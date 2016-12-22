Украинский фактор в мирном урегулировании приднестровско – молдавского конфликта

11.07.2016 12:55:20

Борис Шаповалов Заместитель председателя общественного движения «Родина –Евразийский союз», доктор философии, политолог-социолог

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Заместитель председателя общественного движения «Родина –Евразийский союз», доктор философии, политолог-социолог

Всё, что происходит на бывшем постсоветском пространстве последние два с половиной десятилетия – результат попытки США установить своё господство в мире, подчинить своему влиянию бывшие советские республики и расчленить Российскую Федерацию на несколько территориально-государственных образований.

Европейский союз также пытается использовать любую ситуацию для расширения своего влияния на постсоветском пространстве. Для этого, в 2009 году была запущена Программа «Восточного партнёрства», которая, в итоге, привела к трагическим событиям на Украине 2014 – 2016 гг. Страна потеряла Крым, на Донбассе, де факто, продолжается гражданская война, полностью разрушены традиционные политические и экономические связи с Россией, украинская экономика и банковско-финансовая сфера находятся на грани краха, а государству в целом угрожают дефолт и усиление центробежных сил в регионах.



Пресловутое антироссийское «Восточное партнёрство» также привело к экономической изоляции Молдовы, подписавшей в июне 2014 г. Соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Евроинтеграционная «история успеха» Молдовы завершилась не пропагандируемым несколько лет хеппи-эндом, а потерей традиционных рынков сбыта на востоке, хроническим политическим кризисом, захваченным олигархами государством, системной коррупцией, кражей 1-го млрд евро из банковской системы страны (причем, с непосредственным участим в этом правящих «проевропейских» властей) и гражданским конфликтом, на пороге которого в настоящее время балансирует Молдова.

Многие политики и США и Европы, неоднократно высказывали своё неудовольствие активной деятельностью России по созданию Евразийского экономического союза, и расширению своего влияния на территории, которые традиционно входили в её сферу национальных интересов. В последнее время противодействие Запада приобрело конфронтационные формы открытого выдавливания Российской Федерации из европейской политики и ранее дружественных государств, входящих в СНГ. А события последних двух лет на Украине и в других проблемных регионах мира показывают, что Запад опять возвращается к политике времён холодной войны, о чём вполне обоснованно заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в феврале 2016 г. в Мюнхене.



Приднестровская Молдавская республика, возникшая в результате «парада суверенитетов» и распада СССР, провозгласила свою независимость 2 сентября 1990 г. ПМР пережила кровавый вооружённый конфликт с правобережной Молдовой в 1992 г. Сегодня является непризнанным государством на левом и правом берегах Днестра и международным сообществом признаётся частью Республики Молдова. Все 25 лет своего существования ПМР находится на стыке геополитического противостояния США и Европейского союза с Россией, которая всё это время является главным миротворцем и гарантом справедливого урегулирования приднестровского конфликта.

В 2003 г. молдавское руководство упустило реальный шанс реинтеграции страны, отказавшись под давлением США от подписания, так называемого, «плана Козака» - молдавско – российского – приднестровского плана мирного урегулирования конфликта на федеративных началах. Именно с этого времени под давлением США, а затем и Европейского союза молдавская политическая элита с каждым годом становилась всё более антироссийской, а проблема мирного урегулирования забалтывается в бесплодном переговорном процессе «5 + 2»: Молдова, Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина - гаранты, ОБСЕ - посредник, Евросоюз и США – наблюдатели.

Поэтому на развитие дальнейшей политической и экономической ситуации в Юго – восточном регионе Европы в целом, и в молдово - приднестровском регионе в частности, будут влиять различные факторы, вытекающие из наметившегося нового политического и экономического противостояния великих держав, и в первую очередь от политической и экономической ситуации на Украине, как одного из государств-гарантов мирного урегулирования конфликта. Но, прежде всего, это два из самых важных факторов, которые всегда оказывают влияние на внутреннюю и внешнюю политику любого государства.



Первый фактор - это сложившаяся геополитическая ситуация в Европе в целом, и на Украине, в частности. Учитывая, что всё, что происходит на Украине, прямиком отражается на пограничных с ней: Молдове и Приднестровье, украинский фактор влияния на региональное развитие будет одним из наиболее важных. Причём, при попытках США втянуть Украину в открытый военный конфликт с Россией вполне может обостриться ситуация и в Приднестровье. Более подробно об этом мы и порассуждаем в этом материале.



Второй фактор – это ситуация в экономике не только Молдовы и Приднестровья, но и в регионе в целом. Очень многое здесь будет зависеть от развития экономической ситуации на Украине и от того, как Российская Федерация будет справляться с санкционным давлением Евросоюза и США. Зависимость бюджета Молдовы от финансовых вливаний с Запада и бюджета Приднестровья от российской помощи не позволяют этим двум сторонам переговорного процесса принимать какие-то серьёзные самостоятельные решения. Состояние в социально-экономической сфере Молдовы и Приднестровья будет оказывать мощное влияние на политические элиты при принятии тех или иных решений. Молдова, подписавшая в 2014 г. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, будет в ближайшие несколько лет добивать свою экономику, и остатки сельского хозяйства. И, соответственно становиться всё более зависимой от Евросоюза.

Помощь России Приднестровью в последние несколько лет приобрела более масштабный и конкретный характер. На российские деньги в Приднестровье строятся десятки объектов социального назначения. Оказывается, прямая финансовая поддержка бюджета и пенсионного фонда. Причём российская помощь оказывается всему народу Приднестровья в целом, без деления по национальностям. К примеру, российскую надбавку к пенсии получают все пенсионеры Приднестровья. Более пяти лет медицинские и социальные учреждения получают помощь на питание, сельскохозяйственному сектору оказана финансовая помощь для льготного кредитования, первые результаты которой уже видны. Приднестровье, в сложившихся условиях внешнего давления со стороны Молдовы и Украины, также не в состоянии самостоятельно справиться с экономическими трудностями и будет и в дальнейшем рассчитывать на российскую поддержку.

Понятно, что геополитический фактор, в настоящее время будет определяющим в европейской политике. И, естественно от него будут зависеть и перспективы дальнейшего развития этого региона Европы в целом, и Приднестровья, в частности.

В Европе постепенно приходит понимание бесперспективности военного решения ситуации на Донбассе. Уже понятно, что этот первоначально, чисто внутриукраинский конфликт, приобрёл уже не только общеевропейское, но и мировое значение. Из истории мы хорошо знаем, что подобные военные конфликты не имеют быстрого и безболезненного решения. Приднестровье, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Кипр. Эти конфликты не находят своего разрешения десятилетиями. Переговоры по Вьетнаму длились 20 лет, пока США поняли, что пора выводить свои войска.

Европейцы не в восторге от возможного открытого военного столкновения с Россией, которое провоцируют США. И уже не так бездумно поддаются влиянию своих заокеанских друзей в украинском вопросе. Воевать за геополитические интересы США европейцы не хотят. Россия, это не Ирак, не Афганистан и не Сирия с Ливией. Это крупнейшая ядерная держава мира с громадным военным, экономическим потенциалом и своими законными интересами. Причём, Россия никому не угрожает, хотела бы сотрудничать со всеми европейскими странами. Но в последнее время Запад пытается проводить политику, открыто ущемляющую политические и экономические интересы России, что показала история с провокационной программой «Восточного партнёрства».

Сегодня, многим уже понятно, что попытка расширения своего влияния на постсоветские страны без учёта интересов России является большой ошибкой ЕС. Во многих странах Европы открыто высказывается обеспокоенность возможностью расширения и интернационализации конфликта на востоке Украины. Тем более все понимают, что втягивание Украины в открытый военный конфликт с Россией может привести к общеевропейской войне.

Попытка США подмять под себя Украину, создать на границах с Россией враждебное последней государство, выдавить из Крыма российский флот и создать там свою базу НАТО, вызвала естественную защитную реакцию со стороны Российской Федерации. Россия чётко и ясно заявила, что будет защищать свои национальные интересы.



И если к этому ещё добавить фактор политического и экономического соперничества двух региональных интеграционных проектов, Европейского союза и Евразийского экономического союза, то все эти противоречия, естественно, оказывают самое негативное влияние на политическую и экономическую ситуацию в Украине, Молдове и Приднестровье.

Внешние союзники сторон приднестровского конфликта, США, Европейский союз и Россия, фактически находятся между собой в состоянии «холодной войны» с возможным переходом в горячую фазу из-за усиливающегося кризиса на Украине. ЕС и США по-прежнему поддерживают Кишинев, Россия – Тирасполь. Это положение не способствует поиску сторонами конфликта компромисса.

Ни для кого не секрет, что отношения между Приднестровьем и Молдовой стали за последние 2 года гораздо напряжённее чем раньше. Прежде всего, это связано со сменой власти на Украине и осложнившимися российско-украинскими отношениями в результате событий на Донбассе. Украина, являясь страной гарантом в урегулировании приднестровского конфликта, предприняла против приднестровского региона ряд довольно недружественных шагов. Рассматривая Приднестровье, как пророссийский, враждебный Украине анклав, украинские власти ввели миграционные, паспортные ограничения, блокируют свободную экономическую деятельность приднестровских предпринимателей. Это наносит большой ущерб, как гражданам, так и экономике Приднестровья.



После смены власти на Украине часть политиков Запада и Молдовы больше думают не о сути переговорного процесса и поиске политического компромисса с Приднестровьем, а о том, как «дожать» его. В Тирасполе, да и Москве, которая поддерживает приднестровцев, это хорошо понимают и видят. Все это не добавляет доверия сторонам, находящимся в поиске компромиссного решения политического урегулирования приднестровского конфликта.



Для дальнейших переговоров по урегулированию Кишинев и Тирасполь должны определиться, о чем говорить. В сложившихся условиях специалисты-эксперты видят все необходимые предпосылки для решения социально-экономических и гуманитарных проблем, но не видят никаких, устраивающих обе стороны, условий для заключения политического соглашения между Кишиневом и Тирасполем. Переговоры на двусторонней основе из-за разногласия сторон давно уже не дают результата, а в формате «5+2», они сегодня тем более не имеют перспектив из-за осложнения отношений между Россией и другими участниками этого формата переговоров.

Многие международные наблюдатели констатируют, что молдавское руководство попало под полную зависимость от США. И если раньше можно было в ходе переговорного процесса надеяться на какую-то чисто молдавскую точку зрения, то сегодня молдавские переговорщики под давлением своих заокеанских «друзей» отстаивают даже заведомо невыгодные для себя предложения.

Камнем преткновения также является стремление Молдовы расширить взаимодействие с НАТО, как в рамках программы политики безопасности и внешней политики ЕС, так и в рамках сотрудничества Молдовы с Североатлантическим альянсом в плане установления нового уровня отношений. Молдова по инициативе США и ЕС стремится заменить российский миротворческий ограниченный военный контингент в Приднестровье на мифическую гражданскую европейскую полицейскую миссию.

В ПМР же, напротив, выступает за то, чтобы российский миротворческий контингент, расквартированный в Приднестровье, усилился количественно и качественно. О НАТО приднестровская сторона и слышать не хочет. Поэтому только остается гадать, как Тирасполь и Москва в контексте происходящих в Европе и на Украине событий, отреагируют на усиление влияния Североатлантического блока (то есть, реально США) в Молдове.



Немаловажным фактором является и то, что концептуальные подходы сторон многолетнего приднестровского конфликта по-прежнему противоположны. Молдова, не допускает даже и мысли о реальном федеративном устройстве, и выступает за унитарное государство с предоставлением Приднестровью неопределённого «самостоятельного» статуса. ПМР, проведя два референдума, настаивает на своей полной независимости.



Украина по просьбе Молдовы, руководствуясь американским сценарием вытеснения России из региона, ужесточила режим пропуска на границе с Приднестровьем, где проживает более 200 тысяч российских граждан, а также блокирует снабжение Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной в ПМР. Немногочисленный российский воинский контингент в Приднестровье не нравится ни Кишиневу, ни Киеву. По мнению украинских властей, Приднестровье представляет угрозу на юге страны. Кроме того, по мнению американских стратегов, блокада ОГРВ может стать эффективным рычагом давления на Россию на переговорах как по украинскому, так и по приднестровскому урегулированию.

На Западе понимают, что после того как США просчитались – не учли ответной жесткой реакции России – и с Грузией в 2008, и с Крымом в 2014 годах, он может нарваться на резкую реакцию России и в ситуации с Приднестровьем. Поэтому в Киеве, скорее всего, самостоятельно не будут влезать в новую приднестровскую авантюру. Это возможно только под недвусмысленным давлением на Украину и Молдову со стороны США, которым очень хочется закрепиться в одесском порту. Сегодня это единственный нормальный на черноморском побережье Украины порт, в котором можно открыть при благоприятном стечении обстоятельств, свою черноморскую военно-морскую базу. А США и НАТО (что практически одно и тоже) давно уже стремятся осесть на черноморском побережье ближе к российским границам.

Кишинёвское руководство тоже находится в сложной ситуации. С одной стороны, оно ощущает давление со стороны натовских и американских «друзей», с другой стороны очень соблазнительно воспользоваться ситуацией и при их поддержке решить приднестровскую проблему по своему сценарию. Но здесь всплывает одно обстоятельство, которое нельзя не учитывать. Российские миротворцы в Приднестровье появились в результате договорённостей Москвы и Кишинёва и разделили стороны конфликта в 1992 году. Попытка открытой блокады Приднестровья будет означать, что Кишинев разрывает все прежние международные договоренности. Такой шаг будет иметь крайне серьезные политические последствия и для Молдовы, и для всего региона в целом.

Румыно – украинский альянс и его влияние на процесс приднестровского мирного урегулирования

Когда соседние государства дружат и поддерживают друг с другом взаимовыгодные политические, экономические и культурные связи — это всегда хорошо. Тем более хорошо, если между этими странами в прошлом были, да и сегодня ещё остаются спорные вопросы и определённая напряжённость. Президент Украины Петр Порошенко и Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, по итогам своей мартовской встречи 2015 года, заявили о переходе к новому этапу в украинско-румынских отношениях.

Если хорошо знаешь историю прошлых проблем и разногласий, с трудом верится во внезапно проснувшуюся любовь друг к другу этих двух традиционных региональных конкурентов. И только, по прошествии времени, спустя год, становится понятным, что целью встречи украинского и румынского президентов была не активизация «двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», а координация будущих антироссийских действий в регионе под контролем кураторов из США и НАТО.

Тогда президент Украины поблагодарил европейские страны и Румынию, в частности, за постоянную и настойчивую поддержку Украины в вопросах ее суверенитета и территориальной целостности и акцентировал внимание на том, что "Украина, украинские воины защищают на Востоке Украины свободу и независимость всех европейских стран и их народов". От кого защищает? Ну, естественно от «вежливых людей» Владимира Путина. Вот так, не больше и не меньше.

Своеобразно румынский и украинский президенты понимают «существенную модернизацию системы безопасности в Черноморском регионе». Особое внимание во время встречи было уделено событиям в Республике Молдова, в частности в ее приднестровском регионе. «Мы договорились о координации наших действий по Приднестровью для того, чтобы способствовать размораживанию этого конфликта и помочь суверенной и независимой Молдове восстановить свою территориальную целостность и реинтегрировать приднестровский регион в Молдову», - сообщил тогда Петр Порошенко.

В свою очередь, Клаус Вернер Йоханнис сообщил, что также обсуждались перспективы взаимодействия между Украиной, Румынией и Польшей как странами, которые имеют географическую и историческую близость. "Я считаю важным, что мы имеем нескольких соседей, которые уважают границы. Нам нужно усилить региональное сотрудничество между Польшей, Украиной и Румынией, создать определенную группу солидарности. Такое усиление координации в Восточной Европе значительно усилит сотрудничество на региональном и общеевропейском уровне", - подчеркнул Президент Румынии. Ни для кого не является секретом, что Прибалтийские государства, Польша и Румыния являются традиционными, активными и верными проводниками американских интересов на европейском континенте. Теперь к этим странам присоединили ещё и Украину с Молдовой.

Понятно, что приднестровский конфликт в его законсервированном виде нужен американским стратегам для выдавливания России из этого региона Европы. Ведь любой, региональный тлеющий конфликт, при помощи специальных технологий, может быть превращён в горячий конфликт в любое время. А тут, как говориться все карты на руках: «российская угроза и агрессия», «оккупация», «гнездо сепаратизма» и много чего другого можно придумать. Ведь главное не реальное положение дел и суть конфликта, а то, как он будет преподнесён американскими и европейскими средствами зомбирования мировой общественности.



В Молдове уже несколько лет развёрнута истеричная антироссийская пропаганда мало чем отличающаяся от украинской. В первую очередь открыто притесняются российские средства информации, политика России по отношению к Украине, молдавскими проправительственными СМИ преподносится только с точки зрения украинской стороны. Евросоюз предпринимает титанические усилия, чтобы разрушить российско-молдавское стратегическое партнёрство, что в принципе уже и сделано. Последние два года в Молдове периодически разворачиваются массовые истерические кампании по поводу «сепаратизма». Помимо своих местных «сепаратистов» политологи и аналитики из неправительственных грантовых организаций очень боятся «русских сепаратистов» с Донбасса, которые, по их мнению, при помощи России хотят захватить весь юг Украины и Приднестровье в том числе.

Сейчас молдавских руководителей представители США и Евросоюза всеми силами подталкивают в объятия самого «гуманного» военного блока НАТО. Любая другая точка зрения по поводу «а надо ли бегать с горящим факелом по погребу с бочками пороха?» объявляется сепаратистской и пророссийской пропагандой. Депортируются российские журналисты, депутаты, общественные деятели, учёные. Только в 2015 г. молдавской стороной не было пропущено в Приднестровье 49 российских миротворцев.

Румыния уже давно не скрывает своих открытых притязаний на Молдову. Пока она официально взяла на себя обязанность адвоката Молдовы перед европейскими бюрократическими структурами. От того, что крайнего националиста Бэсеску сменил умеренный националист Йоханнис, проамериканская, антироссийская и антимолдавская политика румынского государства не изменилась. А тут ситуация в регионе складывается таким образом, что провоцирует повторить «великое объединение» как раз к столетию этого события (в 1918 г. Бессарабия была оккупирована королевской Румынией).

Известный израильский государственный деятель, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми: анализируя ситуацию в регионе сказал: «Военные столкновения, из-за которых пострадает Молдова, могут быть из-за соседей, из-за их разборов, из-за неразумного вмешательства той или иной стороны, пытающейся повлиять на то, что происходит в Молдове, или если власть потеряет контроль над государством абсолютно, как это бывало в некоторых странах. В многонациональном государстве могут быть военные столкновения, и, если власть будет не разумна, они могут перерасти в гражданскую войну, более или менее интенсивную, особенно если её будут поддерживать извне. Если бы кто-нибудь два года назад сказал, что на Украине будет гражданская война, это звучало бы фантастически. Факт остаётся фактом. Мы живём, вероятно, в тот период, когда любая фантазия может произойти, любое развитие событий».

Весь мир, и Европа, и США, и Россия заняты пока конфликтом на Украине. Пока этот конфликт не перейдёт в то или иное русло и не установится какая-то более или менее устойчивая ситуация, Молдова будет в зоне постоянного внимания сил, которые пытаются играть на этом конфликте.

Специалисты сегодня рассматривают несколько вариантов решения приднестровского конфликта. Один из вариантов – это то, что Россия предлагает по отношению к Украине – федеративное единое государство. Если так будет решён украинский конфликт, то, скорее всего так попытаются решить и внутренний конфликт в Молдове. Тогда Молдова будет независимым государством, а не частью Румынии, и молдаване будут отдельным народом, а не частью румынского народа.

Если этого не произойдёт, то тогда возможен другой вариант – Приднестровье останется вне Молдовы. И что тогда будут представлять Молдова и Приднестровье, одному Богу известно. Какая будет форма государственного устройства во многом зависит от Украины, потому что Приднестровье без России выжить не может, а способность России оказывать влияние и помогать Приднестровью сегодня зависит от того, что будет на Украине. К тому же, как показывает румыно-украинский диалог, не надо в этом плане забывать и об интересах Румынии, мечтающей о повторении «великого воссоединения».

Текущие перспективы приднестровского урегулирования

В конце декабря 2015 г. Евросоюз принял одностороннее решение о распространении с 1 января 2016 года действия Соглашения о зоне свободной торговли с Молдавией на территорию Приднестровья, что сохранило ещё на один год условия торговли для приднестровских экономических агентов со странами Европейского союза.

Если бы этого не последовало, то последствия для экономики Приднестровья были бы крайне тяжелыми. Приднестровье могло бы потерять примерно 46−48 % внешнего рынка. Примерно 10 тысяч людей могли бы лишиться рабочих мест. По разным подсчетам, это примерно от 30 до 50 млн долларов доходов бюджета Приднестровья.

Вместе с тем президент ПМР Евгений Шевчук признал существование «закрытой части» данного соглашения, которая предусматривает ряд условий, которые взяла на себя ПМР. «Что изначально нам предлагалось? Это открытая информация. Одно из предложений заключалось в следующем: «Вы должны выполнить в полном объеме требования, подписанные между Кишиневом и Брюсселем, вы должны выполнить определенные условия, которые предопределили бы, например, одномоментное переведение экономических правил в правовое поле Республики Молдова».

Представители молдавской политической элиты в течение 2015 г. предпринимали усилия в направлении того, чтобы каким-то образом взаимоувязать этот режим торговли с тем, чтобы побыстрее, вне рамок существующего переговорного процесса в формате «5 +2», в одностороннем порядке оказать дополнительное давление на Приднестровье через экономику. Пока, при поддержке российской дипломатии, Приднестровскому руководству удалось убедить европейскую сторону в необходимости не торопиться с изменением торгового режима и продолжить переговоры по этому вопросу, сохранив действующий порядок ещё на год.

Тем не менее, стало известно, что договорённость о продолжении беспошлинной торговли приднестровских экономических агентов с ЕС предполагает внедрение в ПМР европейских технических регламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдовы в сфере технических регламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах. Как это вяжется с декларациями приднестровского руководства о том, что национальной идеей ПМР остается «евразийская интеграция» понять довольно сложно.

Молдова пытаясь урегулировать конфликт, в одностороннем порядке давит на Приднестровье, заставляя его отказаться от своих позиций и государственности. Такие действия носят комплексный характер и, к сожалению, не ограничиваются только усилиями Молдовы, но также синхронно предпринимаются и Украиной.

Молдова использует любую возможность для того, чтобы взять под полный контроль экономическую деятельность Приднестровья, передвижение товаров и людей. В приграничных территориях работает и выполняет свои функции EUBAM (Миссия Евросоюза по приграничной помощи Молдавии и Украине), она гарантирует контроль в части прохождения транспорта и на протяжении 10 лет докладывает, что никаких ситуаций, связанных с нарушением режима границы, контрабандными операциями, нет. В то же время, в начале ноября 2015 г. Молдова и Украина, без участия и согласия Приднестровья, подписали протокол об организации совместного контроля в международном пограничном пункте пропуска «Первомайск — Кучурган». Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско - украинской границе (на территории Украины) означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее существующих договоренностей.



К тому же изменилась и схема движения грузов, импортируемых в Приднестровье по железной дороге. Это решение было принято Молдовой и Украиной также в одностороннем порядке и начало реализовываться с 1 января 2016 года. По подсчетам специалистов, такого рода ограничительные меры приведут к совокупным потерям экономических агентов ПМР и приднестровской железной дороги на сумму не менее $4,5 млн.

Как заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, говоря о роли украинской стороны в усилении пограничной блокады региона, подобные действия со статусом страны-гаранта в разрешении конфликта и переговорном процессе ничего общего не имеют. «Это политически ангажированное решение принималось за рамками переговорного процесса, не обладает никакой легитимностью. Позиция Приднестровья игнорируется и не учтена. Мы неоднократно обращались и продолжаем апеллировать к участникам переговорного формата «5+2» отказаться от реализации этой меры, чтобы не ограничивать экономический потенциал ПМР», - заявил дипломат.

Для Приднестровья, по его словам, данные действия Кишинева и Киева — это «комплексная угроза не только свободе перемещения граждан, но и нормальному ведению внешнеэкономической деятельности». Молдавской стороной могут предприниматься любые ограничительные меры», — считает Виталий Игнатьев.

Приднестровский МИД также выражает озабоченность в связи с осуществляемым Кишиневом ограничением свободы передвижения граждан, а также грузов для экономических агентов республики. Так, по словам Игнатьева в последнее время молдавская сторона «усилила давление психологического, морально-идеологического характера на граждан Приднестровья, в том числе с угрозой применения административных санкций». Кроме того, в кишиневском аэропорту ряд руководителей министерств и ведомств Приднестровья подвергались допросам и усиленному досмотру.

В середине февраля 2016 г. вице-премьер Молдовы по «реинтеграции» Георгий Бэлан принял находящуюся с визитом в Кишиневе делегацию американских офицеров высокого ранга. Цель визита делегации полутора десятков американских генералов - изучение «степени адаптации страны к новым условиям безопасности, в том числе методов и инструментов, используемых для предотвращения опасностей и угроз национальной, зональной и региональной безопасности в контексте приднестровского конфликта и его последствий».



Во время этого визита американским военным была представлена молдавская версия «происхождения и природы приднестровского конфликта», а также о его «негативном воздействии на население обоих берегов». В этом контексте вице-премьер Молдовы отметил «факторы риска и угрозы безопасности» для Молдовы, и заверил американских «друзей» в том, что Кишинев при поддержке других участников переговорного процесса, в том числе США, предпринимает усилия по «выявлению жизнеспособного решения приднестровской проблемы, которое бы предусматривало особый правовой статус для этого региона в условиях соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Примечательно, что в эти же дни визит в Молдову и ПМР совершил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ (Германия) по процессу молдавско-приднестровского урегулирования Корд Майер-Клодт. В Кишиневе дипломат встретился с премьер-министром Павлом Филипом, спикером парламента Андрианом Канду, вице-премьером по «реинтеграции» и главным переговорщиком Георге Бэланом, министром экономики Октавианом Калмыком и министром иностранных дел Андреем Галбуром. В Тирасполе Майер-Клодт провел встречи с президентом ПМР Евгением Шевчуком и главой МИД Виталием Игнатьевым.

Корд Майер-Клодт призвал стороны использовать все имеющиеся в процессе урегулирования механизмы «для того, чтобы многообещающие заявления превратились в конкретные действия». Он также заявил, что Молдова «нуждается в маленьких историях успеха в приднестровском урегулировании, чтобы показать преемственность и стремление решить существующие вопросы».

Германский дипломат анонсировал планируемый на начало апреля визит делегации «3+2» (посредников и наблюдателей) в Приднестровье и Молдову. По словам Майер-Клодта, это позволило бы сформировать повестку дня возможного заседания в формате «5+2». В этом плане стоит напомнить, что официальные встречи по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в формате «5+2» приостановлены с лета 2014 года по причине усиления Кишиневом и Киевом блокады Приднестровья и уголовного преследования молдавскими властями приднестровских чиновников, в том числе участвующих в переговорном процессе.

Следует также добавить, что Приднестровье беспокоит усилившаяся в 2014 - 2016 гг. на территории региона деятельность спецслужб Молдовы, Украины и Румынии. Так, к примеру, президент ПМР Евгений Шевчук по этому поводу заявил следующее: «Продолжается расширение препятствий, воздействующих на свободу перемещения граждан Приднестровья. Мы видим активизацию в 2014 и 2015 годах попыток проведения вербовочных мероприятий прямо на пунктах пропуска на Украине и в Молдове, попыток получить соответствующую служебную информацию у должностных лиц или правоохранительных органов Приднестровья, пересекающих ту или иную границу. Должностные лица зачастую попадают под политически мотивированные процедуры, связанные с личным досмотром вещей. В некоторых случаях это проводится в унизительном ключе, подвергаются запугиванию. Цель - получить информацию, понизить потенциал эффективного управления республикой, возможности противостояния рискам и угрозам, которые есть у страны».

Имеющейся оперативной информацией по этому вопросу президент ПМР Шевчук публично поделился с представителями ОБСЕ в Молдове. Многие недружественные акции, по сведениям приднестровской стороны, проводятся под непосредственным руководством советников спецслужб Румынии, находящихся в СИБ Молдовы (Служба информации и безопасности). «Мы считаем, что такое воздействие не формирует площадки доверия для нахождения шагов, подходов по поиску ответов на проблемы, которые есть в противоречиях между Тирасполем и Кишиневом», - считает Евгений Шевчук.

В общем, по всей видимости, в ближайшее время в переговорном процессе между Кишинёвом и Тирасполем особого прорыва ожидать не стоит. Пока великие державы не поймут, что же дальше делать с Украиной, как предотвратить её дальнейший распад и гражданскую войну, навряд-ли кто-то будет серьёзно заниматься приднестровским урегулированием.

Украина же, к сожалению, в своём сегодняшнем антироссийском угаре, в своей политике по отношению к Приднестровью, видимо, напрочь забыла, что в этом регионе проживает около двухсот тысяч украинцев, половина из которых граждане Украины. Ситуация в регионе может в любую минуту осложниться в случае попытки полной блокады Приднестровья, в чём украинская сторона принимает активное участие. И чем эта глупость может закончиться, сложно прогнозировать. Сегодня, главное - сохранить мир в регионе.

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