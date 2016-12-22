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Рубрика / Культура
Кому не по нутру русское искусство?
|16.06.2016 17:36:17
Николай Максимович СергеевНаучный сотрудник, представитель Института стран СНГ в Республике Беларусь
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Уже 20 лет официально существующие союзнические отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь предполагают, в числе прочего, формирование общего белорусско-российского культурного пространства. Точнее, речь идет о его сохранении и упрочении, так как Белая (Западная) Русь и Россия (Великая Русь) со времен старой киевской Руси принадлежат к одной Русской цивилизации.
К сожалению, политика Республики Беларусь в области культуры не содействует упрочению общерусского (белорусско-российского) культурно-цивилизационного единства. Скорее наоборот. Приходится констатировать, что усилия министерства культуры РБ нацелены на отчуждение белорусов от Русского мира, на формирование в белорусском обществе отношения к русской культуре не как к общему великому достоянию великороссов и белорусов, а как к чему-то привнесенному извне.
В то же время польская культура времен Речи Посполитой преподносится под видом т.н. «старобелорусской» в качестве «родной» для белорусов. В соответствии с этой крайне сомнительной линией белорусскому обществу буквально навязывается культ польского магнатского рода Радзивиллов как великих деятелей «беларусчыны». Наглядным примером тому служит проводившийся в Белоруссии в 2015 году по инициативе министерства культуры РБ «год Николая Радзивилла Черного». Это был известный в свое время антиправославный деятель и полонизатор Западной (Белой) Руси, носивший прозвище «amour Рolonia».
Подобные веяния в культурной политике Республики Беларусь уже давно встречают непонимание у значительной части белорусского общества. Поэтому, когда 27 мая 2016 г. по государственному телеканалу ОНТ в новостном сюжете было сказано о якобы «ненормальности» для суверенной Республики Беларусь нахождения трех залов русской живописи в главном корпусе Национального художественного музея РБ, данный посыл не мог не вызвать обеспокоенности у общественности.
В связи с этим ряд белорусских общественных объединений направили министру культуры Б.В. Светлову и директору Национального художественного музея В.И.Прокопцову обращение следующего содержания:
« 27 мая в информационной программе телеканала ОНТ появилось сообщение о том, что в ближайшее время в Национальном художественном музее Республики Беларусь из постоянной экспозиции будет исключена живопись русских художников. При этом в качестве обоснования данного крайне сомнительного решения была названа якобы чуждость русской культуры для белорусской земли.
Однако подобная позиция в корне противоречит исторической правде. Ведь русская культура со всеми ее составляющими – словесностью, изобразительным искусством, зодчеством и другими формами творчества – является общим достоянием Белоруссии и России, всего восточного славянства. Такие выдающиеся имена как Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Симеон Полоцкий, Мелетий Смотрицкий, Федор Достоевский, Илья Репин, Николай Лосский и многие другие есть зримое свидетельство неразрывности культур Белой Руси и России, их принадлежности к общей Русской цивилизации.
Присутствие постоянной эксплозии русского искусства в Национальном художественном музее является убедительным показателем приверженности Республики Беларусь общерусскому (белорусско-российскому) цивилизационному единству, делу строительства Союзного государства и евразийской интеграции. Поэтому упразднение постоянной экспозиции русского искусства в главном художественном музее страны способно посеять в белорусском обществе ненужные разногласия и нанести серьезный ущерб репутации Республики Беларусь как искреннего и последовательного союзника Российской Федерации.
В связи с изложенным просим Вас дать исчерпывающее разъяснение по данному вопросу и пересмотреть (если таковое имело место) решение об упразднении постоянной экспозиции русской живописи в Национальном художественном музее Республики Беларусь».
Обращение подписали председатель Витебского общественного объединения «Русский дом» А.Е.Геращенко, председатель Белорусского общественного объединения «Русь» И.М. Корда, председатель Молодежного социально-культурного общественного объединения «Русь молодая» С.С.Лущ, председатель Совета Витебской городской общественной организации «Русский культурный центр «Русь» И.Н.Потапов, председатель Международного общественного объединения дагестанцев «Горо» Х.Г.Асадулаев, председатель Культурно-просветительского общественного объединения «Преображение» В.М.Галчихин, председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество» С.М.Молодов, председатель Общественного объединения «Белорусский союз блокадников Ленинграда» М.Д.Ягодницына, председатель Культурно-просветительского общественного объединения «Садко» Т.А.Козлова, председатель Культурно-просветительского общественного объединения «Наша Русь» В.А.Моргункова.
Спустя несколько дней с А.Е.Геращенко связался директор Национального художественного музея РБ В.И.Прокопцев и пригласил представителей направивших данное обращение организаций посетить упомянутый музей. Встреча состоялась 13 июня, в ней приняли участие директор и сотрудники музея. Последние стремились заверить представителей общественных объединений, что проводимая в музее реконструкция никак не отразится на уровне представленности русского искусства в музейной экспозиции.
И все же после встречи у представителей общественности осталось больше вопросов, чем ответов. Захотелось продолжить начатый диалог. Как заметил А.Е.Геращенко, «мы предполагаем пригласить руководство Национального художественного музея РБ на встречу с активом наших организаций, в ходе которой надеемся получить исчерпывающие ответы о будущем экспозиции русского искусства в данном музее». О каких-то других шагах можно будет говорить после получения официальных ответов из министерства культуры РБ и Национального художественного музея РБ.
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