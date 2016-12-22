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Детали
Послы русского языка приедут в Кыргызстан
|13.07.2016 14:02:55
Образовательно-просветительская экспедиция «Послы русского языка в мире» отправляются в летний детский лагерь на озере Иссык-Куль, сообщают российские СМИ.
В течение двух недель послы русского языка будут проводить занятия по русскому языку, культуре, народным традициям и знакомить с возможностями обучения на портале «Образование на русском». Также студенты-волонтеры научат ребят русским народным танцам и игре в «городки».
«Уже несколько лет я мечтала попасть в прекрасную Киргизию, и вот еду туда благодаря нашей программе. От экспедиции я жду ярких впечатлений размером с озеро Иссык-Куль. В работе с детьми я нацелена на максимальный результат. Уверена, «лагерный» формат обучения пройдет на «ура»,– радуется студентка Волгоградского государственного университета Надежда Онищук.
Напомним, что в 2015 году волонтеры программы «Послы русского языка в мире» уже побывали с образовательно-просветительскими экспедициями в Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Молдавии. Осенью послов ждут новые экспедиции в страны Азии, Африки, Южной Америки и Европы, а также в регионы РФ. Волонтеры в игровой форме знакомят иностранных школьников с русским языком, культурой и литературой, а в регионах Российской Федерации проводят с детьми занятия для повышения грамотности и мотивации к чтению.
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