институт Российской истории РАН.
Со словами приветствия к присутствующим обратились член Общественной палаты Российской Федерации, директор Института стран СНГ Константин Затулин, депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Аксенов и директор ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» Светлана Немирович, подчеркнувшие важность и актуальность данной встречи не только для общественности Крыма, но и всей страны.
От имени представителя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова участников конференции поздравила депутат Государственного совета Республики Крым, член Президиума Русской общины Крыма Лариса Чулкова.
Конференция стала промежуточным отчётом о реализации двух проектов: написании академической монографии по истории Крыма, которое осуществляется авторским коллективом под эгидой Института российской истории РАН и проекта Института стран СНГ «Новейшая народная история Крыма».
Особое внимание было уделено теме возвращения Республики Крым в состав Российской Федерации. Всероссийская научная конференция позволила не только еще раз вернуться к историческим событиям, но и обсудить актуальные проблемы, определить основные пути их решения.
С докладом на тему: «Роль Русской общины в борьбе за российский Крым» на конференции выступили заместитель председателя Русской общины Крыма, депутат Госсовета Республики Крым Анатолий Жилин и член Президиума Русской общины Крыма, депутат Госсовета Республики Крым Александр Шевцов.
Анатолий Жилин рассказал об истории создания и деятельности Русской общины Крыма, о правозащитных мероприятиях Общины. Он передал приветствие организаторам и участникам конференции от имени председателя Русской общины Крыма, члена Совета Федерации от Республики Крым Сергея Цекова. Александр Шевцов рассказал об участии Русской общины Крыма в антинатовском движении.
Гостями конференции стали активисты Симферопольской городской организации Русской общины Крыма.
Организаторы мероприятия преподнесли памятный подарок библиотеке в виде книг, которые станут достойным ресурсом для научных и исследовательских работ крымских ученых.
Участники были единодушны в том, что конференция прошла успешно, это был ценный обмен опытом и гостеприимная площадка для создания новых контактов и научного развития Крымского региона.
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