Евросоюз взялся помочь украинской контрабанде

25.07.2016 11:09:47

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Украина распространила заявление в рамках ВТО о своем негативном отношении к изменениям, принятым в связи с указом президента РФ.

Украина может ввести асимметричные меры в отношении России в ответ на ограничение транзита украинских товаров, заявил глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Комиссар Европейского союза по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханесс Хан призывает Российскую Федерацию отказаться от ограничений, введенных в отношении транзита украинских товаров. "Я не согласен с подобными мерами... Призываю Россию передумать", - сказал он журналистам в Киеве.

Такие сообщения заполнили ленты информационных агентств с начала июля. Что за буря в мутной воде? Почему Всемирную торговую организацию должно заботить "негативное отношение" Украины к указам президента России - разве раньше она им умилялась? Что за асимметричные меры Украины должны заставить Россию задрожать от страха, если даже угроза такой асимметричной меры с ее стороны, как война, заставляет здесь только выдумывать новые скетчи и демотиваторы? Кто такой комиссар Хан, чье согласие или несогласие должно быть важно России настолько, чтобы она захотела "передумать"?

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ

Буря вызвана дополнением, сделанным президентом России Владимиром Путиным 1 июля к его же указу от 1 января 2016 года. В том указе было установлено следующее: а) международные транзитные перевозки с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии; б) это может происходить только "при условии применения… средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС"; в) а также "при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов".

Дополнение распространяло действие указа не только на Казахстан, но и на Киргизию. Кроме того, в нем вводится запрет (пока временный, но с намеком на future imperfect, то есть "будущее незаконченное") на перевозки товаров, "в отношении которых в Российской Федерации применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС, отличные от нуля", а также товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденный правительством РФ.

ВЫ ЖЕ САМИ ОБЪЯВИЛИ НАС ВРАГАМИ!

"Все очень просто, - разъяснил эти сложные юридические построения заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Так как Украина вошла в зону свободной торговли с Евросоюзом, то Россия отказалась состоять с нею в зоне свободной торговли СНГ. Просто чтобы европейские товары не текли беспошлинно в Россию. Во-вторых, Украина наложила на Россию свои санкции вместе с Евросоюзом - и получила в ответ российские контрсанкции по поставляемым товарам, в основном это продовольствие.

Посему Россия заявила, что украинские товары, которые идут транзитом через ее территорию, будут идти через один контрольно-пропускной пункт, причем там на эти товары, точнее на контейнеры, будут устанавливаться пломбы. Которые отслеживаются через систему ГЛОНАСС и показывают, где на самом деле находится контейнер".

"Украинцам это не понравилось, - отметил информированный эксперт Жарихин. - Они говорят: "Нам закрыли транзит". Им не закрыли транзит. Им привели транзит в соответствие с той ситуацией, которая сегодня сложилась и с зоной свободной торговли СНГ, и с режимом контрсанкций, в соответствии с которым определенная номенклатура украинских товаров не допускается к поставкам на территорию России. Подчеркну - в ответ на украинские санкции".

Примечательно в этой связи заявление председателя ассоциации украинских кондитеров Александра Балдынюка: "Для кондитерки транзит закрыт окончательно. Только что сообщили, что россияне возвращают наши вагоны, что идут на Среднюю Азию".

Иными словами, в ответ на действительно утомительную истерическую украинскую враждебность по всем азимутам Россия всего лишь исключила ее из "списка льготников".

К чему это привело?

ИСТЕРИКА НЕЧЕСТНОГО КОНТРАБАНДИСТА

Согласно данным Минэкономразвития Украины, "необоснованные" экономические действия РФ по итогам января-апреля 2016 года уже привели к сокращению украинского экспорта в Казахстан на 47,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Представители Национального банка Украины оценили, что украинский экспорт в страны Средней Азии снизится на 1,3 миллиарда долларов в год. В менее официальных высказываниях звучат обвинения, что в целом из-за указанных действий России Киев потерял уже миллиарды долларов.

"Но самое забавное, что когда они начали орать, то поначалу сгоряча стали выдавать свои секреты, - сардонически прокомментировал Владимир Жарихин. - Например, когда закричали, что несут многомиллиардные потери в долларах. Это, значит, сколько же они товаров запускали на наш рынок под видом транзита в Центральную Азию! По сути - контрабандных товаров!"

Слово "контрабанда" тут наиболее подходящее. Потому что понятно, что Украина может поставлять свои товары в Узбекистан, Туркмению, да хоть в Монголию и Китай. Пломбируется контейнер, оплачивается транзитная пошлина - и в путь. Казахстан и Киргизия фигурируют в этой истории лишь потому, что входят в зону Евразийского экономического союза (ЕАЭС). То есть в зону беспошлинной свободной торговли, в том числе и с Россией. А значит, имеет место попытка ввезти запретный товар в эту свободную зону, где и реализовать его беспошлинно к вящему удовольствию бренчащей костями украинской экономики.

Ответная истерика поэтому понятна. Понятны и попытки найти защиту для своей контрабанды везде, где можно. Правда, в ВТО, где за десятилетия работы собаку съели на всевозможных контрабандных схемах, украинские представители постеснялись показаться навязчивыми. Потому дело и ограничилось заявлением о собственном "негативном отношении", которое, естественно, предназначалось не для рассмотрения по существу, а только лишь для того, чтобы стать информационным поводом для прессы.

Любопытную краску к этой картине добавляют и действия казахстанских предпринимателей, которые вдруг призвали свои власти оказать влияние на Москву по вопросу транзита украинских товаров. С точки зрения нормальной логики это не объяснить: нужны тебе товары с Украины - заплати за них пошлину России и спи спокойно. Торгуй дальше невозбранно по всей общей таможенной территории. Раз это не делается, значит, есть тот же контрабандный интерес. Не случайно даже председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Дана Жунусова специально указывает: "Мы со своей стороны регулярно оповещаем бизнес о текущей ситуации, разослали информацию импортерам, заключившим контракты с украинскими контрагентами и представившими информацию об имеющихся контрактах. Еще раз хочу отметить, что товары, ставка которых выше 0 процента от ЕТТ, запрещены к ввозу на территорию РФ".

Поскольку власти и Казахстана, и Киргизии в данном случае проявляют солидарность с позицией России, то Дане Жунусовой остается только советовать украинским транзитерам пользоваться "альтернативными маршрутами" - например, будущим "Великим шелковым путем" - с паромами через 2 моря и с таможнями на 4 границах. А ведь у всех еще в памяти недавняя украинская попытка освоить этот маршрут, когда даже порожний поезд из Украины 16 суток добирался до границы Казахстана и Китая…

ЕС: "МЫ, КОНТРАБАНДИСТЫ…"

А вот Европейский союз к защите украинской контрабанды подключился с готовностью. Сразу же после того, как Киев вынес вопрос новых транзитных ограничений со стороны РФ на заседание комитета ассоциации между Украиной и ЕС, призвав Брюссель усилить давление на Москву для немедленной отмены ограничительных мер, и последовало заявление комиссара Хана о том, что Евросоюз сделает все возможное для отмены Россией торговых ограничений в отношении Украины. "Все, что мы можем сделать, мы обязательно сделаем для отмены торговых ограничений и развития экономики региона", - заявил представитель ЕС. Но самое замечательное комиссар высказал дальше, обосновывая свою - то есть Европы - мотивацию: "Есть кое-что, что я должен политически адресовать. Недавно были введены определенные ограничения, запрещающие экспорт товаров из одной страны, например, Белоруссии или Украины, в страны на востоке Европы или Азии. Россия ввела такие запреты. Это не приносит пользы, является ненужной мерой, и мы должны добиться отмены ограничений. Не в наших политических интересах иметь подобные ограничения".

Иными словами, еврокомиссар заявляет: украинская контрабанда на территорию России является политическим интересом Евросоюза, и Евросоюз, сделает все, что может, для возвращения контрабанды на границу между Россией и Украиной. Перефразируя Марка Твена, это означает: "Мы, европейцы, контрабандисты и преступники, и мы прикрываем контрабандистов и преступников, потому что это в наших политических интересах".

Интересно, как скоро Евросоюз впишется за "Волынскую резню", исходя из своих политических интересов? Хотя... Если взять недавнее высказывание министра обороны Польши, то - уже...

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.