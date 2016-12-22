Десять лет первой победе над НАТО в Крыму

21.06.2016 11:07:36

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Весной 2006 года, вскоре после унизительного для «оранжевых» поражения на парламентских выборах на Украине, тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко пригласил своих натовских друзей и покровителей для участия в совместных военных маневрах на территории Крыма. С самого начала это было провокацией: сценарий маневров «Си Бриз – 2006» заключался в отработке совместных с американской морской пехотой действий украинских Вооруженных сил по ликвидации «сепаратистского мятежа» в некоей неназванной автономной республике, под которой, естественно, подразумевалась Автономная Республика Крым. Провокацией был и сам факт приглашения в страну иностранных военных без необходимого на этот счет голосования в Верховной Раде. Своего рода пробный шар, «бостонское чаепитие», – проглотит или не проглотит новый, оппозиционный состав Верховной Рады такое нарушение своих прав со стороны «оранжевого» Президента.

По призыву Компартии, Партии регионов, Русской общины Крыма и других политических и общественных сил пророссийское население Феодосии и других населенных пунктов Крыма поднялось на борьбу с непрошенными гостями. В феодосийском порту в течение месяца проходил бессрочный митинг против учений и уже высадившихся на крымскую землю войск НАТО. Не будет преувеличением сказать, что земля Крыма горела под ногами американских морских пехотинцев, вынужденных несколько раз, под напором протестантов, менять места своих дислокаций. В конце концов, раздраженные таким приемом, войска самой сильной мировой военной державы вынуждены были отказаться от участия в маневрах и эвакуироваться из Крыма.

Директор Института стран СНГ Константин Затулин, в тот момент действующий депутат Государственной Думы России IV созыва, вместе с сотрудниками только что созданного Севастопольского филиала Института стран СНГ принял активное участие в тогдашних событиях. Его выступление на митинге в Феодосии 1 июня 2006 года стало поводом для запрета ему в дальнейшем въезда и пребывания на территории Украины – первого в серии других таких запретов со стороны Виктора Ющенко и второго с 1996 года, когда власти Украины запретили ему на пять лет въезд в Крым. В июле 2006 года Президент Путин наградил Константина Затулина Орденом Дружбы.

ОБРАЩЕНИЕ

Константина Затулина к участникам митинга в Феодосии,

посвященному 10-летию со дня изгнания НАТО из Крыма

Дорогие защитники русского Крыма!

Десять лет назад вы поднялись на борьбу, чтобы отстоять честь русской земли, волею исторических судеб на время оказавшейся в плену у чужого государства. Ни вы в Крыму, ни мы в России не могли тогда знать, что пройдет совсем немного лет и Крым вернется домой, в Россию. Не могли знать, но всей душой стремились к этому.

Поводом к народному возмущению весной – летом 2006 года стал произвол «оранжевых» украинских властей и их заокеанских хозяев, высадившихся на крымской земле для осуществления провокационных маневров «Си Бриз». Крымчане были едины в своем протесте: партийные и беспартийные, члены Русской общины, движения «АнтиНАТО», коммунисты и сторонники Партии регионов, которая еще тогда была представительницей Востока Украины, не успевшей запутаться в собственной политике.

26 дней противостояния в Феодосийском морском порту и в других населенных пунктах Крыма завершились победой – незваные вами гости уплыли восвояси.

Я очень хорошо помню те события, сыгравшие заметную роль и в судьбе Крыма, и в моей судьбе. Вместе со своим старшим товарищем и коллегой по работе в Государственной Думе, выдающимся русским дипломатом Юлием Квицинским, ныне от нас ушедшим, в начале июня я посетил Крым и выступил на митинге в Феодосии. Можно сейчас поднять текст моего выступления: в нем не было ничего провокационного или конфронтационного, ничего похожего на требование, – вполне законное, между прочим, – «Верните Крым России!». Я прекрасно понимал, что каждое слово, сказанное депутатом Государственной Думы России, будет разобрано и процежено через сито Службы безопасности Украины. Я лишь объяснился в любви и уважении к русским людям, к нашим соотечественникам в Крыму, подчеркнув, что их судьба никогда не будет безразлична для огромного большинства граждан России.

И этого выступления оказалось достаточно, чтобы Виктор Ющенко и его Совет национальной безопасности и обороны усмотрел в протесте крымчан «руку Москвы». Тарасюк, Горбулин и другие приспешники Президента Ющенко, – люди, чьи имена и лица в сегодняшнем Крыму, слава Богу, уже начали забывать, – бросились объяснять раздраженным американцам, что в их провале в Крыму виновата Россия.

Что ж, десять лет спустя я хочу сказать им: «Вы правы. В Кремле или на Лубянке никто не готовил диверсантов, не рыл подземный ход в Крым и не оплачивал митинг в 2006-м или «крымскую весну» в 2014-м. Но есть у России и русского народа страшная военная тайна: поверх границ и продажных политиканов русские, где бы они не жили, стремятся друг к другу как разлитые по земле капли ртути. И, между прочим, белорусы и украинцы тоже. Если, конечно, они не бандеровцы».

Мне запретили тогда въезд на Украину, а потом, в общей сложности пять раз, возобновляли запреты и депортации. Сегодня мы с Вами вместе, как и десять лет назад, только уже в России. И я твердо уверен, что никакие «гости» из НАТО больше никогда без нашего разрешения не подплывут к крымским берегам.

Очень важно помнить – и Городу Воинской Славы Феодосии, и всей остальной России, – что протест 2006 года был важной вехой на пути Крыма в Россию. Кому-то, может быть, кажется, что возвращение Крыма в Россию в 2014 году было единичным актом. Для кого-то, особенно за рубежом, решение крымчан вернуться стало полной неожиданностью. Но мы знаем, что победа ковалась в борьбе все 23 года незаконного и несправедливого нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины. Это было итогом более чем двадцатилетних ожиданий и борьбы. Нашей общей борьбы!

21 июня 2016 года

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