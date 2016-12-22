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Рубрика / Культура
В Азербайджан стало больше приезжать российских и арабских туристов
|05.07.2016 17:36:48
В последние годы выросло число туристов, приезжающих в Азербайджан из России и арабских стран, сказал во вторник советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.
По его словам, и в прошлом, и в этом году во внутреннем туризме Азербайджана наблюдается рост. Он объяснил это существующими в стране безопасными условиями, обеспечением безопасности туристов.
«Высокие мультикультуральные ценности в Азербайджане увеличивают интерес туристов к нашей стране. Кроме того, развивается и внутренний туризм в самом Азербайджане», — сказал Агакеримов.
По его словам, открывшееся Бакинское бюро экскурсий организовало уже 150 экскурсий для интуристов.
«В основном они были организованы для российских и арабских туристов. Они побывали в Ичеришехер, Гобустане, Атешгях, а также ездили в Шеки-Габалинский регион. Туры были организованы на английском и русском языках», — сказал советник председателя.
Туристы в основном предпочитают отдыхать в северо-восточной и северо-западной зонах страны – Губа-Хачмазском и Габала-Шекинском регионах.
По информации министерства культуры и туризма, в 2015 году число туристов, прибывших в Азербайджан из стран Персидского залива, выросло на 16,1 процента. За четыре месяца этого года из ОАЭ в Азербайджан приехало 6 624 человека.
Ранее министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что в этом году в Азербайджане ожидается больше туристов, чем в прошлом году.
По информации российского сайта travel.ru, среди стран СНГ в 2016 году российские туристы больше выбирали для отдыха Азербайджан. В прошлом году Азербайджан принял два миллиона туристов, 685 тысяч из которых были из России.