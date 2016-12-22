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Детали

Убийство Шеремета. Следующим будет Филарет Денисенко.


21.07.2016 11:53:22

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что убийство совершено с целью дестабилизации ситуации в стране. "Мне кажется, это сделано с единственной целью — дестабилизировать ситуацию на Украине", — сказал Порошенко в среду во время встречи с руководителями силовых ведомств. Также он не исключил, что преступление имеет "иностранный след". Депутат Верховной рады Антон Геращенко уже заявил, что в убийстве журналиста увидел российский след. Другой советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что сам он больше всего склоняется к версии о "российском следе". Насколько адекватны обвинения в резонансном убийстве России, размышляет Кирилл Фролов глава Ассоциации православных экспертов:

«Киевские власти вовсю фабрикуют "российский след" в убийстве русофобского пропагндиста Павла Шеремета. Но этот "след" сущая глупость, Шеремет - "антигерой вчерашних дней" и мараться об него у России не было никакого резона. Вероятнее всего, в убийстве Шеремета заинтересована СБУ. Для того, чтобы накрутить истерию "российского следа" это выгодно в контексте, вероятно, готовящегося СБУ убийства главаря "Киевского Патриархата" анафематствованного расстриги Филарета Денисенко, который, на самом деле, благодаря своей одиозности, является препятствием консолидации украинских раскольников и вмешательству ЦРУшно-стамбульского патриарха Варфоломея в Малороссию - неотъемлемую каноническую территорию Московского Патриархата. 330-летие великой даты присоединения Киевской митрополии к Московскому Патриархату 1686 года необходимо общецерковно отпраздновать в этом году. И для тех, кто спланировал вторжение Стамбульского ЦРУшного патриарха Варфоломея в Малороссию, необходимо убрать Денисенко как можно скорее, чтобы ускорить вторжение, старт которому дан Синодом Стамбульского Патриархата 15 июля 2016 года. Так что взорванный автомобиль Денисенко можно ожидать хоть завтра, а на Россию все будет очень удобно списать. Как будут делать "укрофекалию", видно из интервью Драбинко "Апостофу".

В интересах Русской Церкви и России было заведение СКР не только против Денисенко, но и против всей верхушки "Киевского патриархата" уголовных дел по многочисленным фактам организации и участия в террористической войне против России в "Ичкерии", до сих пор называющейся "канонической территорией" "Киевского патриархата". Многочисленные факты здесь: http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php.

Связывает руки СКР влиятельное в Москве лобби сторонников построения "сильной антироссийской Украины", которые усыпляют верховную власть демагогией о том, что адекватные действия против вторжения Варфоломея и раскола, и самой "ереси украинства" "навредят УПЦ МП". В действительности, УПЦ МП навредит бездействие и ее сдача, просто лоббисты "сильной антироссийской Украины" в РФ все прекрасно понимают и помощью вышеописанной демагогии приближают "каноническое" отделение УПЦ от МП, изощряют под него "аргументы". Они прекрасно понимают, что отделение УПЦ от МП будет "точкой невозврата" в создании сильной антироссийской Украины, и сознательно вредят.»

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