Законы пишут для того, чтобы их не исполнять?!

20.06.2016 11:19:56

Александр Яковлевич Маначинский Кандидат военных наук

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Кандидат военных наук

Армия Украины пережила бесконечное количество так называемых и реформ, и различных начинаний, которые лишь снижали боевой потенциал вооруженных сил. Фантазии властей были неистощимы. А вообще были реформы или нет? Вопрос риторический. В реалиях, с 1992 года шел непрерывный процесс сокращения вооруженных сил и распродажи вооружения и военной техники. К примеру, во времена третьего президента Виктора Ющенко усиленное внимание было уделено Грузии, которая занималась подготовкой к войне в Южной Осетии, сколько было передано всякого вооружения и военной техники – до сих пор не посчитали. Даже была создана временная следственная комиссия, кое-какие цифры были опубликованы, но не более. А затем, как-то внезапно начали гореть склады в Лозовой, а ранее в Богдановке.



По большому счету с подачи НАТО уничтожалось легкое стрелковое оружие и переносные зенитно-ракетные комплексы. Все то, что лежало не так, либо продавалось, либо по указке так называемых «партнеров» уничтожалось.

Интересно другое, вот что пишет Еженедельник «2000» 20 августа 2010г.: во времена третьего президента Виктора Ющенко Институт СВ из Одессы, Институт РВиА из Сум, Институт танковых войск из Харькова быстро отправили во Львов, но их перевод и создание с нуля учебно-материальной базы влетели в копеечку стране, преподавательский состав сокращенных вузов в основном по- увольнялся; во Львов поехали единицы, понимая, что квартирами никто не обеспечит. А почему предпочтение было отдано именно Львову, а не Одессе? Тогдашний министр обороны А.Гриценко объяснил: патриотически настроенных офицеров лучше готовить в «національно свідомому Львові», чем в русскоговорящей Пальмире. Вероятно, ковать кадры для захвата Великой Украины галичанами, как когда-то во времена Австро-Венгрии.

А во времена четвертого «пророссийского» президента Януковича умудрились отобрать главный корпус Национального университета обороны имени Ивана Черняховского и посадить Высший специализированный суд. Сколько было написано жалоб, но главный корпус так и не вернули. А пора бы уже вернуть, ведь во власти демократы, пришедшие в результате антиконституционного переворота.

Напомню, что исторически в этом здании университета обороны было:

1914-1917 гг. – Николаевское артиллерийское училище;

1919-1921 гг. – Первые артиллерийские курсы для подготовки командного

состава Красной Армии;

1921-1936 гг. – Четвертая, Первая Киевская артиллерийская школа (КАШ);

1937-1941 гг. – Первое Киевское артиллерийское училище им. П.П.Лебедева (1

КАУ);

1941-1945 гг. – Киевское Краснознаменное артиллерийское училище им.

С.М.Кирова (КАУ);

1945-1958 гг. – Киевское ордена Ленина Краснознаменное артиллерийское

училище им. С.М. Кирова (КОЛКАУ);

1958-1974 гг. – Киевское высшее ордена Ленина Краснознаменное артиллерийское

инженерное училище им. С.М.Кирова (КВАИУ);

1974-1994 гг. – Киевское высшее ордена Ленина Краснознаменное зенитное

ракетное инженерное училище им. С.М.Кирова (КВЗРИУ). Затем

был Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского до

2013года.

Слева направо: выпускники КВАИУ-КВЗРИУ, преподаватели 184 УЗРЦ полковники в отставке Авраменко Александр Андреевич, Красников Федор Иванович, Лиховцов Александр Михайлович, Варламов Геннадий Иванович, Маначинский Александр Яковлевич возле главного корпуса КВАИУ им. С.М.Кирова, март 2009г.

Теперь здесь Высший специализированный суд, немного ли для суда?Как-то в голове не укладывается в голове, корпус, где готовились кадры не только для Советского Союза, но и для стран ОВД, стан Азии и Африки. Кузницу кадров лишили то, что ей принадлежит с 1914 года. В мире, как нам известно, таких прецедентов не было.

Однако вернемся на бренную землю. За все прошедшие годы финансирования по остаточному принципу привели к очевидной деградации ВСУ, оттоку профессиональных кадров, не верящих в перспективы развития оборонного сектора, малой привлекательности контрактной службы. Не только техническое состояние, но и боевую выучку, морально-боевой дух в армии эксперты оценивали существенно ниже необходимых для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы.

Это сегодня начался разговор и некоторые попытки в улучшении социальных показателей жизни военнослужащих, при этом забыв, что еще есть военные пенсионеры и уволенные в запас.

Напомним некоторые шаги, Министерство обороны предложило Министерству социальной политики рассмотреть вопрос повышения в 2011 году уровня денежного обеспечения военнослужащих путем повышения уровня должностных окладов военнослужащих до уровня должностных окладов государственных служащих – на 55%.

Правительство на заседании 27 июля 2011 года обязало Министерство социальной политики, Министерство финансов, Министерство обороны и другие военные формирования и правоохранительные органы до конца октября 2011 года представить согласованные предложения по упорядочению денежного обеспечения.

В соответствии с абзацем 3 вступительной части к Закону Украины «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. (О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц)» от 9 апреля 1992 года № 2262-XII "Государство гарантирует, перерасчет назначенных пенсий в связи с увеличением уровня денежного обеспечения."

С 2008 года денежное обеспечение военнослужащих было увеличено Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законодательством (п.2 ст.1 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" и пунктом 5 Постановления Кабинета Министров Украины № 1294 от 7 ноября 2007 года) в соответствии с Приказами МО Украины № 377 от 28.07.2008 года, №576 от 05.11.2010 года, №355 от 25.06.2011 года, №814 от 27.11.2013 года.

Увеличение ежемесячного денежного обеспечения по этим нормативным документам ежегодно подтверждено Приказами МОУ.

Таким образом, с 2008 года денежное обеспечение военнослужащих уже несколько раз было увеличено, но до 2012 года пенсии не пересчитывались. Это создало в очередной раз, как и до 2008 года, социальное напряжение в обществе и привело к массовым выступлениям военных пенсионеров в защиту их социальных прав. После того, как протестующими была повалена металлическая ограда у Верховной Рады, Кабинетом Министров Украины, вопреки договорённостям представителей протестующих с представителями Кабмина и в нарушение абзаца 3 (в редакции до 31.01.2015 года) ст.63 Закона от 9 апреля 1992 года № 2262-XII было принято Постановление Кабинета Министров Украины №355 от 23 апреля 2012 г. "Об увеличении размеров пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц.” Это Постановление не обеспечило устранения диспропорций в составе денежного обеспечения военнослужащих, с которого начисляется и выплачивается пенсия, и денежного обеспечения военных пенсионеров.

На этом увеличение диспропорций в составе денежного обеспечения не было прекращено.

Кабинетом Министров Украины, пунктом 2 Постановления Кабмина от 22 сентября 2010 г. № 889 был введён новый дополнительный вид денежного обеспечения (ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение) и с 01 апреля 2013 года до 01 июля 2014 года его поэтапно увеличили до размера, не превышающего 20% месячного денежного обеспечения, или до 100% месячного денежного обеспечения, в том числе с 01.07.2013 года до 31.12.2015 года.

Постановление Кабмина от 11 ноября 2015 г. № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" ("О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции") в очередной раз увеличил диспропорцию в составе денежного обеспечения военнослужащих и других государственных формирований. Соотношение окладов – в таблице.





Итак, анализ приведенных выше данных показывает, что вновь сформированные полицейские Национальной полиции имеют существенное преимущество перед военнослужащими ВСУ и естественно, перед вышедшими на пенсию военными пенсионерами и пенсионерами других силовых структур. Создается впечатление, что должностные лица причастные к такому важному государственному делу как социальная защита военнослужащих и военных пенсионеров всех силовых структур допустили упущения, которые необходимо исправлять.

Видано ли, чтобы соотношение в оплате за воинское звание между военнослужащими и полицейскими составляет 1: 11.4-17,8. А по должностному окладу составляет 1: 2,9-3,47.

Злые языки утверждают, что глава МВД Арсен Аваков пользуясь дружескими отношениями с премьер-министром Арсением Яценюком сумел реализовать свои намеченные планы, которые воплощены в Постановление Кабмина от 11 ноября 2015 г. № 988 "О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции".

Тогда возникает законный вопрос: в полиции другие погоны?!

Понятно, что Минобороны пошло другим путем. Кабмином в соответствии с Законодательством (п.2 ст.1 Закона Украины "Про Кабінет Міністрів України" и пункт 5 Постановления Кабмина № 1294 от 7 ноября 2007 года) в соответствии с Приказом МО Украины №44 от 27.01.2016 года денежное обеспечение военнослужащих на должностях офицерского состава увеличено за счёт повышения премии в размере 450% должностного оклада. Граничные размеры денежного обеспечения установлены для командира бригады - 16000 грн., для командира взвода-9000 грн.

Военнослужащие, которые безупречно служат, или не имеют нарушений, приведенных в пункте 31.5. "Инструкция о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВС Украины и некоторым другим лицам особам", утвержденная Приказом Министра обороны Украины от 11.06.2008 г. N 260 и зарегистрированное в Минюсте Украины 14 июля 2008 г. за N 638/15329, с учётом изменений, утверждённых приказом Министра обороны Украины № 686 от 23 декабря 2010 года, зарегистрированного в Минюсте Украины 24.01.2011 г. за N 103/18841, получают ежемесячно в составе денежного обеспечения премию и ежемесячное денежное вознаграждение в полном размере.

Между тем, с 01.01.2008 года Минобороны и Пенсионный Фонд Украины не осуществляют свои обязанности по выполнению пунктов 2-4 "ПОРЯДКА проведения перерасчетов пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц", утверждённом Постановлением Кабмина Украины №45 от 13 февраля 2008 г. (далее ПОРЯДОК). А п.5 ПОРЯДКА противоречит части 3 (в редакции до 31.12.2015 года) ст.63 Закона Украины №2262-12.

Такие действия Кабмина, Министерства обороны, Пенсионного Фонда Украины снова приводят к значительной диспропорции в составе денежного обеспечения военнослужащих действующих и уволенных с воинской службы, которые так же безупречно проходили службу, приводит к уменьшению покупательной способности военных пенсионеров, создаёт напряжённую социальную ситуацию, которая может привести к социальным взрывам так, как это уже было в 2004-2006 роках, в 2012 году.

В соответствии с Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года, утверждённое Указом Президента Украины №744/2014 от 29.09.2014 года, Кабинет Министров Украины, в соответствии с пунктом 5 подпункт 1(л), был обязан был незамедлительно:

"л) проработать вопрос относительно пересмотра условий денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, в частности увеличение в его структуре удельного веса должностных окладов, окладов по воинским званиям."

Как видим, КМУ задание не выполнил .

Частично этот пункт выполнен Кабинетом Министров для Министерства внутренних дел с учётом Постановления Кабмина №988 от 11 ноября 2015 года и не выполнено для военнослужащих, лиц рядового, начальствующего состава и других государственных формирований.

Таким образом, с 2015 года существует разная практика установления окладов за воинское (специальное) звание и должностных окладов у разных силовых ведомствах. Это приводит к значительным диспропорциям денежного обеспечения военнослужащих разных силовых структур. По этой причине в ветеранские организации поступают многочисленные обращения граждан о размерах, порядке и условиях денежного обеспечения военнослужащих и перерасчёту ранее назначенных пенсий военнослужащим-пенсионерам .

Во всяком случае, остается ждать, когда все же наступит такой момент, когда будет исполнено Решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 августа 2014 года, утверждённое Указом Президента Украины №744/2014 от 29.09.2014 года, и Программы действий КМУ, утверждённому Распоряжением Кабмина от 4 марта 2015 г. № 213-р., по обеспечению одинаковых принципов установления денежного содержания (должностных окладов и окладов по воинским (специальным) военнослужащих и перерасчёта пенсий военных пенсионеров всех силовых структур. Как видим, закон есть, а кто и когда его будет выполнять?!

Напомню известную сентенцию: «в современной войне фронта нет, полыхнуть может в любом месте. Вы не интересуетесь войной - зато она интересуется Вами». Ибо власти вспоминают об армии от случая к случаю, в то время как армия требует постоянного внимания и заботы.

Александр Маначинский

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