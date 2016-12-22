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Рубрика / Культура
Портрет убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины появится в центре Донецка
|12.07.2016 12:25:27
Активисты общественной организации «Молодая Республика» сегодня начали создавать в центре Донецка граффити-портрет украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, убитого националистами.
Ожидается, что граффити размером 20 на 10 метров на стене одного из зданий Донецкого национального технического университета будет закончено через два дня. Акция памяти приурочена ко дню рождения журналиста 13 июля.
«Сегодня мы можем наблюдать, как на территории Украины уничтожаются адекватные, разумные, талантливые люди, неугодные преступной киевской власти. В то же время в нашей Республике чтут и уважают героев, которые с риском для жизни борются за правду. То, что на здании в центре Донецка появится портрет Олеся Бузины – лишнее тому подтверждение», – сказал журналистам руководитель исполкома ОО «Молодая республика» Александр Тарасов.
Граффити будет выполнено преимущественно в черно-белых тонах. На нем будет изображен портрет Бузины, под ним – дата его смерти и цитата из его выступления: «…для победы нужно быть не только правым, но и сильным». При этом на черно-белом потрете будут присутствовать вкрапления красной краски, что символизирует пролитую кровь.