Агрессия безысходности

09.06.2016 12:01:56

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

перейти на страницу автора



Заместитель заведующего отделом Украины

В руководстве Украины все больше растет обеспокоенность тем, что целый ряд стран Европейского союза выступают за отмену санкций против Российской Федерации. Также большое разочарование у представителей украинской власти вызывает «холодное» отношение европейцев к инициативе по введению в зону конфликта в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ.

Закономерно, что такие предпосылки заставляют Киев искать новые возможности для вовлечения в гражданскую войну представителей Европейского союза. Сценарии рассматриваются различные, в том числе и откровенно провокационные. Но тут необходимо понимать следующее. Порошенко в настоящее время пойдет на любые риски и жертвы, лишь бы не допустить дистанцирования ЕС от конфликта на Украине и деэскалации ситуации в Донбассе.

В настоящее время события в Донбассе можно отнести к конфликту средней интенсивности, когда стороны на постоянной основе обстреливают позиции противника, но полномасштабные военные действия не ведутся.

В связи с этим в политических и военных кругах Украины рассматриваются различные варианты нагнетания ситуации, среди которых можно выделить, например, захват населенных пунктов и опорных точек в «серой зоне» разграничения. Как мы знаем, в настоящее время Украину с одной стороны и ДНР и ЛНР — с другой разделяет демилитаризованная зона (по соглашению сторон на 15 км в глубь территорий располагается зона, в рамках которой запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники), по крайней мере на бумаге. За время существования этой «серой зоны» со стороны Украины были осуществлены действия по занятию определенных населенных пунктов. Но одна из ключевых проблем заключается в том, что и Донецк, и Луганск расположены в этой зоне, следовательно, вооруженные силы Украины и национальная гвардия своими действиями в «серой зоне» несут и будут нести серьезную угрозу столицам республик.

Несмотря на публичные заявления руководителей Украины относительно того, что со стороны украинских позиций не ведется обстрел территорий ДНР и ЛНР, каждый желающий может поехать в любой прифронтовой город ДНР и ЛНР и самостоятельно убедиться в том, что это ложь. Постоянные обстрелы ряда городов молодых республик крайне негативно влияют на экономическую и социальную ситуацию там. И в настоящее время есть угроза того, что украинская сторона может пойти на полномасштабные обстрелы Донецка и Луганска, а также городов, находящихся в радиусе действия их артиллерии. В виде оправдания опять будет использовано распространенное объяснение — что огонь ведется в ответ.

Далее. Вполне можно ждать и совсем откровенных провокаций. СМИ уже писали о случаях, когда представители так называемых добровольческих батальонов, а по сути карательные подразделения Украины под видом ополчения (в форме и с шевронами ДНР и ЛНР) осуществляют террор мирного населения в «серой зоне» и населенных пунктах вблизи линии разграничения. Подобная практика призвана создать негативный образ ДНР и ЛНР среди местного населения. Особенно следует отметить, что подобные факты крайне затруднительны для фиксации сотрудниками ОБСЕ и Совместного центра по координации и контролю.

Кроме того, киевские власти так и не отказались от идеи блокады республик, от идеи того, чтобы поставить их граждан на грань выживания. Представители украинской стороны уже не раз демонстрировали, что для достижения своих тактических военных целей вполне допустимо уничтожение инфраструктуры, от которой зависят тысячи людей в Донбассе. В настоящее время существует реальная угроза того, что ВСУ и подразделения нацгвардии сосредоточатся на уничтожении именно инфраструктуры, продолжая политику полной блокады территорий Донбасса.

Циничность украинской власти относительно населения Украины уже никто не подвергает сомнению. И в этом аспекте становится актуальной проблема террористической угрозы внутри самой Украины. В техническом аспекте здесь наиболее подходят представители так называемых добровольческих батальонов, которые за финансовое вознаграждение готовы совершать любые преступления. Вполне возможно, что на Украине могут быть совершены террористические атаки на мирное население, после чего официальный Киев обвинит в этом представителей ДНР и ЛНР. Также для службы безопасности Украины не составит проблемы пытками добиться признаний того, что люди, совершившие теракт, являются военнослужащими республик.

Достаточно большое количество политиков и экспертов из условного лагеря «ястребов» считают, что закончить гражданскую войну на Украине можно исключительно силовым путем, то есть полномасштабным наступлением на Донбасс. По сути, сдерживает руководителей Украины боязнь того, что в случае начала полномасштабной операции помимо вооруженных сил ДНР и ЛНР в качестве миротворца в конфликт может быть вовлечена Российская Федерация (можно вспомнить военную авантюру Саакашвили в Южной Осетии, к которой его подтолкнули западные партнеры, с Украиной может ситуация повториться). Как следствие шансы на успех подобной авантюры со стороны Украины минимальные, а последствия как в военном, так и в политическом аспекте могут быть для нее катастрофическими.

Рассмотрев ряд сценариев возможной эскалации конфликта между Украиной и ЛДНР, можно сделать однозначный вывод: необходимо всеми силами предотвратить их реализацию, так как за каждым из возможных сценариев стоят сотни тысяч людских жизней. Исходя из этого следует активизировать диалог с западными партнерами по урегулированию украинского кризиса, особенно с США, так как в настоящее время, по-видимому, только они могут реально влиять на принимаемые официальным Киевом решения. Но в то же время, заостряя внимание СМИ на возможных сценариях, можно добиться максимальной огласки, что во многом будет способствовать их предотвращению.

Источник







Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.