На Украине сравнили российские книги с наркотиками

01.07.2016 17:05:31

В Украине нужно запретить книги, которые имеют "антиукраинское содержание", а за распространение таковых нужно налагать большой штраф. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович.

"Запретить российские книги - это как запретить наркотики. Все равно они будут проникать. Надо запрещать книги, которые имеют антиукраинское содержание, это должны отслеживать люди. Надо переложить очень большую ответственность на сами издательства или на тех людей, которые закупают. Если ты закупил эту книгу, ты должен заплатить такой сумасшедший штраф, чтобы ты едва выжил, а может и не выжил. Ты должен сам этого бояться как огня, чтобы этого всего не заходило" - заявил украинский издатель.

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