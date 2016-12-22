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Рубрика / Безопасность
Амнистия для «Айдара» и «Азова»
|08.07.2016 12:33:35
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
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В четверг, 7 июля, Верховная Рада Украины на своем пленарном заседании 247-ю голосами приняла за основу и в целом закона «Об амнистии в 2016 году» (№ 4255). Как известно, в рамках пятого пункта Комплекса мер по выполнению Минских соглашений говорится: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Однако в документе, принятом парламентом Украине, и близко нет упоминания о взятых на себя Украиной обязательствах по Минским соглашениям.
В то же время данный закон фактически амнистирует сотни, а то и тысячи боевиков из так называемых добровольческих батальонов, совершивших преступления против граждан Украины в Донбассе.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он принимается: «с целью проявления гуманизма государства в сфере исполнения уголовных наказаний», но это уже традиционная уловка, за которой кроется истинная цель, состоящая в саботировании Минских соглашений. Так как согласно статье 7 закона «О применении амнистии в Украине», Верховная Рада может принимать акты об амнистии не чаще одного раза в течение календарного года. То есть в текущем году парламент Украину уже не сможет проголосовать Закон «Об амнистии», направленный на реабилитацию представителей ДНР и ЛНР. Соответственно, Украина затягивает выполнения взятых на себя обязательств еще на год. Аналогичная ситуация была с реализацией конституционной реформы, которая, как известно, так и не реализована, хотя Украина обязывалась ее провести до конца 2015 года.
Вернемся к сути документа. Согласно заключению главного научно-экспертного управления ВР, расширение круга лиц на участников боевых действий, лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и тому подобное, к которым может быть применена амнистия, является необоснованным. Так как это повлечет за собой применение амнистии к лицам, осужденным по следующим статьям: 1) кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой; 2) контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц или лицом, раньше судимым за это преступление, или должностным лицом с использованием служебного положения; 3) блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия; 4) незаконное завладение транспортным средством, объединенное с насилием; 5) злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний; 6) нарушение законов и обычаев войны; 7) разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения; 8) экоцид.
То есть согласно принятому закону, боевики, от которых наиболее страдало и страдает население регионов, в которых проходит так называемая «АТО», амнистируются, выходят на свободу и очень вероятно, вернувшись в Донбасс, продолжат совершать преступления, понимая свою безнаказанность.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что украинская власть через принятие закона «Об амнистии в 2016 году» постаралась реализовать две цели: а) сорвать реализацию Минских соглашений, сделав невозможным принятие закона «Об амнистии» в отношении представителей ополчения ДНР и ЛНР в 2016 году; б) выпустить на свободу, и в дальнейшем перенаправить в Донбасс сотни, а то и тысячи боевиков, уже совершивших преступления против граждан Украины с целью дальнейшего нагнетания ситуации на «линии разграничения» и запугивания граждан Украины, лояльных ДНР и ЛНР.
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