Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Безопасность

Амнистия для «Айдара» и «Азова»


08.07.2016 12:33:35

Денис Олегович Денисов

Заместитель заведующего отделом Украины
перейти на страницу автора

В четверг, 7 июля, Верховная Рада Украины на своем пленарном заседании 247-ю голосами приняла за основу и в целом закона «Об амнистии в 2016 году» (№ 4255). Как известно, в рамках пятого пункта Комплекса мер по выполнению Минских соглашений говорится: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Однако в документе, принятом парламентом Украине, и близко нет упоминания о взятых на себя Украиной обязательствах по Минским соглашениям.

В то же время данный закон фактически амнистирует сотни, а то и тысячи боевиков из так называемых добровольческих батальонов, совершивших преступления против граждан Украины в Донбассе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он принимается: «с целью проявления гуманизма государства в сфере исполнения уголовных наказаний», но это уже традиционная уловка, за которой кроется истинная цель, состоящая в саботировании Минских соглашений. Так как согласно статье 7 закона «О применении амнистии в Украине», Верховная Рада может принимать акты об амнистии не чаще одного раза в течение календарного года. То есть в текущем году парламент Украину уже не сможет проголосовать Закон «Об амнистии», направленный на реабилитацию представителей ДНР и ЛНР. Соответственно, Украина затягивает выполнения взятых на себя обязательств еще на год. Аналогичная ситуация была с реализацией конституционной реформы, которая, как известно, так и не реализована, хотя Украина обязывалась ее провести до конца 2015 года.

Вернемся к сути документа. Согласно заключению главного научно-экспертного управления ВР, расширение круга лиц на участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и тому подобное, к которым может быть применена амнистия, является необоснованным. Так как это повлечет за собой применение амнистии к лицам, осужденным по следующим статьям: 1) кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой; 2) контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц или лицом, раньше судимым за это преступление, или должностным лицом с использованием служебного положения; 3) блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия; 4) незаконное завладение транспортным средством, объединенное с насилием; 5) злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний; 6) нарушение законов и обычаев войны; 7) разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения; 8) экоцид.

То есть согласно принятому закону, боевики, от которых наиболее страдало и страдает население регионов, в которых проходит так называемая «АТО», амнистируются, выходят на свободу и очень вероятно, вернувшись в Донбасс, продолжат совершать преступления, понимая свою безнаказанность.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что украинская власть через принятие закона «Об амнистии в 2016 году» постаралась реализовать две цели: а) сорвать реализацию Минских соглашений, сделав невозможным принятие закона «Об амнистии» в отношении представителей ополчения ДНР и ЛНР в 2016 году; б) выпустить на свободу, и в дальнейшем перенаправить в Донбасс сотни, а то и тысячи боевиков, уже совершивших преступления против граждан Украины с целью дальнейшего нагнетания ситуации на «линии разграничения» и запугивания граждан Украины, лояльных ДНР и ЛНР.

Свободная пресса

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Донбасс: замороженный конфликт"

Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево

Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше

Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны

Украинские силовики во время неудачной наступательной операции на Дебальцево понесли крупные потери.

Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии

Артём Скрипник от сделок отказался

Что происходит в Дебальцево?

Последние дни были отмечены резкой эскалацией конфликта на Юго-Востоке Украины, особенно на дебальцевском направлении.

Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год

Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

Под Дебальцево вторые сутки идут бои

Украина удобряет землю кровью своих граждан

Особо культивируемый на Украине праздник «Святого Мыколая» командование ВСУ, а точнее 54-й отдельной механизированной бригады (командир подполковник Владимир Горбатюк) решило отпраздновать атакой на позиции ополчения ЛНР в районе Дебальцево – населённого пункта, оставившего у карательной армии траурные воспоминания. История зимы 2015 года повторилась, хотя и в меньших масштабах, зимой 2016-го.

Американская тактика ВСУ опять себя не оправдала

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на всем протяжении так называемой «светлодарской дуги» в общем направлении на Дебальцево.

Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились

Порошенко пошел на беспрецедентную подлость

Вчерашний расстрел украинскими военными мирных жителей в пассажирском автобусе на КПП «Майорское» — доказательство беспрецедентной подлости Петра Порошенко, которые продолжает саботировать Минские соглашения, отказываясь прекращать АТО и отводить армию с Донбасса, считает политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.