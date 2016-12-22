Аллея имени Гейдара Алиева может появиться в Новокузнецке

25.07.2016 11:46:37

Аллея памяти в честь экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева может появиться в Новокузнецке. Сейчас этот вопрос рассматривается архитектурно-градостроительным Советом при главе города. Об этом сообщает Nk-tv.net.

Предположительно, новая аллея появится на бульваре вдоль улицы Грдины. Заказчиком проекта выступает КРОО “Азербайджанская община “Содружество”.

Напомним, что Гейдар Алиевич Алиев десять лет был президентом Азербайджана с 1993 года. Он умер в 2003 году.

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