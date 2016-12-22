Открыта 7-я выставка студенческих работ «Сочи — гостеприимный город»

22.06.2016 16:33:51

В этом году организаторы отчётной выставки-конкурса студенческих работ «Сочи — гостеприимный города» решили несколько изменить сроки проведения. Ранее экспозиция открывалась в день рождения почётного гражданина г. Сочи В.А. Воронкова. В этом году 2 июля планируется уже подвести итоги. Торжественное открытие состоялось вчера, 21 июня 2016 года, в зале на третьем этаже Сочинского Художественного музея (Курортный пр., 51).

Традиционно организаторами выставки выступили департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи, Управление культуры администрации города Сочи, Сочинская городская организация Союза архитекторов России, ОУ «Градостроительный совет города-курорта Сочи», МУК «Сочинский художественный музей», Сочинский государственный университет (СГУ).

На открытии выставки с напутственным словом к преподавателям и студентам СГУ выступили председатель ОУ «Градостроительный совет города-курорта Сочи» сочинский архитектор Ольга Викторовна Козинская, член Общественной палаты Российской Федерации, директор Института стран СНГ Константин Фёдорович Затулин, депутат Городского Собрания Сочи Валерий Петрович Черняковский, заместитель начальника Управления культуры администрации города Сочи Владимир Львович Голуб.

В этом году в экспозицию выставки входят не только курсовые и дипломные проекты кафедры дизайна Сочинского государственного университета и кафедры архитектуры Московского государственного университета геодезии и картографии, но и кафедры градостроительства Московского архитектурного института.

Работы, представленные на выставке, направлены в будущее нашего города. Многие идеи молодого поколения сочинцев, по мнению организаторов выставки, заслуживают внимания и могут быть реализованы при участии депутатов, администрации и инвесторов.

Как и в прошлом году, в ближайшие дни планируется запустить он-лайн голосование по выбору самого нужного для города-курорта проекта.

Подведение итогов выставки-конкурса состоится 2 июля в арт-галерее «ФОРТ» (ул. Москвина, 7).

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.